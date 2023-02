Campuchia có ca nhiễm cúm gia cầm H5N1: Người tiêu dùng hoàn toàn yên tâm tiêu thụ gia cầm rõ nguồn gốc

Liên quan đến thông tin Campuchia phát hiện 2 ca nhiễm virus cúm gia cầm H5N1, trong đó đã có 1 ca tử vong có thể tác động đến việc sản xuất, tiêu thụ gia cầm và các sản phẩm gia cầm trong nước, ngày 27/2, trao đổi với Dân Việt, ông Nguyễn Thanh Sơn, Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi gia cầm Việt Nam cho biết, cần phải bình tĩnh, tránh làm ảnh hưởng đến tâm lý người dân và ảnh hưởng đến ngành chăn nuôi gia cầm của Việt Nam.

"Theo thông tin từ Bộ NNPTNT và từ các phương tiện thông tin đại chúng, trong thời gian gần đây tại Campuchia đã phát hiện ca tử vong trên người do virus cúm gia cầm A/H5N1. Điều này đang gây lo ngại không những người chăn nuôi trong nước và cả người tiêu dùng. Tuy nhiên, chúng ta cần phải bình tĩnh", ông Sơn nói.

Theo ông Sơn, một mặt chúng ta phải đề cao cảnh giác, tăng cường công tác kiểm tra giám sát, phòng chống dịch bệnh, mặt khác các cơ quan chức năng và cơ quan truyền thông cần tuyên truyền cho người dân để không ảnh hưởng tiêu cực đến việc tiêu thụ sản phẩm gia cầm trong nước.

"Các sản phẩm gia cầm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, được kiểm dịch vẫn bảo đảm an toàn, người tiêu dùng có thể yên tâm tiêu thụ", ông Sơn khẳng định.

Cán bộ thú y Ninh Bình tiêm phòng cúm gia cầm cho đàn vịt của người dân. Ảnh: BNB

Hiện tại, cả nước chỉ còn 2 ổ dịch cúm gia cầm A/H5N1 trên đàn gia cầm ở Nghệ An, Cao Bằng chưa qua 21 ngày nhưng 5.000 con gia cầm ở các ổ dịch này đã được cơ quan thú y, chính quyền địa phương xử lý, tiêu hủy và chưa ghi nhận sự lây lan.

Cũng theo ông Sơn, trong ngày hôm nay, 27/2, Hiệp hội Chăn nuôi gia cầm Việt Nam đã có công văn đề nghị các doanh nghiệp, đơn vị thành viên thực hiện nghiêm túc việc phòng chống dịch cúm gia cầm.

Cụ thể, trong công văn số 02/VIPA, Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi gia cầm Việt Nam Nguyễn Thanh Sơn yêu cầu các doanh nghiệp, đơn vị thành viên thực hiện nghiêm Công điện số 1030/CĐ-BNN-TY ngày 26/2/2023 của Bộ NNPTNT yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện các giải pháp ngăn chặn tình trạng nhập lậu, vận chuyển trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập lậu từ nước ngoài vào Việt Nam.

Hiệp hội Chăn nuôi gia cầm Việt Nam yêu cầu các doanh nghiệp, đơn vị thành viên không vận chuyển, buôn bán tiêu thụ gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập lậu từ nước ngoài vào Việt Nam. Không tiêu thụ gia cầm, sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc xuất xứ, kể cả trứng gia cầm đang được bày bán tràn lan trên hè phố dưới danh nghĩa "giải cứu" của các tư thương.

Chủ động triển khai tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh bao gồm tăng cường công tác tiêu độc khử trùng trong và xung quanh trại, phương tiện vận chuyển ra vào trại chăn nuôi, đặc biệt ở những nơi có nguy cơ lây nhiễm cao.

Áp dụng nghiêm chặt các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học khác; giám sát chặt chẽ các phương tiện, khách ra vào trại, thực hiện tốt việc cách ly, bảo hộ lao động trước khi ra vào trại.

Thực hiện tiêm phòng đầy đủ, kịp thời vaccine cúm gia cầm và các loại vaccine khác để bảo vệ đàn vật nuôi, đồng thời thông báo kịp thời cho cơ quan chức năng và thực hiện các biện pháp xử lý theo quy định của Luật Thú y khi có hiện tượng gia cầm ốm chết bất thường tại cơ sở chăn nuôi.

Trước đó, ngày 26/2/2022, Bộ NNPTNT có công điện khẩn yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện các giải pháp ngăn chặn tình trạng nhập lậu, vận chuyển trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập lậu từ nước ngoài vào Việt Nam.



Công điện khẩn do Thứ trưởng Bộ NNPTNT Phùng Đức Tiến ký nêu rõ, nhằm ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm dịch bệnh do vận chuyển, buôn bán, tiêu thụ gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập lậu từ nước ngoài vào Việt Nam, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến phát triển chăn nuôi, an toàn thực phẩm và sức khỏe cộng đồng, Bộ NNPTNT đề nghị đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các sở, ban ngành và chính quyền các cấp của địa phương tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kiểm soát, đặc biệt tại các cửa khẩu, đường mòn, lối mở khu vực biên giới, cảng biển, đường sông,… để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, giết mổ, vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm trái phép vào Việt Nam, đặc biệt các tỉnh biên giới phía Nam...

Chỉ đạo lực lượng công an, bộ đội biên phòng lập chuyên án đấu tranh với các đối tượng vận chuyển, buôn bán gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập lậu qua biên giới; phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện bắt giữ và xử lý nghiêm các vụ nhập khẩu trái phép gia cầm và sản phẩm gia cầm; tổ chức tuyên truyền cho nhân dân khu vực biên giới về sự nguy hiểm của bệnh cúm gia cầm và tác hại khi buôn bán, vận chuyển gia cầm không được kiểm dịch, không rõ nguồn gốc.

Chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường tại địa phương tăng cường các biện pháp kiểm soát lưu thông, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển, buôn bán động vật, sản phẩm động vật trái phép vào Việt Nam, gia cầm, sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc trên thị trường.

Chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí của địa phương tăng cường công tác truyền thông nguy cơ về các dịch bệnh nguy hiểm xâm nhiễm từ nước ngoài thông qua các hoạt động vận chuyển, buôn bán, tiêu thụ động vật, sản phẩm động vật trái phép; tổ chức vận động nhân dân khu vực biên giới không tham gia, không tiếp tay cho việc vận chuyển, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật, đặc biệt là gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép vào Việt Nam....

Bộ NNPTNT cũng giao Cục Thú y và đơn vị liên quan thuộc Cục tổ chức các đoàn công tác đến các địa phương để kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc công tác phòng, chống dịch bệnh; chủ động phối hợp với các tổ chức quốc tế, các nước để chia sẻ thông tin, kinh nghiệm và giải pháp phòng, chống dịch bệnh.