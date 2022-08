Clip: Hàng nghìn người dân đổ về hồ Đập Lỗ tại xã Thạch Hưng, TP. Hà Tĩnh tham gia Lễ hội bắt cá truyền thống sau hồi trống lệnh.

Lễ hội bắt cá truyền thống xã Thạch Hưng là lễ hội truyền thống dân gian, xuất hiện từ thập niên 80 của thế kỷ trước. Hàng năm, cứ đến mùa hè khi mùa màng thu hoạch xong, nông dân nhàn rỗi thì lại bắt đầu tổ chức, thường vào ngày 12-13/7 (al).

Lễ hội bắt cá truyền thống xã Thạch Hưng (TP. Hà Tĩnh) là lễ hội truyền thống dân gian, có từ lâu đời. Ảnh: PV.

Trải bao thăng trầm lịch sử, Lễ hội bắt cá truyền thống của xã Thạch Hưng đã bị mai một. Làng nghề cá cũng đã thay đổi, những tấm lưới mò cứ mất dần, ra đi theo năm tháng, mang theo nét đẹp văn hóa truyền thống trị thủy, thuần ngư của cư dân bản địa.

Lễ hội bắt cá truyền thống nhằm gắn chặt mối đoàn kết, giao lưu của mọi người. Ảnh: PV

Nay Lễ hội bắt cá truyền thống xã Thạch Hưng được chính thức khôi phục. Năm nay, Lễ hội được tổ chức vào ngày Chủ nhật 7/8/2022, tại hồ Đập Lỗ thuộc thôn Tiến Hưng, xã Thạch Hưng (TP.Hà Tĩnh).

Người dân ngâm mình dưới nước, cầm nơm phấn khởi tham gia Lễ hội bắt cá. Ảnh: PV

Từ đây, người dân Thạch Hưng nói riêng và TP.Hà Tĩnh nói chung sẽ lại được chứng kiến những mùa lễ hội với không khí náo nhiệt, tươi vui, mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống, diễn ra hàng năm tại hồ Đập Lỗ.

Cứ đến mùa hè khi mùa màng thu hoạch xong, nông dân nhàn rỗi thì xã lại tổ chức Lễ hội cho toàn dân bắt cá. Ảnh: PV

Ghi nhận của PV Dân Việt, khoảng 6h30 sáng 7/8, tuy trời có mưa nhưng đông đảo bà con đã đến để sẵn sàng tham gia Lễ hội bắt cá truyền thống xã Thạch Hưng.

Sau tiếng trống khai hội, hàng trăm người dân đến từ các địa phương ở Hà Tĩnh đã hào hứng lội xuống hồ Đập Lỗ tham gia lễ hội bắt cá truyền thống xã Thạch Hưng. Ảnh: PV.

Sau tiếng trống hiệu lệnh bắt đầu Hội thi bắt cá, nhiều người mang theo nơm, lái mò, nhủi cùng nhau lội xuống hồ Đập Lỗ để tham gia Hội thi bắt cá, người nào người nấy hồ hởi, phấn khởi, vui như trẩy hội.

Là người giành giải bắt được cá to nhất, anh Trương Công Đồng, trú tại xã Đồng Môn (TP. Hà Tĩnh) hồ hởi, nói: "Lễ hội bắt cá được tổ chức ở xã Thạch Hưng, chúng tôi phấn khởi lắm. Tôi may mắn khi bắt được con cá hơn 5kg, giành được giải nhất trong Lễ hội lần này. Vì con cá quá to nên khi bắt nó nơm của tôi bị gãy. Năm sau Hội thi tổ chức chúng tôi sẽ tiếp tục tham gia".

Người dân tham gia Lễ hội bắt cá truyền thống xã Thạch Hưng dùng các dụng cụ như: là nơm, vó, rớ, nhủi... Ảnh: PV

Mục đích của Lễ hội là tạo không khí sôi nổi, vui tươi, kết nối tinh thần đoàn kết giữa các thôn xóm, tạo điều kiện để bà con bắt được nhiều cá tôm nhằm cải thiện thức ăn cho gia đình.

Cụ ông mang trên người các dụng cụ bắt cá tại Lễ hội bắt cá truyền thống Thạch Hưng. Ảnh: PV

Bên cạnh đó, mọi người tham gia bắt cá cũng làm khuấy đảo bùn ở dưới đập để tái tạo nguồn thức ăn cho các loài thuỷ sản tự nhiên, sinh sôi mạnh vào vụ tiếp theo.

Một người dân bắt được một con cá trắm lớn tại Lễ hội bắt cá truyền thống Thạch Hưng. Ảnh: PV

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Hồ Quốc Tuấn - Trưởng phòng Văn hóa thông tin TP. Hà Tĩnh: "Năm 2022, TP.Hà Tĩnh tổ chức khôi phục nhiều lễ hội truyền thống lâu đời ở các phường, xã; trong đó ở xã Thạch Hưng có tổ chức lễ hội bắt cá truyền thống tại hồ Đập Lỗ.

Anh Trương Công Đồng, trú tại xã Đồng Môn (TP. Hà Tĩnh) giành giải bắt được cá to nhất. Ảnh: PV.

Lễ hội đã thu hút hàng nghìn người tham gia ngày hôm nay, công tác tổ chức được Thành uỷ, UBND TP Hà Tĩnh phối hợp chỉ đạo cơ sở hết sức chu đáo.