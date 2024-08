Các trường lý giải việc hơn 122.000 thí sinh đỗ đại học nhưng bỏ xác nhận nhập học

Hơn 122.000 thí sinh bỏ xác nhận nhập học

Theo công bố của Bộ GDĐT tối 27/8, số lượng thí sinh đăng ký nhập học năm 2024 như sau:

Số thí sinh đăng ký xét tuyển đại học năm 2024 là 733.652 thí sinh; Số thí sinh trúng tuyển trên hệ thống là 763.586 thí sinh; Số thí sinh xác nhận nhập học đợt 1 là 551.479 thí sinh. Tỉ lệ thí sinh nhập học/số trúng tuyển là 81.87%.

Như vậy, so với năm 2023 là 80.34%, năm nay tỉ lệ thí sinh nhập học đã nhỉnh hơn. Năm 2023, số thí sinh trúng tuyển trên hệ thống là 615.470 thí sinh và có 494.488 thí sinh đăng ký nhập học.

Trao đổi với PV báo Dân Việt, đại diện Trường Đại học Thương Mại cho hay: "Đến thời điểm hiện tại, trường hoàn thành khoảng 97% chỉ tiêu thí sinh đăng ký nhập học. Trong đó, các ngành hot đang trở thành xu hướng trong năm nay được thí sinh quan tâm lựa chọn như Ngân hàng điện tử, các chương trình đào tạo định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế (viết tắt là IPOP) như Quản trị kinh doanh; Ngành Marketing; Ngành Kế toán; Ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng; Ngành Kinh doanh quốc tế; Ngành Tài chính – Ngân hàng; Ngành Quản trị nhân lực và Ngành Quản trị khách sạn. Những ngành này điểm chuẩn cao từ 25 điểm trở lên".

Nói về 122.000 thí sinh đỗ đại học nhưng bỏ xác nhận nhập học, đại diện Trường Đại học Thương Mại phân tích: "Có một số lý do khiến cho thí sinh trúng tuyển đại học nhưng không xác nhận nhập học, trong đó có lý do các em đã không đỗ được vào nguyện vọng mình yêu thích.

Ngay như Trường Đại học Thương Mại có trường hợp sinh viên đỗ ngành chính quy nhưng vào một ngành không thích. Sau đó, bạn đã bỏ xác nhận nhập học để học ngành Thương mại điện tử, một chương trình liên kết của trường và không đăng ký xét tuyển qua cổng Bộ GDĐT.

Một lý do khác nữa là dịch Covid-19 đã được kiểm soát nên các bạn chỉ cần đăng ký vào một trường nhất định rồi đi du học. Khi trúng tuyển, các bạn cũng không xác nhận nhập học".

Nói về lý do có phải do học phí không, đại diện Trường Đại học Thương Mại cho rằng: "Các bạn đã có rất nhiều thời gian để tham khảo các trường về chương trình đào tạo, học phí. Khi tìm hiểu kỹ để lựa chọn nhưng lại bỏ xác nhận nhập học vì lý do học phí thì thật đáng tiếc. Ở trường chúng tôi, chỉ cần có thí sinh gặp hoàn cảnh khó khăn thì ngay tập tức sẽ được xét duyệt cấp học bổng của trường hoặc quỹ học bổng của cựu sinh viên hỗ trợ".

Cuối cùng, đại diện trường này nêu quan điểm: "Xu thế học đại học thay vì cao đẳng, trường nghề vẫn được phụ huynh lựa chọn. Chỉ khi nào trường nghề đảm bảo chất lượng và cam kết đầu ra thì đào tạo nghề mới phát triển hơn. Trong khi đó hiện nay, nhiều bạn trẻ thay vì chờ đợi điểm thi tốt nghiệp THPT thì đã nhanh chóng đầu tư cho các phương thức khác để gia tăng cơ hội học đại học.

Ngoài ra, cũng có ý kiến các em ở nhà làm công nhân thay vì đại học, tôi nghĩ những bạn này có thể đã xác định được năng lực của mình nên không lựa chọn học đại học từ đầu. Năm nay số lượng thí sinh lựa đăng ký học đại học có tỉ lệ cao hơn năm ngoái".

Thí sinh tham gia ngày hội tư vấn tuyển sinh. Ảnh: Tào Nga

Nhiều con đường lựa chọn thay vì xác nhận nhập học theo nguyện vọng trúng tuyển

TS. Thân Thanh Sơn, Trưởng phòng Đào tạo, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội cho hay: "Người học có nhiều lựa chọn cho mình sau khi có điểm xét tuyển đại học. Trong đó, một số bạn trúng tuyển nhưng sau đó lại quan tâm đến các trường cao đẳng, trường nghề rồi chờ khi có năng lực về tài chính hơn sẽ học liên thông lên đại học. Ngoài ra, một số bạn sẽ đi du học hoặc đi xuất khẩu lao động cũng không xác nhận nhập học".

TS Sơn cho biết thêm, hiện tại tỉ lệ xác nhận nhập học của thí sinh ở trường lên tới 90%. Mặt bằng chung điểm chuẩn nhỉnh hơn năm ngoái và phân bổ đều các ngành. Trường sẽ không xét bổ sung đợt 2.

PGS.TS. Hà Lê Kim Anh, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội, chia sẻ: "Trường tổ chức nhập học từ ngày 21/8 và hiện nay đã hoàn thành xong chỉ tiêu với tỉ lệ cao, lên tới 105%. Năm nay, số lượng thí sinh đăng ký nguyện vọng vào trường tăng so với năm 2023.

Tổng số nguyện vọng 1 tăng, điểm chuẩn tăng đồng đều các ngành, số lượng thí sinh nhập học cao, gia tăng về chất lượng và thể hiện sự quan tâm của phụ huynh, học sinh với các ngành học, trong đó có cả ngành học mới.

Tôi nghĩ có 2 lý do chính là sau Covid-19, thí sinh có nguyện vọng đi du học tăng cao. Các em chỉ cần đủ điều kiện điểm thi tốt nghiệp THPT và đã đăng ký xét đại học để thử sức nhưng không xác nhận nhập học. Ngoài ra các bạn đăng ký học các trường quốc tế tại Việt Nam. Cũng có thể, các em đỗ vào nguyện vọng không mong muốn nên cân nhắc tìm hướng khác hoặc học chương trình liên kết quốc tế".