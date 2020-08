Ca sĩ Hiền Thục công bố hình ảnh sinh con ở tuổi 21 khiến dân mạng xót xa

Cùng những bức hình khi sinh con ở tuổi 21, sĩ Hiền Thục đã đăng những dòng tâm sự về mình và con gái: "Hôm qua xem chiếc phim, có đoạn đứa bé nói với mẹ nó rằng: Thực ra con đã chọn mẹ. Ở trên trời có nhiều đứa bé bay qua bay lại, nó muốn chọn mẹ làm mẹ, song không kịp. Vì con đã chọn mẹ trước rồi..".

Dưới những tâm sự của ca sĩ Hiền Thục, nhiều khán giả đã bày tỏ sự xúc động và yêu mến ca sĩ: "Được làm mẹ là thiên chức thiêng liêng mà không phải ai cũng có được!", "Hạnh phúc vì cũng có được một đứa bé đã chọn mình làm mẹ", "Phải có biết bao dũng cảm để can đảm làm mẹ đơn thân. Ngưỡng mộ chị Thục!", "Hiền Thục đẹp quá! Lại rất can đảm và bản lĩnh. Gia Bảo may mắn khi chọn được người mẹ tài hoa như vậy!"

Hiền Thục từng chia sẻ : "Tôi không suy nghĩ xem người khác nói gì về mình. Tuổi 21 thì có nhưng sau khi trải qua nhiều thăng trầm, tôi ngộ ra nhiều điều. Tôi không việc gì phải cuốn mình vào ồn ào, tôi chọn cách sống chậm, dành nhiều thời gian cho gia đình".

Hiền Thục trải lòng sinh con một mình sau khi chia tay nhạc sĩ Tuấn Thăng. Cô đã đấu tranh tư tưởng giữa việc giữ hay bỏ thai ở tuổi 20. Cuối cùng, nữ ca sĩ chọn sinh con, mặc kệ lời bàn tán xung quanh.

"Dù sao em bé cũng chả có tội tình gì, thương nó đi Thục. Mà suy nghĩ cho kỹ nhé, Thục sẽ vất vả lắm đó. Thục vẫn phải đi hát phải không? Cũng phải chuẩn bị chứ Thục nhỉ? Tã sữa, nuôi nấng đều trông vào Thục hết. Thương Thục lắm, có điều, mình chẳng giúp gì được, quyết định của mỗi người. Cuộc đời Thục chắc chỉ Thục quán xuyến thôi. Mong Thục khỏe, em bé khỏe, an lành và may mắn! Thục này, đừng sợ gì cả, đói khát gì thì cũng qua thôi", cô từng chia sẽ đã tự trấn an bản thân như thế.

Hiện tại ca sĩ Hiền Thục sang Mỹ để chăm sóc con gái đang du học tại đây. Cô từng có tình yêu nhiều năm với bạn trai nhưng không kết hôn. Gần đây cô chia sẻ mình lại trở về trạng thái độc thân vui vẻ.