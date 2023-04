Tối 27/4, lãnh đạo xã Trà Cang, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam đã cung cấp đến báo chí việc hàng loạt cá chết bất thường vừa xảy ra trên địa bàn làm cho chính quyền cũng như người dân lo lắng.

Ông Ngô Tấn Lạc, Chủ tịch UBND xã Trà Cang, huyện Nam Tra My cho biết, trong ngày, tại sông nước Bươu (thôn 4, xã Trà Cang), người dân phát hiện cá chết hàng loạt, mang tính tận diệt, tất cả chủng loại, lớn nhỏ, trong phạm vi chiều dài sông gần 0,4km...

Loạt cá chết bất thường ở xã Trà Cang làm cho người dân cũng như chính quyền lo lắng. Ảnh: xã Trà Cang cung cấp

Clip: Người dân xã Trà Cang, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam vớt cá sông, cá suối chết bất thường cung cấp thông tin cho phóng viên Báo Dân Việt.

"Ngay sau khi nhận thông tin về cá chết, người dân đổ xô đi lượm cá về bán, hoặc mang về ăn. Trước thông tin trên, UBND xã đã phối hợp cơ quan chức năng vào cuộc điều tra nguyên nhân; đồng thời, khuyến cáo người dân không được vớt cá vè chế biến món ăn từ cá…, ước lượng cá chết đến vài tạ", ông Lạc thông tin.

Theo Chủ tịch UBND xã Trà Cang (huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam) số lượng cá chết bất thường gồm, cá niên, cá đép, cá lấu, có cả cá chình... Ảnh: xã cung cấp

Cũng theo ông Ngô Tấn Lạc, theo người dân cung cấp, đây là hiện tượng bất thường và cá đang mùa sinh sản, nên nguy cơ số lượng cá bị chết bất thường như vậy nguy cơ tận diệt thủy sản, ảnh hưởng lớn đến sinh kế người dân... "Những người dân tham gia vớt cá thông tin rằng, nước ở suối có màu vàng đục so với bình thường, có cảm giác đắng cổ họng khi lặn bắt cá, một số người có triệu chứng ngứa ngoài da khi lội sông bắt cá...", ông Lạc thông tin.

Người dân đi vớt cá chết về. Ảnh xã Trà Cang cung cấp

Clip: Cá sông, cá suối chết bất thường xã Trà Cang, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam người dân vớt lên.

Cũng theo ông Lạc, ngay sau khi nhận thông tin, trong ngày UBND xã Trà Cang, huyện Nam Trà My đã báo cáo lãnh đạo huyện Nam Trà My và Công an huyện Nam Trà My (tỉnh Quảng Nam) đã vào địa bàn nắm thông tin.