Bún quậy Phú Quốc ở Kiên Giang, món lạ miệng thực ra là bún gì, có nguồn gốc từ tỉnh nào miền Trung?

Món ăn bún quậy này có nguồn gốc từ món bún tôm miền Trung, cụ thể là tỉnh Bình Định, sau khi du nhập vào Phú Quốc được biến tấu, gia giảm gia vị để phù hợp với khẩu vị của người dân địa phương.

Sở dĩ món ăn này có tên bún quậy bởi thực khách phải ăn kèm với nước chấm tự pha gồm: tắc, ớt xay, đường, bột ngọt.

Sau khi có đủ nguyên liệu thì cho vào chén, quậy mạnh để gia vị tan hết, sánh lại và chuyển sang màu đỏ cam. Để có một chén nước chấm ngon, phải quậy nhanh tay trong ít nhất 5 phút.

Bún quậy Phú Quốc nhìn rất đơn giản, cách làm cũng chẳng cầu kỳ nhưng hương vị khiến bất cứ ai ăn rồi đều phải lưu luyến.

Tại TP Tân An (tỉnh Long An) cũng có một quán bún quậy mang hương vị đặc trưng rất riêng của Phú Quốc. Đến quán Bún quậy 82 (phường 6, TP Tân An, tỉnh Long An), chúng tôi được chủ quán hướng dẫn cách pha nước chấm sao cho đúng điệu.

Anh Nguyễn Thành Hải - Chủ quán Bún quậy 82, chia sẻ: “Bún được nấu theo công thức truyền thống. Tuy niên, do có sự khác biệt về khẩu vị nên tôi biến tấu đôi chút, thêm bớt một vài nguyên liệu để phù hợp hơn với khẩu vị của người dân địa phương.

Món bún quậy Phú Quốc về cơ bản không sử dụng quá nhiều nguyên liệu, chủ yếu là hải sản và các loại gia vị là chính. Để nấu món bún đặc sản này một cách chuẩn nhất, cần chuẩn bị những nguyên liệu như chả cá thác lác, tôm tươi, tôm khô, bún, hành và một số gia vị phổ biến (nước mắm, hạt nêm, tiêu, đường, muối,…)”.

Một điểm đặc biệt của món bún quậy Phú Quốc là sử dụng bún tươi được làm từ gạo nguyên chất và bún được làm ngay tại quán. Gạo được ngâm mềm rồi đem xay nhuyễn, sau đó vo thành từng khối, cho vào máy ép thành từng sợi.

“Khi khách đến chọn món, chúng tôi mới ép bún thành sợi, sau đó trụng bún vào nước sôi để làm chín. Do bún tự làm, không chất bảo quản nên ăn bún quậy nóng trực tiếp tại quán sẽ ngon hơn” - anh Thành Hải cho biết thêm.

Bún tươi được làm ngay tại quán.

Cùng với đó là những miếng chả tôm, chả cá được quết lên xung quanh tô, tiếp đến đổ nước lèo vào, quậy quậy một chút là có được tô bún nóng hổi hấp dẫn. Có lẽ đây là một trong những lý do mà cái tên bún quậy xuất hiện.

Chị Nguyễn Thị Ngọc Trân (phường 5, TP.Tân An) chia sẻ: “Có dịp thưởng thức qua món đặc sản nổi tiếng của đảo ngọc Phú Quốc, tôi rất ấn tượng. Bún quậy không sử dụng dầu mỡ nên không gây béo. Sợi bún tươi, mềm, nước dùng thanh ngọt kèm nhiều loại hải sản và nước chấm rất vừa miệng”.

Những miếng chả tôm, chả cá được quết lên xung quanh tô bún quậy.

Buổi sáng, nếu còn đắn đo về một địa chỉ ăn ngon, món ăn mới để thay đổi khẩu vị, hãy thử thưởng thức món bún quậy Phú Quốc.

Món ăn này sẽ mang đến những trải nghiệm khó quên bởi nước dùng thanh ngọt kết hợp hải sản tươi, vị cay của tiêu, mùi thơm của hành ngò ăn kèm rau sống khiến bất cứ ai ăn rồi đều lưu luyến.