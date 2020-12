Ca sĩ bị hủy show 3 lần nói về một năm nhiều trải nghiệm đặc biệt

Đêm nhạc kỷ niệm 10 năm ca hát của ca sĩ Lân Nhã mang chủ đề “Nhã - Hẹn phố sương mù” vào ngày 12/12 vừa qua tại Thành phố Đà Lạt” đã bị hủy nhằm đảm bảo an toàn trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Để bù đắp lại, Lân Nhã và ê-kíp cho ra mắt MV “Chắc vẫn chờ nhau”, một sản phẩm kết hợp cùng nhà sản xuất – nhạc sĩ Đức Trí.



Lân Nhã bị hủy show đến 3 lần trong năm.

Được gọi là ca sĩ mang vận đen, bị hủy show đến 3 lần trong năm 2020, Lân Nhã cho biết: "2020 đúng là một năm thật “đặc biệt” với tất cả mọi người. Và Nhã cũng như vậy. Nhã có nhiều kế hoạch và chương trình bị dang dở, thế nhưng Nhã nghĩ nó đã cho Nhã những trải nghiệm quý giá: Không có gì là mãi mãi và chắc chắn cả! Vậy nên khi nhiệt huyết mình còn thì mình hãy cố gắng hết sức, trước hết là cho mình, cho nghề và sau nữa là cho khán giả thân thương đã luôn bên cạnh ủng hộ mình".

Nhìn lại 1 năm, nam ca sĩ đã cảm thấy bình tĩnh hơn nhiều, sau khi bị hủy show lần thứ 3. Anh bắt đầu nhận thức rõ ràng hơn sự mong manh của tất cả mọi thứ trên đời, nên biết mình càng phải nhiệt tâm hơn khi còn có thể. Những được mất trong năm này giúp anh trưởng thành hơn một chút, bình tĩnh hơn một chút, yêu gia đình và mọi người xung quanh hơn. Anh cũng thấy cảm nhận của mình về cuộc sống xung quanh thật hơn. Nam ca sĩ cũng cho rằng đây là một trải nghiệm quý giá.

Lần này, Lân Nhã kết hợp với nhạc sĩ Đức Trí để ra MV Chắc vẫn chờ nhau chất lượng.

Lý giải về sự hợp tác lần này với nhạc sĩ Đức Trí, Lân Nhã cho biết: "Thật ra duyên may này đến với Nhã là nhờ Uyên Linh. Nhã cảm thấy mình rất may mắn khi có thể cùng ngồi tâm sự và trò chuyện cùng các anh lớn trong nghề. Anh Đức Trí là người mà Nhã ngưỡng mộ từ khi biết đến những ca khúc đầu tiên của anh. Được hát một ca khúc của anh, mà ca khúc đó hoàn toàn mới chưa ca sĩ nào thể hiện là một vinh dự rất lớn. Nhã nghĩ, anh Trí dành ca khúc này cho Nhã là vì sự đồng điệu về cảm xúc và cũng là vì anh quý mình chứ may mắn không tự nhiên đến."



Về cách xử lý ca khúc, Lân Nhã cho biết, anh hát ca khúc này một cách thoải mái, theo cảm xúc tự nhiên. Anh chia sẻ: "Khi anh Trí cho Nhã nghe thử “Chắc vẫn chờ nhau”, Nhã cảm thấy có sự đồng điệu rất lớn với giai điệu lẫn ca từ của bài hát này. Cũng may là anh Trí nói Nhã phù hợp để thể hiện. Bài hát là một nỗi buồn rất đẹp, một sự cô đơn cùng những chất chứa, những thổn thức trong tâm hồn. Phần hòa âm ca khúc được Cà Pháo Pianist - một nghệ sĩ trẻ đầy lãng mạn và tài năng thực hiện. Thật lòng là Nhã luôn thấy mình may mắn khi quen biết được những nghệ sĩ tài năng như vậy".

Lân Nhã cho rằng, khán giả nào cảm nhận và yêu được con người của anh thì họ sẽ ở lại, còn không thì mình cũng không thể giữ họ.

Bị chê là già trong MV từ trang phục, góc ảnh đến phong cách... Lân Nhã thừa nhận anh cũng từng trải hơn rất nhiều. "Nhã chưa biết tương lai sẽ thế nào, nhưng hiện tại mình đang cố gắng sống cho đúng và thật nhất với bản thân. Âm nhạc và tâm hồn luôn có sự gắn kết rất lớn, vậy nên Nhã nghĩ “Let it be!" (Xin phép mượn tên bài hát nổi tiếng của The Beatles để nói).

Với Nhã, việc quan trọng nhất là mang lại cảm xúc cho khán giả, và chỉ khi mình có cảm xúc thật sự thì khán giả của mình mới cảm nhận được điều đó. Dĩ nhiên, Nhã không phủ nhận, với một ca sĩ thì phần hình ảnh cũng rất là quan trọng. Ai cũng thích những người nghệ sĩ quyến rũ, thu hút… nhưng Nhã lại cảm thấy mình không còn là mình nếu làm khác đi. Vì vậy khán giả nào cảm nhận và yêu được con người của Nhã thì họ sẽ ở lại với mình, còn không thì mình cũng không thể giữ họ."



Ngoài ra, Lân Nhã tiết lộ chuyện anh vẫn đang ấp ủ làm một show khác bù đắp cho show bị huỷ. Mọi thứ vẫn đang trong kế hoạch và sẽ bật mí cho khán giả sau.