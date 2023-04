Cán bộ quản lý thị trường "giải oan" cho thương hiệu kem Tràng Tiền

Ngày 26/4, liên quan đến vụ việc phát hiện hàng chục nghìn cây kem mang nhãn Tràng Tiền 10 quá hạn suýt bị bán ra thị trường, thông tin với phóng viên Dân Việt, đại diện Đội Quản lý thị trường số 7, Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội khẳng định công ty vi phạm không liên quan gì tới thương hiệu kem Tràng Tiền nổi tiếng tại địa chỉ số 35 Tràng Tiền, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm được hình thành từ năm 1958.

"Những sản phẩm bị phát hiện này chủ yếu lưu thông ở các huyện ngoại thành. Giá kem rất rẻ, chỉ khoảng 2.000 đồng/chiếc. Cái tên Tràng Tiền 10, Tràng Tiền 35 chỉ là tên công ty", đại diện Đội Quản lý thị trường số 7 cho biết thêm.

Trước đó, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của lãnh đạo Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội và Ban chỉ đạo 389 huyện Thanh Trì, Đội Quản lý thị trường số 7 chủ trì, phối hợp với Công an huyện Thanh Trì tiến hành kiểm tra đối với Công ty CP đầu tư thương mại và sản xuất Tràng Tiền số 10, địa chỉ tại thôn 3 xã Vạn Phúc, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội do bà Phạm Thị Ngạn làm Giám đốc.

Tổng số kem thành phẩm hết hạn bị lực lượng chức năng phát hiện lên tới khoảng 30.000 chiếc. Chủ hàng cho biết những cây kem hết hạn được bán với giá 1.800 đồng một chiếc.

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cũng phát hiện và thu giữ gần 9.400 hộp kem sữa đặc do nước ngoài sản xuất quá hạn sử dụng (tương đương gần 10 tấn).

Sau khi thông tin kiểm tra nêu trên được công bố, rất nhiều người tiêu dùng do nhầm lẫn về tên thương hiệu kem nên đã tỏ ra hoang mang. Một số người còn cho rằng sẽ từ bỏ sự yêu thích với kem Tràng Tiền. "Kể từ khi đọc được tin này, cái sở thích ăn kem của tôi nó đã bị mai một đi", bạn đọc Phạm Bảo Hưng bình luận. "Tên trùng như vậy làm ảnh hưởng kem Tràng Tiền xịn quá", bạn đọc Lê Bình bình luận.

Liên quan đến tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2023, trong thời gian triển khai từ 15/4/2023 đến ngày 15/5/2023, các lực lượng chức năng thành phố Hà Nội đang thực hiện các biện pháp đẩy mạnh kiểm soát trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong việc thực thi pháp luật về an toàn thực phẩm.

Cơ quan chức năng tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát công tác bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm. Kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân, cơ sở sản xuất, kinh doanh vi phạm quy định về an ninh, an toàn thực phẩm.