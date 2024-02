Cải cách tiền lương: Sẽ công bố vị trí việc làm theo lương mới trước 31/3?

Công bố vị trí việc làm, thang bảng lương trước 31/3 khi cải cách tiền lương?

Sáng nay (27/3), trao đổi với PV Báo Dân Việt, ông Bùi Sỹ Lợi - Nguyên Phó chủ nhiệm UB CVĐ Xã hội của Quốc hội ( Nay Ủy ban Văn Xã) cho biết, tiến độ cải cách tiền lương của chúng ta đang được đẩy nhanh.

Trước câu chuyện Bộ Nội vụ và các bộ, ngành có cần công khai, thang bảng lương và vị trí việc làm không?, ông Lợi cho rằng: Việc công khai thang, bảng lương là không cần thiết. Cần phải chờ Bộ Nội vụ thiết kế và chờ cả tổng nguồn chi của ngân sách.

Các đơn vị cần sớm công bố vị trí việc làm để công chức, viên chức góp ý. Ảnh: N.T

"Tuy nhiên, vị trí việc làm gắn với tiền lương cần được công khai. Phải công khai, minh bạch trước ngày 31/3 vì điều này gắn trực tiếp với cải cách tiền lương. Hơn nữa phải công khai để công chức, viên chức, người lao động còn tìm hiểu, từ đó có cơ sở phân tích, đóng góp ý kiến hoàn thiện vị trí việc làm. Xem vị trí việc làm đó có phù hợp với năng lực, khả năng không, có khả năng hoàn thành công việc theo vị trí việc làm đó không?, tiền lương gắn với vị trí việc làm đó đã phù hợp chưa?...", ông Lợi phân tích.

Để các bộ ngành hoàn thành vị trí việc làm theo từng đơn vị và công khai đúng thời gian, Bộ Nội vụ phải hướng dẫn về chuyên môn, đưa ra các tiêu chí cụ thể để lao động làm theo.

Nói thêm về thang bảng lương, ông Lợi cho rằng công khai quá đôi khi cũng chưa hẳn tốt. Bởi vì để làm thang bảng lương, cần có tiêu chuẩn, căn cứ và căn cứ cả vào chất lượng nguồn nhân lực để làm.

"Thang bảng lương được xếp thế nào còn liên quan tới mong muốn của Chính phủ muốn tốc độ tăng tiền lương bao nhiêu. Cải cách tiền lương cũng phải dựa trên: Mức lương tối thiểu thế nào, bội số lương tối đa ra sao, rồi mức lương tối đa bao nhiêu... và rất nhiều các yếu tố khác nữa", ông Lợi nói

Cải cách tiền lương: 5 bảng lương dành cho 5 đối tượng công chức, viên chức khác nhau

Nghị quyết 27 của Trung ương về cải cách tiền lương và BHXH xác định rõ sẽ ban hành 5 bảng lương. Cụ thể: 1 bảng lương cho cán bộ lãnh đạo, giữ chức danh từ trung ương tới địa phương; 1 bảng lương cho công chức, viên chức bình thường; 3 là bảng lương sĩ quan quân đội, sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ công an theo chức vụ, quân hàm; 4 là 1 bảng lương quân nhân chuyên nghiệp quân đội, chuyên môn kỹ thuật công an; 5 là bảng lương công nhân quốc phòng, công nhân công an (trong đó giữ tương quan tiền lương của lực lượng vũ trang so với công chức hành chính như hiện nay).

Cải cách tiền lương được thực hiện theo lộ trình và có điều chỉnh hàng năm. Ảnh: N.T

Sau khi tính toán được vị trí việc làm cụ thể trong đơn vị thì tổ cải cách tiền lương sẽ từ đó tạo ra được các bảng lương. Tất nhiên, bảng lương này không phải sẽ ấn định suốt đời cho một công chức, viên chức mà vẫn sẽ được điều chỉnh.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, định kỳ hàng năm sau cải cách tiền tiền lương sẽ thực hiện tăng lương. Mức tăng từ 5-7%, điều này nhằm đảm bảo mức lương bù được mức trượt giá.

"Thời điểm này cả nước đã hoàn thành vị trí việc làm, đặc biệt trong 332 vị trí chức danh từ trung ương tới địa phương", bà Trà nói.

Như ông Lợi phân tích ở trên, tốc độ tăng tiền lương bao nhiêu còn tùy thuộc vào nguồn và ý chí của Chính phủ. Việc cải cách tiền lương là việc làm khó, phải làm theo lộ trình. Không phải muốn là làm xong ngay được.