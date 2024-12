Cả làng ở Bình Định xúm vào lặt lá cây mai vàng, nhà nào cũng háo hức mong bán tốt dịp Tết

Thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định được xem là thủ phủ mai vàng miền Trung. Nơi đây có hàng ngàn hộ dân trồng mai vàng chưng tết, với diện tích khoảng 145ha.

Nghề trồng mai góp phần nâng cao thu nhập, giải quyết việc làm cho người dân trên địa bàn. Vài năm gần đây, mai Tết đem lại nguồn thu lớn cho thị xã An Nhơn.

Các cây mai vàng ở An Nhơn cần được lặt lá thời điểm này chủ yếu để bán ra thị trường phía Bắc. Bởi, thời tiết các tỉnh phía Bắc có phần lạnh hơn nên cây mai vàng chưng tết phải được lặt sớm.

“Cây mai vàng chủ yếu phụ thuộc vào thời tiết, nếu lặt lá sớm gặp thời tiết nắng ấm là hoa nở bung hết, còn gặp lạnh thì hoa không nở, coi như bỏ không”, ông Nguyễn Văn Sanh, một nông dân giàu kinh nghiệm trồng mai tết (65 tuổi) cho biết.

Theo các nhà vườn trồng thứ cây cảnh chưng tết Bình Định, việc lặt lá mai được xem là công đoạn quan trọng, cần nhiều kinh nghiệm để tính toán kỹ lưỡng.

Hiện nay diện tích trồng mai tăng nhiều, trong khi đó thị trường mai cũng bão hoà, sức mua không còn mạnh như trước đây. Người chơi giờ chuộng mai bonsai hơn.

Ông Nguyễn Đình Thi 56 tuổi, thôn Trung Định cho hay, thời điểm này chưa có người đến xem mai nhiều, thông thường vào đầu tháng sau. Hiện cũng có người đến xem mai, nhưng chủ yếu họ đi “dặm”, xem trước.

Diện tích trồng mai vàng chưng tết tập trung nhiều ở xã Nhơn An và xã Nhơn Phong của thị xã An Nhơn. Vài năm gần đây, các xã trồng mai vàng của thị xã An Nhơn đạt doanh thu từ bán mai Tết đạt bình quân 100-130 tỷ đồng/năm.

Vùng đất thị xã An Nhơn, Bình Định có thổ nhưỡng và con người rất "đặc biệt". Nơi đây tạo ra sản phẩm mai vàng chưng Tết trứ danh Bình Định, nổi tiếng trên cả nước.

Theo người dân địa phương, nghề lặt lá mai thuê thường chỉ kéo dài gần nửa tháng, nên cũng tranh thủ đi làm thêm để kiếm tiền lo sắm Tết. Đầu năm các chủ vườn thuê công làm cỏ, phân, thuốc, đến cuối năm thì vặt lá, trông coi hoa.

Ở các làng trồng cây mai vàng, nhiều người dân sống bằng nghề "ôm cây, lặt lá", những ngày giáp Tết phải ra đường sống tạm dưới căn lều để mưu sinh.

Cứ mỗi dịp vào vụ Tết, các nhà vườn trồng mai ở thủ phủ mai vàng miền Trung liên tục chiêu mộ người "ôm cây, lặt lá" với thù lao khoảng 200.000 đồng mỗi ngày. Công việc kiếm tiền Tết này đòi hỏi cẩn trọng, tỉ mỉ và rất dễ mỏi gối, đau lưng.

Từ ngày ở quê trồng mai rộ, người dân có thêm việc làm, không phải đi làm thuê ở xa. Làm gần nhà thì tiện chăm sóc gia đình, con cái nên mệt mấy, những người nông dân này vẫn cố gắng, để có cái Tết no ấm.

"Cứ đến mùa này chúng tôi đều nhận việc nhặt lá cho các chủ vườn mai. Mang lại một phần thu nhập để chị em lo cho gia đình dịp Tết sắp tới", chị Nguyễn Thị Hải (ở phường Nhơn Hưng, TX An Nhơn, tỉnh Bình Định) chia sẻ.

Tại các vườn mai, từ chủ vườn đến người lao động đều tất bật với công việc tỉa lá, chăm chút từng bút bông, ngọn cành để đưa ra thị trường Tết.

Tại các vườn mai, từ chủ vườn đến người lao động đều tất bật với công việc tỉa lá, chăm chút từng bút bông, ngọn cành để đưa ra thị trường Tết.

Bà Đặng Thị Kim Long nói rằng, bà cùng một số lao động trong xã đến "thủ phủ" mai vàng nhặt lá thuê để kiếm thêm thu nhập.

Giờ là bắt đầu vào mùa nhặt lá cho mai, chủ vườn chỉ thuê người làm khoảng nửa tháng, nên dù nắng hay mưa cũng tranh thủ đi làm, để kiếm thêm "đồng ra đồng vô".