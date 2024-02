Tài sản "khủng" của ông Đỗ Hữu Ca phát hiện tại chỗ ở, sẽ xử lý ra sao?

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Quảng Ninh, khi Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh khám xét khẩn cấp chỗ ở của ông Ca tại căn nhà số 24/18D Lê Hồng Phong, tổ dân phố Kiều Sơn, P.Đằng Lâm, Q.Hải An (TP.Hải Phòng) và căn nhà tại thôn Trại Trên Đồng Phản, xã Kênh Giang, H.Thủy Nguyên (TP.Hải Phòng) đã tạm giữ nhiều đồ vật, tiền đồng Việt Nam, ngoại tệ, các trang sức, kim loại màu vàng, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (mang tên Đỗ Hữu Ca cùng vợ là bà V.T.L và các cá nhân khác); sổ tiết kiệm mang tên vợ là bà V.T.L và các cá nhân khác.

Tài sản "khủng" của ông Đỗ Hữu Ca phát hiện tại chỗ ở sẽ xử lý như thế nào. Ảnh: DV

Về nguồn gốc số tài sản trên, ông Đỗ Hữu Ca khai rằng số đồ vật, tài sản trên có được thông qua việc tiết kiệm từ lương trong quá trình công tác trong lực lượng công an; do bố mẹ để lại; từ nguồn là quà lễ, tết của các đơn vị và từ việc kinh doanh dự án, bất động sản của cá nhân ông Ca và vợ.

Tuy nhiên theo Cơ quan điều tra, nguồn thu từ các hoạt động kinh doanh bất động sản trên không được vợ chồng ông Ca kê khai thuế thu nhập cá nhân với cơ quan thuế.

Xác minh của Cơ quan điều tra cũng cho thấy, mặc dù những tài sản trên không liên quan đến hành vi phạm tội của Đỗ Hữu Ca và các bị can trong vụ án, nhưng việc vợ chồng ông Đỗ Hữu Ca không thực hiện kê khai đóng thuế thu nhập cá nhân về các hoạt động đầu tư kinh doanh dự án, bất động sản liên quan đến những tài sản trên cần phải được tiếp tục xác minh, làm rõ.

Ngày 24/11/2023, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã tách hành vi không kê khai nộp thuế thu nhập của vợ chồng ông Ca và toàn bộ đồ vật, tài sản tạm giữ khi khám xét khẩn cấp chỗ ở của bị can Đỗ Hữu Ca để kiểm tra, xác minh xem xét xử lý sau.

Liên quan tới nội dung này, luật sư Hoàng Anh Sơn - Trưởng Văn phòng luật sư Hoàng Anh Sơn, Đoàn luật sư TP. Hồ Chí Minh nhận định như sau:

Thuế là nguồn thu ngân sách quan trọng cho Nhà nước để thực hiện nhiều dự án trong xã hội và đảm bảo phúc lợi xã hội cho mọi người…. Thực hiện việc nộp thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công và các khoản thu nhập khác mà theo quy định phải nộp thuế thu nhập cá nhân là một trong những nghĩa vụ phải thực hiện.

Trong vụ việc trên, khối tài sản lớn mà vợ chồng ông Đỗ Hữu Ca có được từ việc đầu tư, kinh doanh các dự án, bất động sản… thì Cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm điều tra, xác minh vợ chồng ông Ca có hành vi trốn tránh kê khai, trốn nộp thuế thu nhập cá nhân hay không để tùy theo tính chất, mức độ mà có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

LS. Hoàng Anh Sơn cũng cho biết, ngoài ra, nếu trong quá trình Cơ quan điều tra, xác minh khối tài sản của vợ chồng ông Đỗ Hữu Ca có được không phải do đầu tư, kinh doanh các dự án, bất động sản… mà có được do các hành vi phạm tội khác thì có thể bị xử lý hình sự tương ứng với hành vi đó.