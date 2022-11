Cabin học lái xe ô tô có những quy chuẩn gì để học viên đảm bảo thi đỗ?

Sử dụng cabin học lái xe ô tô hợp quy chuẩn

Cục Đường bộ Việt Nam vừa đề nghị các sở GTVT hướng dẫn các doanh nghiệp nhập khẩu, sản xuất cabin học lái xe ô tô tại địa phương nghiên cứu, triển khai các trình tự, thủ tục hợp quy thiết bị mô phỏng để đào tạo lái xe - cabin học lái xe theo quy định tại Nghị định 132/2008 của Chính phủ.

Theo đó, các doanh nghiệp nhập khẩu, sản xuất cabin học lái xe ô tô gửi hồ sơ công bố hợp quy để Cục Đường bộ Việt Nam công bố sản phẩm đủ điều kiện trước khi cung cấp cho các cơ sở đào tạo lái xe.

"Các sở GTVT có trách nhiệm hướng dẫn các cơ sở đào tạo theo dõi các doanh nghiệp đã được công bố có sản phẩm hợp quy trên trong thông tin điện tử của Cục", lãnh đạo Cục Đường bộ Việt Nam cho biết.

Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các đơn vị căn cứ vào công bố này, các cơ sở đào tạo lái xe ô tô trang bị và sử dụng cabin học lái xe ô tô theo lộ trình được quy định tại Thông tư 04/2022 của Bộ GTVT.

Thông tin về lộ trình triển khai đào tạo lái xe bằng cabin điện tử, ông Lương Duyên Thống, Trưởng phòng Quản lý vận tải phương tiện và người lái, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, Bộ GTVT đã quyết định giữ nguyên lộ trình đào tạo lái xe bằng cabin điện tử được quy định tại Thông tư 04/2022 quy định các trung tâm đào tạo phải đầu tư thiết bị cabin điện tử tập lái.

"Việc này nhằm nâng cao kỹ năng và phản xạ trong điều kiện địa hình, cung đường, thời tiết, tình huống giao thông khác nhau cho học viên từ ngày 1/1/2023", ông Thống nêu.

Theo ông Thống, học viên có tối thiểu 4 giờ thực hành các bài cơ bản như vận hành số xe, lên dốc, đường vuông góc, đường quanh co giống như bài sa hình thi sát hạch và làm quen với các bài về địa hình đồi núi, cao tốc. Phải có đủ thời gian học trên cabin và số km thực hành trên đường học viên mới được thi sát hạch lái xe.

Không lùi thời gian sử dụng cabin dạy học lái xe ô tô

Cho đến nay, Bộ GTVT đã ban hành quyết định chỉ định đơn vị chứng nhận sự phù hợp sảm phẩm theo Quy chuẩn 106:2020 - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị mô phỏng để đào tạo lái xe ô tô và cabin học lái xe ô tô.

Vào ngày 28/10 vừa qua, Bộ GTVT cũng đã ban hành quyết định chỉ định đơn vị thử nghiệm thiết bị mô phỏng để đào tạo lái xe ô tô - cabin học lái xe ô tô theo Quy chuẩn đã được Bộ GTVT ban hành.

Các chuyên gia đào tạo lái xe lưu ý tới các học viên khi học lái xe cần chú ý tới các vấn đề sau: Thứ nhất là kiểm tra kỹ khi được giao xe: Theo kinh nghiệm thi thực hành B2 của nhiều người, để chắc chắn chiếc xe không làm bạn hỏng thi, bạn nên kiểm tra kỹ càng khi được giao xe. Điều này nghe có vẻ hơi thừa vì hội đồng thi hoặc thanh tra thường kiểm tra một lượt những xe phục vụ công tác thi.

Thứ 2, kiểm tra xe lần nữa trước khi thực hiện phần thi: Trước khi cho xe lăn bánh để tính điểm vào bài thi, bạn kiểm tra lần cuối bộ phận côn phanh ga số, thử bật/tắt chìa khóa điện, xem đồng hồ xe hoạt động hiệu quả không. Sau khi nhận thấy mọi thứ đều ổn mới ký biên bản nhận xe.

Thứ 3, chỉnh lại ghế lái: Trước khi thực hiện bài thi, ghế lái cần được chỉnh lại cho phù hợp với khổ người của mình. Gương cũng là bộ phận cần được điều chỉnh để giúp bạn quan sát rõ lốp sau cũng như vạch kẻ đường.

Thứ 4, chỉnh gương giữa: Gương giữa phải thu được toàn bộ khung cảnh đằng sau xe để bạn dễ dàng quan sát khi ngồi trong khoang cabin. Hãy điều chỉnh gương để tạo ra góc nhìn rộng nhất.

Thứ 5, cài dây đai an toàn: Đừng bao giờ quên thắt dây an toàn. Việc này thường được làm trước khi bạn bắt đầu nổ máy. Lỗi không cài dây đai an toàn thường làm bạn bị trừ 5 điểm khi thực hiện bài thi.

Thứ 6, nhớ vị trí cần xi nhan: Một yếu tố giúp bạn đạt điểm cao trong bài thi sa hình chính là xi nhan ở những vị trí cần thiết. Nhiều người hay bị trừ điểm ở những đoạn này. Việc nhớ các điểm cần bật đèn xi nhan sẽ giúp bạn chủ động hơn khi thực hiện phần thi của mình. Thứ 7, lưu ý khi thực hiện xuất phát xe ngang dốc...