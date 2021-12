Các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức liên hiệp đóng góp rất lớn vào công tác phòng, chống dịch Covid-19

Ngày 22/12, tại trụ sở Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Cụm thi đua các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức liên hiệp đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2021. Ông Lương Quốc Đoàn - Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch T.Ư Hội NDVN và bà Nguyễn Phương Nga - Chủ tịch Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Việt Nam chủ trì Hội nghị.

Ông Đỗ Văn Chiến - Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam dự chỉ đạo Hội nghị.

Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến (giữa) dự chỉ đạo Hội nghị tổng kết Cụm thi đua các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức liên hiệp, chiều 22/12. Ảnh: Minh Ngọc

Vượt "bão" dịch Covid-19, đạt nhiều kết quả tích cực



Tại Hội nghị, ông Nguyễn Xuân Hồng - Trưởng ban Tổ chức T.Ư Hội NDVN cho biết, năm 2021 các đơn vị thành viên trong Cụm đã tổ chức quán triệt, triển khai đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Trong đó, đã tập trung quán triệt, triển khai, xây dựng chương trình hành động Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Bên cạnh đó, các thành viên trong Cụm đã cụ thể hóa các phong trào thi đua gắn với thực hiện các cuộc vận động, chương trình, phong trào thi đua của Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam phát động.

Cụ thể, phong trào thi đua "Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19"; phong trào "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới"; phong trào thi đua "Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và Phát triển"; phong trào thi đua "Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau"...

Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch T.Ư Hội NDVN Lương Quốc Đoàn phát biểu tại Hội nghị tổng kết hoạt động Cụm thi đua các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức liên hiệp, chiều 22/12. Ảnh: Minh Ngọc

Nổi bật trong các phong trào này, đó là T.Ư Hội NDVN đã tổ chức phong trào thi đua tới các cấp Hội triển khai Chương trình "Triệu phần quà, nghìn tấn nông sản nghĩa tình". Theo đó, các cấp Hội đã vận động ủng hộ trên 10.000 tấn nông sản và nhiều hàng hóa thiết yếu, nhu yếu phẩm, thiết bị dụng cụ y tế (giá trị hơn 180 tỷ đồng) cho phòng, chống dịch Covid-19 tại địa phương.

Cùng với đó, tuyên truyền cán bộ hội viên, nông dân tham gia lập và duy trì hoạt động hơn 62.000 "Tổ Covid-19 cộng đồng", 25.000 tổ nhân dân tự quản "Giữ chặt vùng xanh", 14.000 "Tổ xung kích, tình nguyện"...phát khẩu trang, tờ rơi, hướng dẫn khai báo y tế.

Ngoài ra, tổ chức nhiều mô hình hay, sáng tạo như: "Tổ hỗ trợ nông vụ", "Chuyến xe 0 đồng", "Gian hàng 0 đồng", "Tổ hỗ trợ tiêu thụ nông sản", "Điểm tiêu thụ nông sản cho nông dân"...

Đáng chú ý, các cấp Hội vận động các hộ sản xuất, kinh doanh giỏi giúp đỡ hơn 19.000 hộ nông dân khó khăn về vật tư, vốn, công lao động trị giá hàng chục tỷ đồng. Hội làm tốt công tác ủy thác vốn vay qua Ngân hàng hơn 7.000 tỷ đồng, nâng tổng dư nợ lên 143.000 tỷ đồng; tăng trưởng nguồn quỹ hỗ trợ nông dân là 331 tỷ đồng, nâng tổng nguồn quỹ lên hơn 4.000 tỷ đồng, giúp 671.000 lượt hộ nông dân vay phát triển sản xuất.

Theo ông Nguyễn Xuân Hồng, Trưởng ban Tổ chức T.Ư Hội NDVN, năm 2021, các cấp Hội ND đã tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ nông dân. Trong đó, là Chương trình "Triệu phần quà, nghìn tấn nông sản nghĩa tình". Ảnh: Minh Ngọc

Với chức trách, nhiệm vụ của mình, các thành viên trong Cụm đã triển khai các chương trình phối hợp, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; thực hiện chính sách an sinh xã hội, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Bên cạnh đó, triển khai các nội dung giám sát và phản biện xã hội.

Các thành viên trong Cụm cũng tổ chức tốt công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện chủ trương đối ngoại của Đảng, chính sách đối ngoại của Nhà nước; thực hiện tốt công tác đối ngoại nhân dân.

Cụm thi đua đóng góp rất lớn vào phòng, chống dịch Covid-19

Phát biểu tại Hội nghị, ông Lương Quốc Đoàn -Chủ tịch T.Ư Hội NDVN, Cụm trưởng cụm thi đua nhấn mạnh: Mặc dù năm 2021 do tình hình dịch Covid-19 trong nước diễn biến phức tạp, lây lan rộng và khó kiểm soát đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của Cụm. Tuy nhiên, với sự cố gắng, các thành viên trong Cụm tiếp tục có sự đổi mới về công tác thi đua, khen thưởng và đạt nhiều kết quả tích cực.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua được quan tâm sâu sát, đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng.

Đặc biệt, trong làn sóng dịch bệnh Covid-19 lần thứ 4, các tổ chức trong Cụm đã phát huy vai trò của mình, cùng chính quyền, nhân dân phòng, chống dịch bệnh.

Bên cạnh đó, phát động các phong trào hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, thành lập các tổ Covid-19 cộng đồng, tổ thu hoạch và điểm tiêu thụ nông sản cho nông dân.

Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết Cụm thi đua các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức liên hiệp, chiều 22/12. Ảnh: Minh Ngọc

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, với những kết quả đạt được năm 2021, Cụm đã đóng góp vào thành công chung của Đại hội XIII của Đảng.

Thứ hai, đó là Cụm đã chủ động, tích cực tham gia các khâu của công tác bầu cử, đóng góp vào thành công chung của bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Thứ ba, các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức liên hiệp đã quán triệt sâu sắc lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo Bộ Chính trị, Ban Bí thư Nghị quyết của Quốc hội, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, đóng góp tích cực vào cuộc chiến phòng, chống dịch Covid-19.