Concert 4 "Anh trai say hi": HIEUTHUHAI, Anh Tú Atus gây cười với màn nhảy chân trần

Concert 4 "Anh trai say hi" diễn ra tại SVĐ Mỹ Đình (Hà Nội) với sự kết hợp giữa âm nhạc, sân khấu hoành tráng và sự phấn khích, cuồng nhiệt của người hâm mộ.