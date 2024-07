Nhiều ngôi sao đã thể hiện cá tính và phong cách riêng của mình thông qua những hình xăm độc đáo, và diễn viên "tai tiếng" Han So Hee không phải là ngoại lệ. Những hình xăm của Han So Hee thường là chủ đề bàn luận sôi nổi trong công chúng, và cô không ngần ngại chia sẻ suy nghĩ của mình, thu hút sự chú ý lớn từ dư luận.



Han So Hee thường xuyên chia sẻ những bức ảnh của mình trên mạng xã hội, trong đó cô dán các hình xăm tạm thời lên người. Đối với cô, những hình xăm dán này là một công cụ để giảm căng thẳng. Trong một buổi phát sóng trực tiếp trên mạng xã hội trước đây, cô đã giải thích, "Không có lý do cụ thể nào khiến tôi mua hình xăm dán. Nhưng vì tôi không thể nhuộm tóc, nên tôi mua những hình dán này như một cách để giảm căng thẳng".

Vào ngày 14 và 15/7, Han So Hee đã đăng những bức ảnh cơ thể đầy những hình xăm hoa và bướm trên mạng xã hội. Những hình ảnh này trông rất thật, khiến nhiều người tự hỏi liệu đó có phải là hình xăm thật hay chỉ là hình dán.

Cách giải toả stress "khác người" của Han So Hee

Hình ảnh mờ ảo Han So Hee chia sẻ trên mạng xã hội, trong đó cơ thể cô đính đầy hình xăm. Ảnh: IG.

Những bài đăng này đã thu hút nhiều bình luận trên mạng, một số khen ngợi vẻ đẹp, trong khi những người khác lại cảm thấy không thoải mái. Mặc dù có những phản ứng trái chiều, Han So Hee vẫn tiếp tục chia sẻ hình ảnh của mình với những hình xăm dán này.

Không chỉ có Han So Hee, mà nhiều ngôi sao khác cũng sử dụng hình xăm và hình xăm dán để thể hiện bản thân.

Yoon Bo Mi của nhóm nhạc nữ Apink đã tiết lộ rằng cô có một hình xăm tình bạn trên chân. Diễn viên Han Ye Seul đã khoe hình xăm cặp đôi với bạn trai trên kênh YouTube của mình.

Ca sĩ Taeyeon đã chia sẻ trong chương trình "Begin Again 3" của JTBC rằng cô có hình xăm chữ "Purpose" ở phía sau cổ. Ca sĩ Lee Hyo Ri cũng sở hữu nhiều hình xăm.

Những ngôi sao này thường phải đối mặt với sự chỉ trích từ những người phản đối hình xăm, đặc biệt là từ các thế hệ lớn tuổi.

Điều này được minh chứng rõ ràng trong chương trình "Mom, Will You Go on a Trip with Me?" của JTBC, khi mẹ của Lee Hyo R tỏ ra không hài lòng với hình xăm mới của con gái, nói rằng, "Đừng bao giờ làm điều này nữa. Mẹ ước rằng tất cả chúng sẽ biến mất. Nó không đẹp trên TV".

Lee Hyo Ri đã tự bảo vệ mình, nói rằng: "Đây là cách con thể hiện cá tính của mình."

Trong giới trẻ có mong muốn xăm hình, câu nói "cứ xăm trước rồi bị bố mẹ mắng sau" thường được sử dụng.

Nhiều ngôi sao đã phải đối mặt với sự chỉ trích gay gắt vì hình xăm của mình. Trong số đó, Han So Hee đặc biệt là một chủ đề nóng và đã gặp phải phản ứng mạnh mẽ.

Han So Hee nhiều lần khoe các hình xăm dán. Ảnh: IG.

Điều này phần nào là do vị thế cao của cô trong làng giải trí. Han So Hee đã thể hiện ảnh hưởng đáng kể của mình trong thế giới thời trang, đến mức cô trở thành đại sứ cho nhiều thương hiệu nổi tiếng.

Nhiều người trẻ tuổi cùng thế hệ với Han So Hee bắt chước phong cách của cô. Khi cô mặc một bộ công chúa đồ chơi, nó đã gây ra cơn sốt bán hết hàng. Han So-hee, người tìm cách thể hiện cá tính qua hình xăm, và nhiều người phản đối họ vẫn tiếp tục có những ý kiến khác nhau rõ rệt.

Nhà phê bình văn hóa Kim Heon-sik cho biết, "Đúng là quan điểm về hình xăm ở Hàn Quốc nói chung là tiêu cực. Điều quan trọng là thái độ của các ngôi sao. Việc quá nhấn mạnh hình xăm như một xu hướng có thể gây phản ứng tiêu cực. Nếu các ngôi sao nhấn mạnh các công dụng thực tế của hình xăm, như che vết sẹo, quan điểm công chúng có thể trở nên tích cực hơn".