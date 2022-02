Ca sĩ Ngọc Anh nồng nàn trong đêm nhạc gây quỹ cho trẻ em khuyết tật bộ phận sinh dục

Tối 10/2, trên sân khấu tại Hà Nội, nữ ca sĩ Ngọc Anh chia sẻ, cô ao ước làm được những điều tốt đẹp cho những trẻ em trong ngày trở về. Chính vì vậy mà lần về Hà Nội lần này, cô đã dành tiếng hát của mình để quyên góp cho Quỹ Thiện Nhân & Friends. Đây là Quỹ do nhà báo Trần Mai Anh sáng lập nhằm giúp những trẻ em không may khiếm khuyết bộ phận sinh dục.

Nhiều năm qua, Quỹ Thiện Nhân & Friends đã giúp hàng nghìn trẻ em từ khắp đất nước được khám, tư vấn và phẫu thuật miễn phí. "Những năm vừa qua là những năm đầy biến động do dịch bệnh. Cách đây 2 tháng, khi tôi biết tôi sẽ có mặt ở Hà Nội, chị Mai Anh là người đầu tiên tôi nghĩ tới. Tôi muốn làm một điều gì đó có ý nghĩa cho những trẻ em có số phận không may. Và tất nhiên phải nhờ đến cộng đồng dành tình yêu thương và chia sẻ để cùng chúng tôi thắp lên những hy vọng cho mỗi cuộc đời, mỗi số phận kém may mắn", Ngọc Anh chia sẻ.

Trên sân khấu, Ngọc Anh 3A thể hiện nhiều ca khúc như: "Nỗi nhớ ngày đông", "Về lại phố xưa", "Một dại khờ, một tôi", "Điều giản dị"... Cô hát bằng cả tấm lòng, sự nhiệt huyết của mình, mang tới nhiều cung bậc cảm xúc.

Ngoài ra, nữ ca sĩ cũng thể hiện nhiều nhạc phẩm của những nhạc sĩ khác như "Một mình" của nhạc sĩ Lam Phương, "Không thể và có thể" của nhạc sĩ Phó Đức Phương.

Những hình ảnh của Ngọc Anh trong đêm nhạc gây Quỹ Thiện Nhân & Friends:

"Hy vọng chúng ta có thể cùng nhau vượt qua mọi khó khăn và thắp lên niềm tin rẳng tình yêu sẽ mang đến cho chúng ta những phép màu diệu kỳ", ca sĩ Ngọc Anh nói.

Trong đêm nhạc, nữ ca sĩ nồng nàn trong bài hát "Về lại phố xưa" của nhạc sĩ Phú Quang.

Mấy năm qua, Ngọc Anh luôn đồng hành cùng quỹ Thiện Nhân & Friends. Đêm nhạc nào của cô ở Hà Nội cũng để quyên góp cho những ca phẫu thuật cho những trẻ em không may.

Trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Quỹ đã phải tạm dừng các ca phẫu thuật do các bác sĩ nước ngoài không thể bay sang Việt Nam để thăm khám và phẫu thuật.

Tuy nhiên, Quỹ đã quyết định sẽ tiếp tục hành trình vào nửa cuối năm 2022 này.

Ca sĩ Ngọc Anh hy vọng hàng nghìn đứa trẻ nữa sẽ lại được thăm khám và phẫu thuật như trong khoảng thời gian xuyên suốt 10 năm qua.