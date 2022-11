Các hãng xe ôtô Trung Quốc "tấn công" thị trường Đức

Theo thông tin ghi nhận được trong thời gian gần đây về thị trường xe ôtô tại Trung Quốc, các nhà sản xuất tại đây đang nỗ lực rất nhiều trong việc tấn công và chinh phục thị trường Đức.



Hơn 10 năm trở về trước, thị phần xe ôtô có xuất xứ từ Trung Quốc tại Đức so với các hãng khác đến từ Châu Âu đều giữ một mức thấp, nhưng ở thời điểm hiện tại mọi thứ đã bắt đầu thay đổi. Trung Quốc đang là thị trường hàng đầu về xe ôtô với doanh số 26,3 triệu xe, tăng 4% so với năm 2020 và 6% so với năm 2019.

Mẫu xe đến từ MG, một trong số các hãng xe ô tô bán chạy tại Đức. Ảnh: MG

Các nhà sản xuất xe đến từ Trung Quốc như Great Wall Motor, Geely hay SAIC Motor trong thời gian gần đây đã ra mắt đa số các dòng xe điện và xe Hybrid (xe lai điện) ở châu Âu. Các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc tin rằng khi kết hợp giữa chuỗi cung ứng mạnh mẽ của mình và việc luôn cải thiện hình ảnh thương hiệu sẽ giúp họ thâm nhập thị trường này dễ dàng hơn.

Bên cạnh đó, hãng xe như Nio đã mở bán mẫu sedan ET7 từ ngày 7.10 vừa qua.

Trong khi Great Wall vừa mới trình làng Ora Cat – chiếc xe điện nhỏ gọn với thiết kế cổ điển và nhận về 4.300 đơn đặt hàng trước ngày ra mắt hôm nay 29.10.

Cũng theo đà tăng trưởng đó, kể từ giữa năm 2020 đến nay, Lynk & Co đã phân phối 26.000 chiếc plug-in hybrid 01 của mình tại châu Âu, chủ yếu qua hình thức cho thuê hàng tháng với mức phí cố định là 539 USD. Tuy nhiên, thị phần của họ vẫn rất nhỏ trong thị trường xe điện của Đức, khi chưa đến 1%.

Nhận biết vấn đề thuộc về các nguyên nhân do chuỗi cung ứng gây ra, ông Alain Visser - CEO của Lynk & Co cho biết có thể bán nhiều xe hơn nếu đủ nguồn cung từ nhà máy tại Trung Quốc.

"Tuy nhiên, những nút thắt về nguồn cung gần đây đã được khắc phục nhờ công ty mẹ Geely ưu tiên chúng tôi trong chuỗi cung ứng. Nhờ đó, thời gian giao hàng hiện tại của chúng tôi ở Đức là 3-5 tháng, so với 10 đến 15 tháng của các nhà sản xuất ôtô châu Âu. Điều này sẽ tạo ra sự khác biệt lớn trong quyết định mua hàng của khách hàng" - Allain Visser cho biết.

Trong khi đó, nhiều nhà sản xuất ôtô ở châu Âu đã buộc phải giảm sản lượng, vì tình trạng thiếu chip toàn cầu ảnh hưởng đến ngành công nghiệp ôtô và việc gián đoạn trong sản xuất do cuộc xung đột Nga – Ukraine dẫn đến việc thiếu nguồn cung thành phần chính cho VW, BMW, Porsche, Audi và Mercedes.

Điều này đã tạo nên sự thuận lợi cho các nhà sản xuất ôtô Trung Quốc xâm nhập thị trường Đức, bắt đầu từ việc một số thương hiệu nội địa của quốc gia này bắt đầu mất chỗ đứng vì lí do kể trên. Trong nửa đầu năm, xe điện của Đức đã mất thị phần nội địa vào tay các đối thủ Pháp, Hàn Quốc và Mỹ.

Theo Tu Le - giám đốc cấp cao tại Sino Auto Insights - trụ sở tại Thượng Hải cho rằng, họ có thể cạnh tranh sau khi chứng kiến việc các sản phẩm xe điện của Đức không được đón nhận nồng nhiệt tại Trung Quốc như trước.