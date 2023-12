Cà Mau: Hai mẹ con “bắt tay” chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng của hàng chục hụi viên

Lập và bán hụi khống chiếm đoạt tiền của hụi viên để trả nợ

Theo cáo trạng: Năm 2014, Phạm Thị Tú bắt đầu làm chủ hụi. Ba năm sau, Tú bị thâm hụt tiền do nợ nần. Để có tiền trả nợ, Tú bàn với con trai Tiền Bảo Châu tiếp tục mở hụi đưa tên hụi khống vào dây hụi để hốt hụi của các hụi viên, và bán hụi khống nhằm chiếm đoạt tiền. Do Tú không biết chữ nên việc ghi chép, tính toán đều do Châu thực hiện.

Hàng chục hụi viên bị mẹ con Tú lừa đảo, chiếm đoạt hơn 10,6 tỷ đồng. Ảnh: An An

Từ năm 2017 đến năm 2019, hai mẹ con Tú mở 20 dây hụi tháng (từ 2 đến 6 triệu đồng/dây, một tháng khui hụi một lần – PV). Trong đó Tú đứng tên 15 dây, Châu đứng tên 5 dây.

Trong quá trình làm chủ hụi từ tháng 3/2017 đến tháng 10/2019, Tú và Châu đã hốt hụi của hụi viên từ dây số 1 đến số 18 và bán khống một chân hụi, chiếm đoạt nhiều tỷ đồng.

Cáo trạng số 53/CT – VKS – P1 của VKSND tỉnh Cà Mau truy tố mẹ con Tú cùng tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo điểm a khoản 4 Điều 174 của Bộ luật hình sự.

Ngày 30/6/2022, TAND tỉnh Cà Mau xét xử sơ thẩm (lần 2) tuyên phạt Phạm Thị Tú 15 năm tù; Tiền Bảo Châu 9 năm tù cùng tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Đồng thời buộc mẹ con Tú cùng chịu trách nhiệm liên đới thanh toán hơn 10,6 tỷ đồng cho 78 hụi viên.

Ngày 13/12/2022, TAND Cấp cao tại TP.HCM xét xử phúc thẩm. Tại bản án số 902/2022/HS-PT tuyên giữ nguyên quyết định của bản án sơ thẩm số 33/2022/HS-ST ngày 30/6/2022 của TAND tỉnh Cà Mau.

Nhiều bất động sản "bốc hơi" ?

Hàng chục hụi viên sau đó có đơn gửi Chánh án TAND Tối cao; Viện Trưởng VKSND Tối cao tại Hà Nội, yêu cầu xem xét lại một phần bản án số 902/2022/HS-PT ngày 13/12/2022 của TAND Cấp cao tại TP.HCM.

Trong đơn, các hộ dân yêu cầu được xem xét lại kết luận điều tra và cáo trạng của cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau; đồng thời yêu cầu hủy bỏ các hợp đồng chuyển nhượng chưa thành gồm nhiều giấy chứng nhận QSDĐ giữa mẹ con Tú và vợ chồng bà Phạm Ngọc Biên, ông Hà Việt Hoa (cùng ngụ huyện Trần Văn Thời).

"Trước khi tuyên bố bể hụi, mẹ con Tú đã chuyển nhượng 5 bất động sản trị giá hơn 14 tỷ đồng ở thời điểm hiện tại cho vợ chồng bà Biên, ông Hoa. Tuy nhiên, các hợp đồng chuyển nhượng này chưa hoàn thành, vợ chồng bà Biên vẫn chưa được đứng tên trên các giấy chứng nhận QSDĐ (chưa chuyển trang 4 sang tên của vợ chồng bà Biên – PV), do đó các tài sản này vẫn thuộc về mẹ con bà Tú", bà Lê Kim Hương – hụi viên nói và cho biết, TAND Tối cao đã có văn bản phản hồi, đề nghị bổ sung thêm hồ sơ, tài liệu có liên quan.

Theo các hụi viên, do các bất động sản của Tú và Châu không được đưa ra xem xét khi các cấp tòa xét xử vụ án, nên hiện tại mẹ con bà Tú không còn điều kiện để thi hành bản án. Cụ thể là việc trả lại phần tiền đã chiếm đoạt cho các hụi viên.