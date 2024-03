Thang bảng lương của lực lượng vũ trang có gì mới khi cải cách tiền lương?

Cải cách tiền lương: Ban hành bảng lương lực lượng vũ trang dựa trên 5 yếu tố

Căn cứ yêu cầu của Trung ương (Nghị quyết 27 năm 2018), nhà nước sẽ ban hành hệ thống bảng lương mới theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo thay thế hệ thống bảng lương hiện hành khi cải cách tiền lương.

Nghị quyết 27 nêu rõ việc xây dựng 3 bảng lương đối với lực lượng vũ trang gồm: 1 bảng lương sĩ quan quân đội, sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ công an (theo chức vụ, chức danh và cấp bậc quân hàm hoặc cấp hàm); 1 bảng lương quân nhân chuyên nghiệp, chuyên môn kỹ thuật công an và 1 bảng lương công nhân quốc phòng, công nhân công an.

Khi thực hiện cải cách tiền lương, bảng lương mới của lực lượng vũ trang được thiết kế dựa trên việc xác định 5 yếu tố chi phối.

Thang bảng lương của lực lượng vũ trang đảm bảo trong mối tương quan với tiền lương của công chức, viên chức. Ảnh: QĐND

Trước hết là mức lương cơ bản. Nhà nước bãi bỏ lương cơ sở và hệ số lương hiện hành, xây dựng lương cơ bản là số tiền cụ thể quy định trong mỗi bảng lương mới.

Thứ hai, thực hiện thống nhất chế độ hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật Lao động 2019 (hoặc hợp đồng cung cấp dịch vụ) đối với những người làm công việc thừa hành, phục vụ (yêu cầu trình độ đào tạo dưới trung cấp), không áp dụng bảng lương công chức, viên chức đối với các đối tượng này.

Thứ ba, xác định mức tiền lương thấp nhất của công chức, viên chức trong lực lượng vũ trang là mức tiền lương của người làm công việc yêu cầu trình độ đào tạo trung cấp (bậc 1) không thấp hơn mức tiền lương thấp nhất của lao động qua đào tạo trong khu vực doanh nghiệp.

Thứ tư, mở rộng quan hệ tiền lương làm căn cứ để xác định mức tiền lương cụ thể trong hệ thống bảng lương, từng bước tiệm cận với quan hệ tiền lương của khu vực doanh nghiệp phù hợp với nguồn lực của Nhà nước.

Từ ngày 1/7/2024 sẽ thực hiện bảng lương mới của lực lượng vũ trang, trong đó giữ tương quan tiền lương của lực lượng vũ trang so với công chức hành chính như hiện nay.

Thứ năm, hoàn thiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, quân nhân lực lượng vũ trang phù hợp với quy định của bảng lương mới.

Cải cách tiền lương: Xây dựng tiền lương của lực lượng vũ trang trên chức vụ và lương quân hàm

Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo cải cách tiền lương lực lượng vũ trang và cơ yếu vừa tổ chức hội nghị xây dựng các bảng lương mới và chế độ phụ cấp đặc thù của lực lượng vũ trang và cơ yếu. Tại hội nghị, các đại biểu thống nhất nguyên tắc xây dựng bảng lương sĩ quan theo 2 thành tố: Lương chức vụ (hoặc lương chức danh) và lương quân hàm, cấp hàm.

Thang bảng lương mới của lực lượng vũ trang sẽ được ban hành và thực hiện từ ngày 1/7 tới đây. Ảnh: QĐND

Trong đó, lương chức vụ (hoặc lương chức danh) được xác định theo nhóm trên cơ sở các chức vụ, chức danh cơ bản, các bậc chức vụ, chức danh tương đương. Lương quân hàm, cấp hàm được xây dựng theo cấp bậc quân hàm, cấp hàm quy định trong Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam và Luật Công an nhân dân.

Như vậy, theo thông tin trên và theo tinh thần Nghị quyết số 27-NQ/TW, từ ngày 1/7/2024 tiến hành xây dựng bảng lương mới theo chức vụ, chức danh và cấp bậc quân hàm, cấp hàm đối với sĩ quan quân đội, sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ công an.

Thời điểm hoàn thành chế độ tiền lương mới

Tại cuộc họp báo Chính phủ mới đây, lãnh đạo Bộ Nội vụ cho biết, Bộ đã xây dựng hoàn tất tờ trình và đang trong quá trình hoàn tất hồ sơ, trình các cấp có thẩm quyền trước khi trình xin ý kiến Bộ Chính trị, làm cơ sở cho các cơ quan của Đảng, Chính phủ, Quốc hội ban hành văn bản.

Theo quy trình, sau khi có ý kiến của Bộ Chính trị, Chính phủ sẽ ban hành Nghị định về chế độ tiền lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ ban hành Nghị quyết về chế độ tiền lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan của Quốc hội, HĐND, các ngành Tòa án, Kiểm sát và Kiểm toán.

Bên cạnh đó, căn cứ theo Nghị quyết 01/NQ-CP năm 2024 Chính phủ giao Bộ Nội vụ phải hoàn thành Nghị định quy định chế độ tiền lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang trong tháng 5/2024.

Theo Nghị quyết 27, cơ cấu tiền lương mới từ 1/7/2024 sẽ được tính theo công thức: Thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức = Lương cơ bản (khoảng 70% tổng quỹ lương + phụ cấp (khoảng 30% tổng quỹ lương) + tiền thưởng (khoảng 10% tổng quỹ lương không bao gồm phụ cấp).

Cùng với việc ban hành bảng lương mới, trung ương cũng ra quyết định bãi bỏ mức lương cơ sở và hệ số lương đang được áp dụng hiện nay ngay ngày cải cách tiền lương. Hiện nay, mức lương cơ sở được dùng làm căn cứ tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật là 1,8 triệu đồng/tháng.