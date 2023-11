Các cấp Hội Nông dân Hải Dương tham gia hòa giải cơ sở hiệu quả, tình làng nghĩa xóm thắt chặt

Phát huy vai trò của các hòa giải viên ở cơ sở

Ông Bùi Việt Xô - hội viên nông dân ở thôn Đươi, xã Đoàn Thượng, huyện Gia Lộc đã có hàng chục năm tham gia làm thành viên tổ hòa giải cơ sở. Ông Xô cho biết: Để có kiến thức hòa giải cơ sở, ông đã tích cực tham gia đầy đủ các lớp tập huấn do Hội ND tổ chức; đồng thời dành nhiều thời gian đọc, tra cứu các văn bản pháp luật để nắm vững quy định. Ông và các thành viên thường lên kế hoạch, bàn bạc cụ thể kế hoạch hoà giải rồi mới bắt tay vào việc. Nhiều vụ việc đột xuất, bất ngờ xảy ra giữa đêm nhưng ông không ngại khó, ngại khổ.

Ông Bùi Việt Xô, thành viên Tổ hòa giải thôn Đươi, xã Đoàn Thượng (Gia Lộc, Hải Dương) dành nhiều thời gian nghiên cứu tài liệu và tích cực tham gia công tác hòa giải. Ảnh: Tiến Mạnh

6 tháng đầu năm Hội ND tỉnh Hải Dương phối hợp tổ chức 7 lớp tập huấn về kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật, kỹ năng giải quyết khiếu nại tố cáo và hòa giải trong tranh chấp đất đai cho trên 6590 cán bộ, hội viên, tuyên truyền viên, hòa giải viên cơ sở.

"Công việc này được gọi là ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng. Nhưng tôi là đảng viên thì không tính toán, so đo gì, cần phải gương mẫu. Việc mình làm mà mang lại sự bình yên, giúp quê hương phát triển thì luôn sẵn sàng"- ông Xô nói.

Có kinh nghiệm tham gia tổ hòa giải cơ sở nhiều năm, ông Nguyễn Minh Tuyên - Bí thư Chi bộ, Trưởng khu, Tổ trưởng tổ hòa giải khu 8, phường Hải Tân, TP.Hải Dương, cho biết: "Có nhiều vụ mâu thuẫn trong nhân dân, nhất là liên quan đến tranh chấp đất đai kéo dài nhưng tổ chưa bao giờ bỏ cuộc. Chúng tôi đã kiên trì, bền bỉ tuyên truyền, vận động theo kiểu mưa dầm thấm lâu"- ông Tuyên chia sẻ.

Phường Hải Tân hiện đông dân cư nhất TP.Hải Dương với khoảng 24.000 người. Các vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp trong nhân dân không hiếm. Thế nhưng, theo Phó Chủ tịch UBND phường Hải Tân - Nguyễn Thị Kim Tươi, những năm gần đây, số vụ mâu thuẫn, tranh chấp, kiện tụng trong nhân dân giảm nhiều so với trước và không có khiếu kiện vượt cấp. Phường đạt chuẩn văn minh đô thị, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, được cấp trên khen thưởng.

"Công đầu thuộc về 15 tổ hòa giải ở các khu dân cư, trong đó có các thành viên nòng cốt là các hòa giải viên cơ sở ở các chi hội nông dân. Họ bám cơ sở, không vụ việc gì mâu thuẫn trong nhân dân mà không biết, không tham gia giải quyết. Họ làm việc rất trách nhiệm dù không được nhận bất kỳ khoản phụ cấp nào"- bà Tươi cho biết.

Nâng cao năng lực cho cán bộ Hội Nông dân cơ sở

Theo báo cáo Hội ND tỉnh Hải Dương, 6 tháng đầu năm 2023, các cấp Hội tích cực phối hợp với ngành tư pháp tổ chức 83 buổi trợ giúp pháp lý cho 7.045 lượt cán bộ, hội viên, nông dân góp phần tháo gỡ nhiều vướng mắc pháp luật, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của hội viên, nông dân.

Ngay từ đầu năm, Hội ND tỉnh đã ban hành các văn bản chỉ đạo Hội ND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật sát với tình hình thực tiễn của địa phương. Các cấp Hội tổ chức 494 buổi phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật cho 58.993 lượt hội viên, nông dân; tham gia tiếp dân được 760 buổi với 1.673 lượt người.

Các cấp Hội ND đã tham gia hòa giải thành công 229 vụ tranh chấp, mâu thuẫn, trong đó có 30 vụ do Hội trực tiếp hòa giải thành công; tham gia giải quyết 62 đơn thư khiếu nại, tố cáo. Bên cạnh đó, Hội ND tỉnh Hải Dương tiếp tục duy trì hoạt động hiệu quả của 188 câu lạc bộ "Nông dân với pháp luật" với 2.665 thành viên tham gia; 20 mô hình "Cơ sở Hội tham gia tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân".

Ngoài ra, các cấp Hội tổ chức 38 hội nghị lấy ý kiến góp ý của cán bộ, hội viên nông dân vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) và Luật Hợp tác xã (sửa đổi), trong đó: 2 hội nghị ở cấp tỉnh, 4 hội nghị ở cấp huyện, 32 hội nghị ở cấp cơ sở, đã nhận được 2.250 lượt ý kiến góp ý vào 2 dự thảo luật.

6 tháng cuối năm, các cấp Hội tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý và hòa giải ở cơ sở cho cán bộ, hội viên, nông dân thông qua sinh hoạt chi hội, tổ hội, Câu lạc bộ "Nông dân với pháp luật; tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng tổ chức các buổi trợ giúp pháp lý lưu động xuống các cơ sở và chi Hội nhằm tăng cường công tác đối thoại tư vấn, hỗ trợ dịch vụ pháp lý để hội viên, nông dân hiểu rõ và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật.