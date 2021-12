Hải Phòng: Gần 60.000 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, số hộ tỷ phú nông dân tăng

Theo ông Đỗ Đức Hòa - Chủ tịch Hội Nông dân TP.Hải Phòng cho biết: Trước diễn biến dịch phức tạp của đại dịch Covid-19, với sự nỗ lực của cán bộ, hội viên nông dân các cấp, hoạt động của tổ chức Hội và phong trào nông dân Hải Phòng năm 2021 thực hiện tốt "mục tiêu kép" vừa quyết liệt phòng, chống dịch vừa tập trung góp phần phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội.

Cụ thể, Hội Nông dân TP.Hải Phòng đã thành lập ra Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của Hội với số lượng 5.200 cán bộ hội viên nông dân tham gia. Một số hoạt động cụ thể như tham gia các tổ, chốt kiểm soát dịch; nấu ăn phục vụ cho các chốt kiểm soát, khu cách ly tập trung; chung tay hỗ trợ những đơn vị tuyến đầu chống dịch; tiếp nhận gần 67,5 tấn gạo cùng nhiều hàng hóa với trị giá gần 3 tỷ đồng ủng hộ miền Nam ruột thịt; …

Hội Nông dân TP.Hải Phòng phát động Hội Nông dân các cấp chung tay hỗ trợ vì miền Nam ruột thịt. Ảnh: Trần Phượng

Trong năm qua, số hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi đạt 59.718 hộ/79.513 hộ đăng ký. Số hộ có thu nhập trên 1 tỷ đồng/năm tăng 12 hộ so với giai đoạn trước.

Từ phong trào đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, những tấm gương xuất sắc không chỉ làm giàu cho gia đình mà còn hỗ trợ giúp đỡ các gia đình hộ viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên thoát nghèo, tích cực tham gia công tác xã hội và các hoạt động của Hội nông dân cơ sở.

Một số hội viên điển hình có thể điểm như Nguyễn Văn Hùng, xã Hồng Thái; Phạm Văn Lượng, xã Hồng Phong (huyện An Dương); hội viên Hoàng Thị Gái, xã An Hòa; Đỗ Thị Duyên, xã Hùng Thắng (huyện Vĩnh Bảo); hội viên Lê Văn Huy (huyện Thủy Nguyên); hội viên Bùi Văn Tuấn (huyện An Lão); …

Công tác an sinh xã hội đạt kết quả tích cực. Vận động kinh phí xây, sửa nhà "Mái ấm nông dân" với tổng kinh phí 753 triệu đồng; Giúp đỡ 376/358 hộ hội viên nông dân thoát nghèo.

Gia đình bà Nguyễn Thị Đức, trú tại thôn Bấc xã Phục Lễ, huyện Thuỷ Nguyên nhận quà ngày khánh thành nhà.Ảnh: Trần Phượng

Trong hoạt động chung tay xây dựng NTM, đô thị văn minh và bảo vệ môi trường có nhiều hoạt động như trang bị hố thu gom vỏ thuốc BVTV trên cánh đồng; thành lập 17 mô hình "Nông dân tham gia bảo vệ môi trường nông thôn", "Nông dân thu gom vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật"; ra mắt mô hình "Phân loại rác thải biển tại nguồn" tại Bến tàu du lịch thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải, …

Hoạt động quỹ hỗ trợ nông dân các cấp tiếp tục phát huy hiệu quả. Cụ thể thực hiện 617 dự án, cho 1.865 hộ hội viên vay vốn đầu tư phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo; hoạt động nhận ủy thác Ngân hàng chính xã hội cho trên 28.000 hộ hội viên vay thông qua 776 tổ tiết kiệm và vay vốn; hoạt động vay vốn từ các Chi nhánh Ngân hàng ngày càng tăng. Tính đến hết ngày 31/8/2021, tổng số dư nợ của các cấp Hội là 38 tỷ đồng.

Ngoài ra, nhiều chỉ tiêu khác trong công tác Hội và phong trào nông dân đều đạt và vượt so với cùng kỳ năm trước, tạo điểm nhấn, chuyển biến tiến bộ rõ rệt về công tác Hội và phong trào nông dân thành phố.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Cao Xuân Liên - Chủ tịch MTTQ TP.Hải Phòng cho biết: Năm 2021 là 1 năm rất khó khăn do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Với thành phố, tất cả các tổ chức đều rất nỗ lực thực hiện nhiệm vụ kép vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế-xã hội.

Qua báo cáo hoạt động của các cấp Hội Nông dân trên địa bàn, Chủ tịch MTTQ thành phố Hải Phòng ghi nhận và đánh giá cao những kết quả các cấp Hội Nông dân đạt được trong năm qua. Chủ tịch MTTQ thành phố đề nghị trong năm tới, Hội Nông dân thành phố cần tiếp tục quan tâm công tác xây dựng, củng cố tổ chức Hội; đổi mới công tác Hội; xây dựng sự đoàn kết cao; nhân rộng các mô hình hay cách làm tốt; chú trọng công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ Hội…

Ông Liên cũng bày tỏ tin tưởng trong năm 2022, Hội Nông dân thành phố sẽ thể hiện xuất sắc hơn nữa vai trò và những lợi thế của đơn vị mình, đóng góp vào sự phát triển chung của thành phố.

Các cán bộ ngoài hệ thống Hội nhận kỉ niệm chương "Vì giai cấp nông dân Việt Nam" tại Lễ tổng kết ngày 22/12. Ảnh: Trần Phượng

Hội Nông dân quận Đồ Sơn vinh dự nhận cờ thi đua do Ban chấp hành Hội Nông dân TP.Hải Phòng trao. Ảnh: Trần Phượng

Hội Nông dân các quận, huyện kí kết giao ước thi đua tại Lễ tổng kết năm. Ảnh: Trần Phượng

Cũng tại Lễ tổng kết công tác năm, Hội nông dân TP.Hải Phòng thay mặt Trung ương Hội Nông dân Việt Nam trao tặng kỉ niệm chương "Vì giai cấp nông dân Việt Nam" cho 69 cán bộ trong và ngoài hệ thống Hội. Đồng thời, Đại diện lãnh đạo Hội Nông dân TP.Hải Phòng trao tặng cờ thi đua cho Hội Nông dân quận Đồ Sơn đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân, dẫn đầu khối thi đua các huyện, quận năm 2021.

Để tiếp tục đẩy mạnh và thực hiện tốt các phong trào hơn nữa, Hội Nông dân các quận, huyện cùng kí kết giao ước thi đua tại Lễ tổng kết năm.