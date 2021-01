Ca sĩ Phùng Khánh Linh tự tin với hai đề cử tại giải Cống Hiến 2021

Từng muốn bỏ nghề hát vì bế tắc

Là ca sĩ trẻ, Phùng Khánh Linh đã rất bất ngờ khi tên mình được đề cử tại giải Cống hiến 2021. Đặc biệt, album "Yesteryear với 13 ca khúc do chính cô sáng tác đã nhanh chóng bán hết hơn 1000 bản sau 2 tuần lên kệ. Thành quả này cũng mang về cho cô 2 đề cử tại giải Cống Hiến 2021 với hạng mục: Album của năm và Nhạc sĩ của năm.

Ca sĩ Phùng Khánh Linh trong MV "Chỉ còn lại hai ta".

Chia sẻ về điều này, ca sĩ Phùng Khánh Linh cho biết: "Khi nghe tin tôi được đề cử Nhạc sĩ của năm và Album của năm, tôi đã bật khóc vì hạnh phúc. Sau đó, tôi nhận được rất nhiều cuộc gọi hay tin nhắn của các anh chị trong nghề, thậm chí có cả những nghệ sĩ tiền bối từng nhận giải thưởng này tại Cống Hiến những năm trước. Mọi người đều chúc mừng và nói tôi rất xứng đáng. Tôi tự hào khi "đứa con tinh thần" của mình – album "Yesteryear" với 13 sáng tác tâm huyết nhất của tôi được đặt cạnh đề cử với những dự án tuyệt vời khác trong năm qua.

Hỏi tôi có tự tin không thì tôi muốn khẳng định rằng, tôi sẽ tự tin tới tham dự buổi bình chọn lễ trao giải Cống Hiến. Vì tôi nghĩ, mình là nghệ sĩ trẻ mà đã được đề cử ở hai hạng mục, đặc biệt là hạng mục Nhạc sĩ của năm. Cho nên, kết quả dù có thế nào tôi cũng cảm thấy đó là một vinh dự đối với mình", Phùng Khánh Linh bày tỏ.

Trước câu hỏi về sự quyết định liều lĩnh khi ra mắt album trong năm 2020 đầy khó khăn, Phùng Khánh Linh cho biết: "Ngay từ đầu năm, tôi đã có mục tiêu rằng mình phải có album ra mắt cuối năm nay. Dịch bệnh là điều không ai mong muốn nhưng nếu mình cứ chờ thiên thời địa lợi hay ra bài này để tránh người kia thì tôi sẽ mãi không bao giờ làm được nhạc hay sản phẩm. Vậy nên dù có gặp khó khăn như thế nào thì tôi vẫn sẽ ra sản phẩm để dành tặng đến mọi người".

Ca sĩ Phùng Khánh Linh đã có lúc muốn bỏ nghề vì bế tắc.

Nói về lý do các ca khúc trong album được cô sáng tác, Phùng Khánh Linh tâm sự chuyện cô đã trải qua thời kỳ bi đát nhất trong cuộc đời, đó là tình không, tiền không.

"Ngay thời điểm bước ra khỏi cuộc thi The Voice, tôi cứ nghĩ mình xuất hiện trên truyền hình từng tuần, mình đã nổi tiếng rồi, truyền thông chắc chắn sẽ săn đón và phỏng vấn mình. Đến khi cuộc thi kết thúc không một anh, chị nhà báo nào để ý đến. Lúc đó tôi thực sự sốc và hiểu ra rằng mình chẳng là gì, chỉ là người bình thường. Sau đó, tôi xin đi ở những quán cà phê.

Mỗi đêm hát rất nhiều nhưng chỉ được vài trăm nghìn, tôi biết để duy trì được nghề hát mình sẽ phải kiếm tiền bằng cách khác. Tôi vào Sài Gòn thuê nhà, góp vốn cùng một người bạn bán hàng online, lần hồi tích góp được ít tiền tôi ra được MV "Hôm nay tôi buồn". Nhưng rồi bán hàng online cũng khó khăn hơn và thời gian này tôi và bạn trai chia tay nhau khiến tôi cảm thấy cuộc sống hoàn toàn bế tắc, vừa không có tiền, vừa không biết con đường âm nhạc của mình sẽ tiếp tục thế nào, tình yêu thì tan vỡ. Thời gian này tôi sáng tác ca khúc "Thế giới không anh".

Tôi đã quyết định dồn tiền làm MV và sau MV tôi không còn tiền. Tiền ăn hằng ngày tôi cũng không có. Lúc này tôi đã nghĩ đến chuyện bỏ hát, bỏ nghề mặc dù đam mê với âm nhạc trong tôi vẫn cháy bỏng. Sau đó, tôi đi lang thang và tình cờ đến hãng băng đĩa Thời đại và gặp được người quản lý. Tôi cảm thấy dường như ông trời không muốn tôi bỏ nghề hát. Bởi, mỗi lần tôi có ý định bỏ nghề thì tôi lại gặp may và lại có người cứu rỗi để rồi tôi lại lao vào với âm nhạc", Phùng Khánh Linh chia sẻ.

