Cách làm “3 cùng” giúp nông dân tỉnh Long An vượt dịch Covid-19 ngoạn mục

Theo ông Nguyễn Quốc Cường, Giám đốc HTX Nông nghiệp Mỹ Thạnh (huyện Thủ Thừa), với phương thức "3 cùng" làm ăn, trong mùa dịch Covid-19 vừa qua, HTX đã bán ra 500 tấn rau củ, với doanh thu hơn 3 tỷ đồng.

Hợp tác làm ăn đã giúp một số HTX trên địa bàn tỉnh Long An vượt dịch Covid-19 ngoạn mục. Ảnh: Trần Đáng.

HTX phát đạt bởi "3 cùng" làm

Với doanh thu 3 tỷ đồng trong mùa dịch Covid-19, HTX Mỹ Thạnh thu lời khoảng 300 triệu đồng.

Tuy nhiên, theo ông Cường, thu nhập của thành viên HTX không dừng lại từ việc có lời này mà còn có thu nhập thêm nhờ hỗ trợ HTX sản xuất.

Theo đó, sau khi làm hết công việc tại vườn, một số thành viên đã sang HTX "làm thêm". Tiền công làm thêm được tính theo giờ.

"Tôi tính, mỗi thành viên có thu nhập thêm khoảng 10 triệu đồng/tháng", ông Cường chia sẻ.

Ông Nguyễn Văn Như, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Thủ Thừa cho biết, trên địa bàn, không chỉ có HTX Nông nghiệp Mỹ Thạnh, mà còn nhiều HTX, THT làm ăn rất tốt.

Các HTX, THT đã biết liên kết chuỗi nông sản, tìm đầu ra để tiêu thụ nông sản; xây dựng chuỗi giá trị, như: Khóm (HTX Tân Long), lúa nếp (HTX Long Thuận, Mỹ Lạc), chanh (HTX Tân Thành)…

Song song đó, HTX còn xây dựng nhãn hiệu, như: Rau (HTX Mỹ Thạnh), chanh (HTX Tân Thành), khóm (HTX Tân Long),…

Ông Phạm Minh Hùng, Trưởng Cơ quan thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tại miền Nam phát biểu trong Hội nghị sơ kết Chương trình "Vận động nông dân chuyển đổi phương thức sản xuất bằng mô hình kinh tế hợp tác, HTX theo chương trình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao". Ảnh: Trần Đáng.

Tại huyện biên giới Tân Hưng, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Nguyễn Văn Hợp cho biết, từ đầu năm 2021 đến nay, HTX Hưng Thuận (xã Hưng Thạnh) đã thực hiện "3 cùng" làm rất tốt.

HTX Hưng Thuận đã ký hợp đồng với doanh nghiệp sản xuất lúa với diện tích 360ha theo chuỗi giá trị và tiêu thụ sản phẩm.

"Việc "3 cùng" làm còn giúp HTX giải quyết vấn đề then chốt nhất là có nhiều phương án, dịch vụ cung cấp vật tư nông nghiệp, chuyển giao KHKT cho thành viên", ông Hợp cho biết.

Hiện, trên địa bàn huyện Tân Hưng có 19 HTX và 73 THT đang hoạt động. Trong đó, nhiều HTX, THT do cán bộ Hội Nông dân làm nòng cốt thành lập.

"Các HTX, THT này đã góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển, tạo mối liên kết hợp tác, nâng cao hiệu quả trong sản xuất, từng bước nâng cao chất lượng giá trị nông sản hàng hóa", ông Hợp chia sẻ.

Đẩy mạnh vận động nông dân "3 cùng" làm

Ngay trong mùa dịch Covid-19 vừa qua, HTX Mỹ Thạnh vẫn bán ra thị trường hàng tấn nông sản mỗi ngày. Ảnh: Trần Đáng.

Mới đây, tại Hội nghị sơ kết Chương trình "Vận động nông dân chuyển đổi phương thức sản xuất bằng mô hình kinh tế hợp tác, hợp tác xã theo chương trình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao" (giai đoạn 2018 - 2023) do Hội Nông dân tỉnh Long An tổ chức, Phó Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Long An Nguyễn Chí Thiện đánh giá, mùa dịch Covid-19 vừa qua, một số HTX trên địa bàn hoạt động tốt.

Tuy nhiên, theo ông Thiện, các cấp Hội Nông dân tỉnh Long An cần đẩy mạnh vai trò nòng cốt hơn nữa trong việc vận động nông dân tham gia chuyển đổi phương thức sản xuất bằng mô hình kinh tế hợp tác.

"Hội Nông dân phải làm sao cho nông thấy trách nhiệm sản xuất bền vững hơn", ông Thiện chia sẻ.

Ông Cường cho rằng, thực tế dịch Covid-19 vừa qua cho thấy, nông dân phải tham gia sản xuất kinh tế tập thể.

"Nông dân làm ăn cá thể gần như không tiêu thụ được nông sản, mà chỉ có HTX mới có đầu ra", ông Cường thổ lộ.

Dự Hội nghị trên, ông Phạm Minh Hùng, Trưởng Cơ quan thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tại miền Nam đề nghị, các cấp Hội Nông dân tỉnh Long An cần có kế hoạch giúp nông dân thích ứng với tình hình sản xuất mới. Trong đó, đẩy mạnh vận động nông dân tham gia kinh tế tập thể.

Các thành viên HTX Mỹ Thạnh "tăng ca" kiếm thêm thu nhập trong mùa dịch Covid-19. Ảnh: Trần Đáng.

Theo ông Phạm Chí Tâm, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Long An, nửa nhiệm kỳ còn lại, Hội Nông dân sẽ tăng cường hoạt động hỗ trợ, vận động nông dân tham gia sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, gắn với liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, tham gia kinh tế tập thể…