Ngày 31/3, nữ diễn viên Han So Hee đã phản hồi bình luận của một người hâm mộ trên blog cá nhân của cô. Người hâm mộ này bình luận về bức ảnh Han So Hee đăng tải, ghi lại cảnh ngôi sao Hollywood Nicole Kidman sau khi hoàn tất thủ tục ly hôn với chồng cũ Tom Cruise. Người này viết: "Làm tốt lắm. Mình cảm thấy thật sảng khoái. Gặp phải kiểu người "tránh né, im lặng" chỉ để lại một trái tim đen đau đớn. Mong rằng, những tổn thương trong quá khứ của bạn sẽ được chữa lành".



Người hâm mộ sử dụng cụm từ kiểu người "tránh né, im lặng" để ám chỉ Ryu Jun Yeol, người đã giữ im lặng trước cuộc tranh cãi giữa Han So Hee và bạn gái cũ của anh, Hyeri, trong scandal liên quan đến chuyện tình cảm của họ.

Han So Hee đã trả lời bình luận này: "Đúng vậy. Bản thân là người trong cuộc, tôi đã cố gắng giữ im lặng và giải quyết mọi chuyện, nhưng dù có cố gắng thế nào, người ấy luôn bảo theo thời gian mọi thứ sẽ bị lãng quên. Nhưng phải làm sao đây? Người hâm mộ cũng rất quan trọng với tôi, và tôi không thể tiếp tục im lặng mãi được".

Han So Hee khó "yên thân" dù tuyên bố fan là quan trọng nhất

Han So Hee chỉ trích người yêu cũ Ryu Jun Yeol vì đã im lặng trước scandal tình ái. Ảnh: Soompi.

Bức ảnh Han So Hee đăng tải về Kidman là hình ảnh được chụp vào ngày nữ diễn viên này ly hôn với chồng cũ, ngôi sao Hollywood Tom Cruise. Biểu cảm của Kidman trong ảnh thể hiện sự giải thoát và tự do.

Trước đó, tin đồn hẹn hò giữa Han So Hee và Ryu Jun Yeol rộ lên khi họ được nhìn thấy cùng nhau đi du lịch Hawaii vào giữa tháng 3/2024. Sau đó, Hyeri, bạn gái cũ của Ryu Jun Yeol đã bình luận: "Thật buồn cười" vào bài đăng về tin tức này, khiến tin đồn "tình tay ba" xuất hiện. Han So Hee sau đó cũng đáp trả bằng bình luận: "Tôi cũng thấy buồn cười", khiến sự việc trở nên ồn ào hơn. Một số người cho rằng, những tin đồn thất thiệt trên mạng xã hội đã ảnh hưởng tiêu cực đến Han So Hee.

Công ty quản lý của Han So Hee, 9ato Entertainment, đã lên tiếng xin lỗi: "Han So Hee đã khiến bản thân và công chúng gặp khó khăn vì những cảm xúc cá nhân của mình. Cách thức giao tiếp của cô ấy là không phù hợp. Chúng tôi xin lỗi vì điều này. Chúng tôi sẽ chấp nhận mọi lời chỉ trích".

Trước đó, vào ngày 30/03, Han So Hee đã đăng một bài viết dài trên Instagram, cáo buộc Hyeri khơi mào scandal tình tay ba nhưng lại từ chối đối chất với cô. Nữ diễn viên cũng chỉ trích Ryu Jun Yeol vì đã im lặng suốt cuộc tranh cãi.

Nữ diễn viên Hàn Quốc Han So Hee. Ảnh: IG.

Bài đăng này đã bị xóa chỉ sau 10 phút, nhưng đã lan truyền nhanh chóng trong cộng đồng mạng. Cùng ngày, trên diễn đàn trực tuyến nổi tiếng của Hàn Quốc Nate Pann, một cư dân mạng đã tạo chủ đề có tiêu đề: "Bạn còn nhớ phỏng vấn về cảnh nóng của Han So Hee trong "My Name" chứ?"

Cụ thể, bài đăng trên Pann đề cập đến một tranh cãi trong quá khứ của Han So Hee. Theo đó, vào năm 2021, nữ chính của “My Name” trong một cuộc phỏng vấn với báo chí đã chia sẻ rằng, cô đến trường quay mới biết phải thực hiện "cảnh nóng". Điều này đã làm dấy lên làn sóng chỉ trích nặng nề đối với đạo diễn Kim Jin Min vì đã để nữ diễn viên thực hiện "cảnh nóng" mà không có sự đồng ý trước.

Vợ của đạo diễn, người cũng là diễn viên, cũng bị chỉ trích vì không bảo vệ đồng nghiệp. Mãi đến hai tuần sau, công ty quản lý của Han So Hee mới xoa dịu tình hình bằng cách giải thích những cuộc trao đổi về "cảnh nóng" đã được thực hiện trong giai đoạn tiền sản xuất của bộ phim.

Han So Hee bị chỉ trích vì gây ra hiểu nhầm cho đạo diễn phim "My Name". Ảnh: Netflix.

Bài đăng trên Pann đã nhắm trực tiếp vào Han So Hee: "Cô yêu cầu Hyeri giải thích vì bạn đã quá bức xúc, nhưng tại sao bạn lại im lặng khi người khác khó chịu? Cô đã đứng ra giải thích những gì mà đạo diễn bị chỉ trích hay chưa?".

Trong phần bình luận, cư dân mạng cũng chỉ trích Han So-hee bằng những bình luận như: "Tại sao cô ấy lại im lặng về chuyện này? Kì cục ghê. Đạo diễn đã bị chỉ trích và vợ của ông ấy cũng vậy, vì đã không quan tâm chăm sóc hậu bối", "Wow, tôi quên mất chuyện này rồi. Đúng thật là đạo diễn đã bị chỉ trích. Vậy là do Han So Hee rồi"...

Chỉ sau một ngày, bài đăng trên Pann đã thu hút khoảng 250.000 lượt xem.