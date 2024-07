Byeon Woo Seok bị chỉ trích vì được bảo vệ quá mức, lạm quyền

Nam diễn viên Hàn Quốc Byeon Woo Seok. Ảnh: Naver

Mới đây, nam diễn viên Hàn Quốc Byeon Woo Seok có mặt ở sảnh khởi hành Nhà ga 2 của Sân bay quốc tế Incheon để sang Hong Kong (Trung Quốc) thực hiện lịch trình.

Sau khi anh xuất hiện, nhân viên an ninh tư nhân đã tự đóng cổng trong khoảng 10 phút không cho ai vào, kể cả phóng viên. Việc đóng cổng khởi hành trái phép của một cơ sở công cộng để người nổi tiếng sử dụng riêng tư đã gây bất tiện cho hành khách nói chung.

Công ty an ninh sau đó giải thích: “Chúng tôi đã thảo luận với an ninh sân bay trước đó do có khả năng xảy ra tai nạn vì đám đông gây ra trong quá trình nghệ sĩ rời đi”.

Tuy nhiên, đến ngày 15/7, các quan chức Sân bay Incheon tuyên bố không hề có chuyện họ thảo luận điều này với công ty an ninh tư nhân nhận nhiệm vụ bảo vệ cho Byeon Woo Seok.

Khi Byeon Woo Seok bước vào phòng chờ hạng thương gia ở tầng 4, nhân viên an ninh đã chặn lối vào thang cuốn. Trong khi đây là khu vực hành khách được tự do ra vào.

Nhân viên bắt đầu kiểm tra hộ chiếu và thẻ lên máy bay mà không có bất kỳ thẩm quyền hợp pháp nào. Họ tuyên bố rằng chỉ kiểm tra những người có ý định vào phòng chờ. Tuy nhiên, những hành động như vậy, thậm chí còn nghiêm ngặt hơn cả việc kiểm tra danh tính của cảnh sát.

Các quan chức Sân bay Incheon xác nhận, việc kiểm tra hộ chiếu và vé lên máy bay không được phối hợp với sân bay. Lực lượng an ninh của sân bay tuyên bố, họ cũng không có thẩm quyền kiểm tra ID của hành khách. Theo Đạo luật Kiểm soát Nhập cư, chỉ có nhân viên nhập cư mới được phép tiến hành kiểm tra.

Ngoài ra, video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy, vệ sĩ nháy đèn vào mắt những người khác ngay khi Byeon Woo Seok vào phòng chờ (để phòng tránh có người chụp ảnh).

Vệ sĩ của Byeon Woo Seok nháy đèn vào mắt các hành khách khác. Ảnh: Naver

Sự việc đã vấp phải sự phản đối của công chúng, vệ sĩ của Byeon Woo Seok bị chỉ trích phản ứng thái quá, vì nam diễn viên không phải người thuê toàn bộ phòng chờ. Bản thân Byeon Woo Seok cũng bị chất vấn khi không có động thái ngăn cản vệ sĩ thực hiện hành vi sai trái.

Luật sư Yoo Young Joon từ Văn phòng luật Yuyoung bình luận: “Đây là hành vi lạm dụng quyền hạn rõ ràng và có khả năng cấu thành hành vi cưỡng ép”.

Một đơn khiếu nại đã được đệ trình lên Ủy ban Nhân quyền Quốc gia, cho rằng nhóm hộ tống riêng của Byeon Woo Seok đã vi phạm nhân quyền.

Ủy ban tuyên bố: "Nếu có bằng chứng cho thấy Sân bay Quốc tế Incheon tạo điều kiện cho các hành động của công ty an ninh tư nhân và phân biệt đối xử với hành khách nói chung, một cuộc điều tra toàn diện sẽ được tiến hành".

Khán giả Hàn Quốc bình luận trên theqoo: “Thậm chí còn kiểm tra vé của các hành khách trong phòng chờ nữa. Thuê máy bay riêng mà đi”; “Nếu bảo an làm thế thì đáng nhẽ diễn viên phải ngăn cản chứ?”; “Đến cả các diễn viên và idol nổi tiếng hơn còn chẳng cư xử như vậy, nực cười thật".

“Khi những diễn viên ít tên tuổi đột ngột trở nên nổi tiếng, họ sẽ thay đổi vì đang tận hưởng sự chú ý. Họ dọn sạch những chỗ đông đúc như sân bay để thu hút chú ý và thích thú với việc trở thành trung tâm của sự chú ý. Sẽ không dừng lại đâu vì họ thích chuyện đó mà”.

Công ty quản lý của Byeon Woo Seok, Varo Entertainment, sau đó đã phải lên tiếng xin lỗi vì tranh cãi bảo vệ quá mức. Tuy nhiên, làn sóng chỉ trích của công chúng vẫn chưa lắng xuống. Nhiều ý kiến cho rằng, công ty Varo chỉ đang đổ lỗi cho công ty vệ sĩ.

Byeon Woo Seok gần đây trở thành gương mặt hot sau thành công của bộ phim truyền hình “ Cõng anh mà chạy ". Anh vươn lên dẫn đầu các bảng xếp hạng diễn viên xu hướng và được săn đón.