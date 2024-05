Công ty sản xuất Climax Studio đã thông báo việc hai nữ diễn viên Han So Hee và Jun Jong Seo xác nhận tham gia dự án phim mới mang tên "Project Y". Bộ phim dự kiến sẽ bấm máy vào nửa cuối năm nay.



Lấy bối cảnh tại quận Gangnam, Seoul, bộ phim xoay quanh hai người bạn do Han và Jun thủ vai. Họ hợp tác cùng nhau lên kế hoạch cho một vụ trộm táo bạo, với mục tiêu đánh cắp số vàng thỏi có giá trị lên đến 8 tỷ won trước khi "nghỉ hưu".

Nhà làm phim Lee Hwan, nổi tiếng với các tác phẩm "Young Adult Matters" (2021) và "Park Hwa Young" (2018), sẽ đảm nhận vai trò đạo diễn của bộ phim.

“Hai nữ diễn viên có cùng độ tuổi ngoài đời thật sẽ hóa thân thành những người bạn tâm giao cũng cùng độ tuổi trong phim. Sức hút độc đáo cùng sự kết hợp ăn ý mà họ mang lại cho vai diễn đã làm tăng cao sự mong đợi của khán giả dành cho bộ phim "song nữ" mới này” – công ty sản xuất cho biết trong thông cáo chính thức.

Han So Hee tham gia đóng phim giữa "bão scandal"

Han So Hee (bên trái) và Jun Jong Seo đóng vai chính trong bộ phim mang tên "Project Y". Ảnh: Kor times.

Climax Studio từng đồng sản xuất các tác phẩm đáng chú ý khác, bao gồm: series "D.P." (2021) của Netflix và bộ phim "Concrete Utopia" (2023). Ngoài ra, dự án lần này còn có sự tham gia của Wow Point, công ty sản xuất được biết đến với các series của Netflix như "The Bequeathed" (2024) và "Parasyte: The Maxim" (2024).

Gần đây, Han So Hee vướng vào tranh cãi về việc chia sẻ thông tin học vấn trên chương trình "300 Na PD". Một số ý kiến cho rằng nữ diễn viên đã nói dối về việc từng được nhận vào trường đại học Pháp và số tiền cần thiết để làm visa du học.

Trước những thông tin trên, Han So Hee đã lên tiếng. Cô khẳng định bản thân không hề nói dối về việc thi đỗ đại học Pháp. Nữ diễn viên cho biết, ê-kíp chương trình đã cắt ghép, chỉnh sửa thông tin sai lệch, khiến khán giả hiểu lầm.

Han So Hee chia sẻ, cô từng ấp ủ ước mơ du học Pháp nhưng vì nhiều lý do mà không thể thực hiện. Ban đầu, cô dự định theo học tại trường Central Saint Martins nhưng vì học phí quá cao nên chuyển sang Beaux-Arts. Tuy nhiên, do không có bằng đại học trong nước nên Han So Hee không thể vay vốn du học và phải tự trang trải mọi chi phí.

Ngoài ra, Han So Hee cũng cho biết, cô từng chia sẻ về việc cần thêm 20-30 triệu won (khoảng 368-552 triệu đồng) để chi trả cho sinh hoạt phí và tiền thuê nhà khi du học. Tuy nhiên, thông tin này đã bị cắt bỏ khỏi chương trình.

Nữ diễn viên bày tỏ sự thất vọng và bức xúc trước những thông tin sai lệch về mình. Cô khẳng định luôn pnỗ lực và chăm chỉ trong công việc và mong muốn khán giả sẽ tiếp tục ủng hộ cô.

Han So Hee đã tạo nên bước đột phá với bộ phim đình đám "The World of the Married" (2020). Sau đó, cô tiếp tục góp mặt trong nhiều series khác, bao gồm "My Name" của Netflix và "Gyeongseong Creature."

Jun Jong Seo ra mắt với vai chính trong bộ phim bí ẩn “Burning” (2018) và sau đó cũng nhận nhiều vai chính khác trong cả phim điện ảnh lẫn phim truyền hình, bao gồm series "Bargain" (2022) của Tving và phim hành động "Ballerina" (2023).