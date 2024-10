Cái chết thực sự của Thái hậu Từ Hi không liên quan đến bệnh tật?

Vào ngày 14 tháng 11 năm 1908, Hoàng đế Quang Tự đột ngột qua đời vì bệnh tật. Từ Hi Thái hậu, người cai trị thực sự của nhà Thanh, một lần nữa buông rèm nhiếp chính cho Hoàng đế Phổ Nghi, lúc đó mới 3 tuổi.

Ngay ngày hôm sau, Thái hậu Từ Hi, người đã trị vì cuối triều đại nhà Thanh trong gần nửa thế kỷ, qua đời vì bạo bệnh tại Cung điện Dịch Luân ở Bắc Kinh, thọ 74 tuổi. Vì Hoàng đế Quang Tự và Thái hậu Từ Hi qua đời chỉ cách nhau một ngày nên nhiều người cho rằng Từ Hi đã để ông chết trước bà để đảm bảo rằng Hoàng đế Quang Tự sẽ không bị thanh lý sau khi ông qua đời.

Phải đến năm 2008, một trăm năm sau cái chết của Hoàng đế Quang Tự, các chuyên gia mới giải mã được bí ẩn về cái chết của Hoàng đế Quang Tự. Hóa ra nguyên nhân cái chết của ông là do "ngộ độc asen cấp tính trong đường tiêu hóa". Chắc chắn, Hoàng đế Quang Tự không chết vì bệnh tật mà chết vì bị đầu độc, rất có thể là do Từ Hi Thái hậu ra lệnh dùng thuốc độc.

Ảnh minh họa.

Mặc dù Từ Hi Thái hậu đã 74 tuổi khi bà qua đời, được coi là sống rất lâu, nhưng luôn có nhiều ý kiến khác nhau về nguyên nhân cái chết của bà. Đánh giá từ các ghi chép lịch sử, Từ Hi có thể đã mắc bệnh kiết lỵ và chết trong cung do thiếu thuốc và đá. Vì vậy, thế hệ sau suy đoán rằng Từ Hi có thể đã mắc bệnh ung thư đường ruột.



Theo "Hồ sơ bên ngoài của Từ Hi": "Thái hậu đã vô cùng hạnh phúc trong thời gian trường thọ. Thật không may, bà bị cảm lạnh, ăn pho mát và sau đó mắc bệnh kiết lỵ. Căn bệnh này đã kéo dài nhiều ngày trong mùa hè". Có thể thấy, tình trạng dạ dày của Từ Hi Thái hậu luôn không tốt, bà thường xuyên bị tiêu chảy nhưng bà không mấy để ý đến, coi đó chỉ là vấn đề nhỏ.

Từ Hi Thái hậu đã có một cuộc sống xa hoa và xa hoa kể từ khi lên nắm quyền, người ta nói rằng bà ăn hơn 100 món trong một bữa, đây cũng là một khoản chi phí khổng lồ đối với triều đình nhà Thanh lúc bấy giờ. Việc ăn uống nhiều món ngon hàng ngày dẫn đến các vấn đề về đường tiêu hóa, tiêu chảy và nôn mửa thường xuyên là điều hoàn toàn bình thường.

Nhưng khi Hoàng đế Quang Tự qua đời, mặc dù Từ Hi cũng bị bệnh nhưng tình trạng của bà không hề xấu đi mà còn đích thân bổ nhiệm Phổ Nghi làm hoàng đế và cha bà là Thái Phong làm nhiếp chính. Ngày hôm đó còn ghi rõ: “Thái hậu dáng vẻ bình yên”, chứng tỏ Từ Hi Thái hậu chưa đến mức cạn kiệt dầu, vậy tại sao bà lại đột ngột qua đời?

Mãi cho đến khi nhà Thanh bị tiêu diệt hoàn toàn, em họ của đại thái giám Lý Liên Anh mới nói ra sự thật. Em họ của Lý Liên Anh là một cung nữ phục vụ Từ Hi Thái hậu cho đến khi bà qua đời. Sau này, khi nhà Thanh sụp đổ, bà bị đuổi khỏi cung và sống như một góa phụ giữa nhân dân nhiều năm. Mãi cho đến khi sắp qua đời, bà mới tiết lộ bí mật đã giấu kín trong lòng hàng chục năm, đó là bí ẩn về cái chết của Thái hậu Từ Hi.



Bà nói rằng Từ Hi không chết vì bệnh tật mà do ngộ độc mãn tính. Khi Thái hậu qua đời, các thái y đã tìm thấy một số chất độc hại trong cơ thể bà. Tuy nhiên, sự thật này liên quan đến tính mạng của họ nên các thái y và những người xung quanh Từ Hi đã chọn giữ bí mật này và thông báo rằng Thái hậu qua đời vì bệnh tật.

Tuyên bố này cũng đã được nhiều chuyên gia công nhận. Họ cho rằng các bệnh về đường tiêu hóa mà Từ Hi Thái hậu mắc phải thực chất là biến chứng của chất độc mãn tính không dễ phát hiện và được bổ sung dần dần vào chế độ ăn uống của Từ Hi.

Hơn nữa, bất chấp trong nước liên miên nội loạn, Từ Hi Thái hậu vẫn sống một cuộc sống vô cùng xa hoa, ký nhiều hiệp ước làm nhục đất nước, bỏ tù Hoàng đế Quang Tự chắc chắn có rất nhiều người muốn thoát khỏi. Vậy nguyên nhân tử vong này là hợp lý.

Nhưng lời nói của em họ Lý Liên Anh chỉ là phiến diện và không thể tin tưởng hoàn toàn. Suy cho cùng, cái chết của Thái hậu Từ Hi vì bệnh tật đã được ghi chép rõ ràng trong sử liệu. Nhưng lý do khiến mọi người sẵn sàng tin vào một phía của câu chuyện là vì mọi người đều cảm thấy Từ Hi Thái hậu đã mang đến tai họa cho đất nước và nhân dân, và chính bà đã tự chuốc lấy thuốc độc.

Điều đáng trách là Từ Hi đã sắp xếp cho người xây dựng một lăng mộ nguy nga cho mình, mất 13 năm và tiêu tốn 2,27 triệu lượng bạc. Trước khi chết, bà đã thu xếp mọi việc sau khi chết, tang lễ sẽ diễn ra hoành tráng và xa hoa chưa từng có. Đồ vật an táng của bà đều là những báu vật có giá trị vô giá.



Có lẽ có nhiều yếu tố dẫn đến sự sụp đổ của nhà Thanh, nhưng những gì Từ Hi Thái hậu đã làm chắc chắn đã đẩy nhanh sự sụp đổ của nhà Thanh và gây tổn hại cho vận mệnh của cả đất nước, dân tộc và nhân dân. Cho dù có người đầu độc bà thì cũng thực sự không có gì bất công hay bất ngờ chút nào.