Tết Dương lịch 2024 của dàn sao Việt: Đỗ Mỹ Linh, MC Mai Ngọc có ngày cuối cùng của năm đặc biệt

Dịp Tết Dương lịch 2024: Đỗ Mỹ Linh có "ngày cuối cùng của năm đặc biệt"

Tết Dương lịch 2024 trùng vào thời điểm nghỉ cuối tuần nên dàn sao Việt đã tận dụng khoảng thời gian này để nghỉ ngơi, bên cạnh những người thân và bạn bè... sau khoảng thời gian bận rộn với công việc. Trên trang cá nhân, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh chia sẻ loạt ảnh cô khoe khéo nhan sắc xinh đẹp rạng ngời trong ngày cuối cùng của năm 2023. Đi kèm với bức ảnh này, Hoa hậu Việt Nam 2016 cho biết: "Ngày cuối cùng của năm vô cùng đặc biệt".

Dịp Tết Dương lịch 2024: Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh có "ngày cuối cùng của năm đặc biệt". (Ảnh: FBNV)

Ngay sau khi đăng tải, hình ảnh Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh trong ngày cuối cùng của năm 2023 nhận được nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng yêu nhan sắc: "Linh ngày càng xinh đẹp hơn!"; "Mỹ Linh trang điểm như vậy hợp quá!"; "Chúc mừng năm mới chị Đỗ Mỹ Linh!"... (Ảnh: FBNV)

Trong năm 2023, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh gây chú ý khi hạ sinh con gái đầu lòng vào tháng 7. Thời gian đầu, cô khá kín tiếng và chỉ xuất hiện trong một số hình ảnh cùng dàn Hoa hậu, Á hậu khi tham một số sự kiện. Gần đây, Hoa hậu Việt Nam 2016 chia sẻ nhiều hơn những hình ảnh đời thường trên trang cá nhân. Cô bắt đầu trở lại công việc, tham dự một số sự kiện giải trí và phát triển kinh doanh thương hiệu thời trang riêng...



MC Thanh Mai: Nhìn lại năm 2023 đầy nỗ lực

Năm 2023 sắp khép lại, MC Thanh Mai cho biết, cô hài lòng khi vẫn giữ được nụ cười trên môi và đạt được những thành tựu mà bản thân mong muốn. "Ngày cuối cùng của năm 2023! Nhìn lại một năm đầy nỗ lực, năng lượng và hết mình trong công việc, cuộc sống và mọi điều xung quanh. Hài lòng vì luôn giữ được nụ cười trên môi, đạt được những thành tựu mà bản thân mong muốn và nhận được sự yêu mến, hỗ trợ của rất nhiều người.

Chúc cho tất cả chúng ta trong năm 2024 luôn bình an, tích cực, vui vẻ và hoàn thành các mục tiêu mới!", MC Thanh Mai chia sẻ.

MC Thanh Mai: Nhìn lại năm 2023 đầy nỗ lực. (Ảnh: FBNV)

Diễn viên Hồng Thanh: "Ngày cuối năm hãy cùng sống thật chậm"

Trên trang cá nhân, diễn viên Hồng Thanh - Quán quân Cười Xuyên Việt 2017 chia sẻ loạt ảnh anh tạo dáng "cực ngầu". Đi kèm với bức ảnh này, Hồng Thanh viết: "Ngày cuối năm hãy cùng sống thật chậm để nhìn lại 364 ngày qua. Có những nỗi buồn, nỗi vui, có được có mất… biết ơn và cảm ơn. Nhưng trên hết chúng ta đã vượt qua được để bây giờ cùng ngồi đây và chào đón một năm mới với nhiều hi vọng. Chúc mọi người năm mới bình an và may mắn!".

"Bây giờ cùng ngồi đây và chào đón một năm mới với nhiều hi vọng", Diễn viên Hồng Thanh chia sẻ. (Ảnh: FBNV)





Dịp nghỉ Tết Dương lịch 2024: MC Mai Ngọc đón sinh nhật vào ngày cuối cùng của năm

MC Mai Ngọc đón sinh nhật đặc biệt vào đúng ngày cuối cùng của năm - ngày 31/12/2023. Nữ MC được khán giả ưu ái gọi là "MC có khuôn mặt đẹp nhất" VTV đã gửi lời chúc đến chính mình: "Chúc tôi năm mới luôn vui khỏe, tiếp tục kiên trì với lý tưởng của bản thân.

Năm cũ đã qua, năm mới đang đến, chỉ cần luôn nỗ lực ở phút giây hiện tại, rồi mọi đau đáu sẽ phai mờ theo thời gian mà thôi. Và đôi khi, cũng có những ngày sự nỗ lực tốt nhất chính là thả lỏng, như hôm nay chẳng hạn vừa là sinh nhật vừa là ngày cuối cùng của năm. Chẳng có lý do gì để không tận hưởng thời gian bên những người đã yêu thương bên cạnh cả năm vừa qua. Đếm ngược đón sinh nhật với tận 3 chiếc bánh, đã ước 3 điều, mong năm mới sẽ thực hiện được.

Tạm biệt 2023, chúc mừng năm mới 2024!".

MC Mai Ngọc đón sinh nhật vào ngày cuối cùng của năm bên những người thân yêu. (Ảnh: FBNV)

Dịp nghỉ Tết Dương lịch 2024: Nghệ sĩ Thúy Nga sẽ từ bỏ một "nết xấu"



Trên trang cá nhân, nghệ sĩ Thúy Nga chia sẻ hình ảnh chị diện áo dài màu đỏ nổi bật để chào đón năm mới 2024. "Cuối năm rồi mình sẽ từ bỏ một cái nết xấu là lười lên Facebook. Làm nghệ sĩ mà làm biếng lên Facebook là thua rồi! Năm mới chúc cả nhà luôn nhiều năng lượng tốt, hạnh phúc, may mắn và an vui nhé!", nghệ sĩ Thúy Nga bày tỏ.

Nghệ sĩ Thúy Nga sẽ từ bỏ một "nết xấu" trong ngày cuối năm 2023. (Ảnh: FBNV)





Dịp nghỉ Tết Dương lịch 2024 nhưng Hoa hậu Mai Phương Thúy vẫn chăm chỉ làm việc đến 5 rưỡi sáng: "Khi làm việc quên mình, ta quên hôm nay là Tết". (Ảnh: FBNV)





"Cafe cuối năm thôi!", Hoa hậu Lương Thùy Linh chia sẻ. Trong năm 2023, người đẹp gốc Cao Bằng gây chú ý khi đảm nhận vai Như trong phim "Chiếm đoạt". (Ảnh: FBNV)