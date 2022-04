Học lái xe ô tô cần chú ý những điều này

Luôn thắt dây an toàn khi lái xe ô tô

Một việc làm quan trọng nữa trước khi lái xe là luôn thắt dây an toàn. Bạn nên thắt dây an toàn cho mình trước khi vận hành xe đồng thời nhắc nhở người bên cạnh đeo dây an toàn (đặc biệt là trẻ em). Việc thắt dây an toàn sẽ bảo vệ bạn và giúp giảm tỉ lệ thương vong nếu không may có tai nạn xảy ra. Việc thắt dây an toàn khi lái xe cũng là một điều bắt buộc và bạn nên thực hiện để tránh khỏi những vé phạt không nên có từ cảnh sát giao thông.

Không lái xe ô tô khi đã uống rượu, bia

Điều nằm lòng dành cho những người điều khiển xe khi tham gia giao thông đó chính là không uống rượu, bia và sử dụng chất kích thích khi lái xe và điều này sẽ được nhắc nhở nhiều lần trong suốt quá trình học lái xe. Việc uống rượu bia khiến đầu óc chúng ta mất tỉnh táo và sự hưng phấn khi lái xe sau khi sử dụng rượu bia sẽ gây nguy hiểm cho người khác và chính bạn.

Việc uống rượu bia khiến đầu óc chúng ta mất tỉnh táo và sự hưng phấn khi lái xe. Ảnh MT1.

Không nên chở quá số người quy định và chở theo nhiều đồ trên xe

Việc chở quá nhiều người trên xe có thể khiến tài xế mất tập trung. Hơn nữa, khi chở quá số người quy định và mang theo nhiều đồ sẽ khiến không gian trở nên chật hẹp, khó chịu và trọng tải trên xe sẽ ảnh hưởng đến hệ thống treo, làm giảm khả năng giảm tốc của hệ thống phanh và khó điều khiển tốc độ. Hãy nhớ chỉ chở tối đa đúng số người quy định và hạn chế mang theo nhiều đồ trên xe.

Kiểm tra tình trạng của xe ô tô một cách kỹ lưỡng trước khi lái

Khi học bằng lái ô tô, bạn cần phải tuân theo chỉ dẫn của những chuyên gia, học các thao tác thực hành lái xe trong sân tập, trên đường gồ ghể, ngoài đường phố,…và nên nhớ phải kiểm tra xe trước khi lái. Bạn cần kiểm tra kỹ lốp xe, gương chiếu hậu, chân côn, chân ga, chân phanh, dây an toàn,…

Hạn chế lái xe ô tô vào ban đêm

Việc lái xe trong đêm tiềm ẩn nhiều tai nạn nguy hiểm, kể cả đối với tài xế giàu kinh nghiệm. Trời tối sẽ làm giảm tầm nhìn của các lái xe hơn nữa các tài xế thường lái xe với tốc độ cao khi về đêm vì nghĩ rằng “trời tối đường vắng”. Ngoài ra việc lái xe vào ban đêm sẽ khiến các lái xe mệt mỏi và buồn ngủ vì không được ngủ đúng giấc theo đồng hồ sinh học nên dễ xảy ra tai nạn hơn.Theo thống kê thì tỷ lệ tai nạn cao nhất vào khoảng 9 tối đến 6 giờ sáng hôm sau. Bạn nên sắp xếp thời gian lái xe hợp lý, hạn chế tối đa lái xe vào ban đêm.

Việc lái xe trong đêm tiềm ẩn nhiều tai nạn nguy hiểm, kể cả đối với tài xế giàu kinh nghiệm. Ảnh MT1.

Lựa chọn loại xe phù hợp

Nếu mới học lái xe, việc chọn loại xe phù hợp cũng khá quan trọng. Bạn nên chọn những chiếc xe nhỏ gọn như Toyota Vios hay Toyota Yaris sẽ giúp bạn dễ điều khiển hơn. Nếu thích lái dòng xe SUV, bạn cũng nên chọn những chiếc Hyundai hoặc những xe phổ thông của Toyota. Không nên chọn những xe có kích thước quá khổ như một chiếc Hummer hoặc chiếc xe thể thao dung tích lớn vì có thể gây nguy hiểm khi tay lái chưa thực sự thành thạo.

Nên chọn xe trang bị số tự động

Với một người mới học lái xe, việc sử dụng xe số sàn sẽ khó thao tác hơn khi vận hành. Nếu cứ chăm chú cầm vô-lăng, nhìn bảng điều khiển và chăm chú quan sát phía trước, các lái xe có thể quên đổi tay số phù hợp với tốc độ xe hoặc việc chưa quen vô số, phải nhìn vào cần số khi chuyển tay số vô tình khiến giảm khả năng quan sát khi lái xe. Tuy nhiên, bạn cần học lái tốt cả hai loại xe số sàn và số tự động và sau khi thành thạo nên chọn cho mình xe trang bị số tự động giúp việc lái xe hiệu quả hơn.