Muốn yêu thương nhiều để viết ca khúc hay

Phùng Khánh Linh kể, ngoài ca khúc mang nỗi ám ảnh về tình yêu tan vỡ, cuộc sống chật vật kiếm tiền được cô dồn nén tất cả vào âm nhạc. Những ca khúc khác như: "Chỉ còn lại hai ta", "Anh đã không rõ ràng với em" và "Cô gái nhân ái" cũng được cô lấy nguồn cảm hứng từ người cô yêu thương.

Tuy nhiên, Phùng Khánh Linh cũng chia sẻ rằng, cô đã ngừng việc trao tình cảm cho crush nhưng cũng thầm cảm ơn vì chính những cảm xúc đó đã giúp cho cô viết 3 ca khúc trong album. Phùng Khánh Linh còn hài hước cho biết, cô muốn crush thêm nhiều người khác để có thể viết thêm nhiều ca khúc hay dành cho khán giả.

Đề cập đến con đường ca hát của Phùng Khánh Linh giống với con đường Chi Pu đã đi, âm nhạc cũng tựa vậy. Liệu khi có fan của Chi Pu nói: "Phùng Khánh Linh đang bắt chước Chi Pu thì cô nghĩ sao?".

Khánh Linh cho biết: "Mỗi người có một điểm mạnh và điểm yếu khác nhau. Tôi biết điểm yếu của mình là ngoại hình và vũ đạo nên tôi cũng đang cố gắng học múa. Tôi cũng biết mình có khả năng sáng tác và hát live nên tôi sẽ tận dụng hát live và cố gắng sáng tác nhiều hơn nữa. Nếu ai đó nói tôi bắt chước Chi Pu thì tôi sẽ nói lại với họ, thời gian sẽ chứng minh tất cả. Hãy đợi tôi ra Vol.1; Vol.2; Vol.3… khi đó sẽ nhìn nhận tôi là người thế nào. Nên tôi không ngại nếu ai đó nói tôi bắt chước Chi Pu".

Ngoài ra, Phùng Khánh Linh cũng chia sẻ thêm chuyện nhiều nghệ sĩ nhận xét, phong cách trong âm nhạc của cô có sự ảnh hưởng của Taylor Swift.

"Tôi thừa nhận mình chắt lọc nguyên liệu âm nhạc từ rất nhiều thể loại nhạc khác nhau từ US-UK, Kpop cho đến cả âm nhạc của Malaysia. Thế nhưng, tôi khẳng định, tôi muốn là một Phùng Khánh Linh và không "đính kèm" tên của mình với bất cứ ai", Phùng Khánh Linh cho hay.

Theo ca sĩ Phùng Khánh Linh, MV "Chỉ còn lại hai ta" và album đầu tay "Yesteryear" được đầu tư tới hơn 500 triệu đồng.

MV "Chỉ còn lại hai ta" với thể loại nhạc synth–pop với future house được thu âm tại Việt Nam và khâu master do kỹ sư âm thanh hàng đầu thế giới Randy Merrill – người từng làm việc cho loạt album của các siêu sao thế giới như: Taylor Swift (Folklore, Lover, Reputation), Lady Gaga (Chromatica, Joanne), Ariana Grande (Thank U, Next, Sweetener), Adele (25)…

Album "Yesteryear" không đơn thuần là một album tập hợp những bản nhạc mới mà ở đó Phùng Khánh Linh đã đặt rất nhiều tâm tư và sự trải nghiệm của mình vào. Cô bảo: "Những năm tháng đã qua, Phùng Khánh Linh từng rất tự ti, từng bị trêu chọc bởi những khuyết điểm trên cơ thể. Rất nhiều người mà Linh đặt lòng tin và yêu thương cứ thế rời xa. Linh có một ngoại hình thấp bé, không xinh đẹp chuẩn "hot girl", không khéo ăn khéo nói như người ta. Những định kiến chung dành cho những người phụ nữ hoạt động trong âm nhạc khiến Linh nhiều lúc rơi vào khoảng không bế tắc, thất vọng nhất và hạn chế lại giá trị của bản thân mình trong sáng tạo".

13 ca khúc trong album là 13 cung bậc cảm xúc khác biệt mà Phùng Khánh Linh muốn gửi đến khán giả. Cô mong muốn sự trở lại lần này sẽ là một bản ngã mới hơn và sâu sắc hơn.

Nói về dự án của năm 2021, Phùng Khánh Linh cho biết, cô và ê-kíp ấp ủ dự án lớn với tour xuyên Việt.