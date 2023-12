Các bến xe liên tỉnh ở TP.HCM dự báo phục vụ gần 50.000 hành khách 1 ngày trong dịp Tết Dương lịch

Dự báo dịp Tết Dương lịch 2024, các bến xe khách liên tỉnh ở TP.HCM sẽ phục vụ bình quân 49.351 hành khách/ngày, tăng 23% lượng hành khách so với cùng kỳ.

Nhu cầu vận tải hàng hóa, hành khách tăng trong Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán

Sở GTVT TP.HCM mới đây đã có kế hoạch công tác phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội xuân Giáp Thìn năm 2024.

Sở GTVT TP.HCM dự báo nhu cầu vận tải hàng hóa, hành khách trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội xuân Giáp Thìn năm 2024 tăng so với cùng kỳ.

Hành khách tại Bến xe Miền Tây dịp nghỉ lễ 30/4/2023. Ảnh: Vũ Quyền

Cụ thể, tại các bến xe khách liên tỉnh, dự báo dịp Tết Dương lịch phục vụ bình quân 49.351 hành khách/ngày, với 2.618 chuyến xe phục vụ/ngày, tăng 23% lượng hành khách so với cùng kỳ. Dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn phục vụ bình quân 71.946 hành khách/ngày, với 3.030 chuyến xe phục vụ/ngày, tăng 18% lượng hành khách so với cùng kỳ.

Tại bến phà Cát Lái, Tết Dương lịch, bình quân 307 chuyến phà/ngày (tăng 34,7 % so với cùng kỳ); 65.000 lượt hành khách/ngày (tăng 4,37 % so với cùng kỳ). Tết Nguyên đán, bình quân 197 chuyến phà/ngày (tăng 7,6 % so với cùng kỳ); 54.000 lượt hành khách/ngày (tăng 4% so với cùng kỳ).

Tại bến phà Bình Khánh, Tết Dương lịch, bình quân 180 chuyến phà/ngày (tăng 11,1 % so với cùng kỳ); 30.000 lượt hành khách/ngày (tăng 2,12 % so với cùng kỳ). Tết Nguyên đán, bình quân 100 chuyến phà/ngày (tăng 3,72% so với cùng kỳ); 22.500 lượt hành khách/ngày (tăng 1,6% so với cùng kỳ).

Dự báo hành khách các bến xe liên tỉnh ở TP.HCM sẽ tăng trong Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2024. Ảnh: Vũ Quyền

Tại Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, dự báo dịp Tết Dương lịch 2024 (từ ngày 23/12/2023 đến ngày 2/1/2024) sản lượng thông qua cảng bình quân khoảng 120.000 hành khách/ngày, tăng 11% lượng hành khách so với cùng kỳ. Dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn (từ ngày 15 tháng Chạp năm Quý Mão đến hết 15 tháng Giêng năm Giáp Thìn) sản lượng thông qua cảng bình quân khoảng 130.000-140.000 hành khách/ngày, tăng 8% lượng hành khách so với cùng kỳ.

Tại ga Đường sắt Sài Gòn, dự báo dịp Tết Dương lịch 2024 sản lượng thông qua cảng bình quân khoảng 3.100 hành khách/ngày. Dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, sản lượng thông qua ga bình quân khoảng 4.600 hành khách/ngày, tương đương lượng hành khách so với cùng kỳ.

Không để hành khách về quê ăn Tết chậm do thiếu phương tiện

Sở GTVT TP.HCM cho hay, các đơn vị đều đã chủ động chuẩn bị các kịch bản nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, hạn chế ùn tắc giao thông, phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân và vận tải hàng hóa theo dự báo. Đồng thời, sẵn sàng phương án điều động phương tiện đảm bảo không thiếu xe để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, bảo đảm giao thông thông suốt.

Ngoài ra, Sở GTVT TP đề nghị các đơn vị kịp thời thông tin phương án tổ chức, phân luồng giao thông, kế hoạch phục vụ vận tải và hướng dẫn người dân lựa chọn phương tiện, thời gian đi lại phù hợp, hạn chế tình trạng tập trung đi lại trong các ngày cao điểm, không để hành khách về quê ăn Tết chậm do thiếu phương tiện.

Sở GTVT TP.HCM đề nghị các đơn vị không để hành khách về quê ăn Tết chậm do thiếu phương tiện. Ảnh: Vũ Quyền

Đặc biệt, các đơn vị công bố số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân và doanh nghiệp, thường trực 24/24 để tiếp nhận xử lý thông tin liên quan đến nhiệm vụ của đơn vị và tổng hợp báo cáo các nội dung phản ánh gửi về Sở GTVT TP.

Ngoài việc phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân, vận tải hàng hóa, các sở ngành, cơ quan, đơn vị cần chủ động tăng cường thực hiện và phối hợp tốt trong việc kiểm tra, kiểm soát; khắc phục, hạn chế các hiện tượng chèn ép giá, lợi dụng tăng giá không đúng quy định.

Sở GTVT TP giao Thanh tra Sở tham gia phối hợp với các đơn vị thuộc Công an TP và các cơ quan chức năng tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý hành vi vi phạm đối với phương tiện vận chuyển hành khách, hàng hóa.

Qua đó thống kê danh sách các đơn vị có phương tiện vi phạm (đặc biệt đối với hành vi lập bãi, điểm đón, trả khách trái quy định) làm cơ sở tham mưu để Sở GTVT TP phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra các đơn vị vận tải trong năm 2024.