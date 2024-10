Cận cảnh cầu Bến Mới nối hai tỉnh Nam Định và Ninh Bình trước giờ thông xe

Có mặt tại cầu Bến Mới nối hai tỉnh Nam Định và Ninh Bình, phóng viên Dân Việt quan sát về phía xã Yên Phong (huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định), phần mặt đường kết nối với điểm đầu cầu đã được trải một lớp thảm asphalt.

Clip: Cận cảnh cầu Bến Mới nối hai tỉnh Nam Định và Ninh Bình chuẩn bị thông xe

Trên cầu Bến Mới, từng tốp công nhân đang khẩn trương siết chặt bu lông đường dẫn ống nước. Bên cạnh đó, một tốp công nhân khác tiến hành phun lớp chống thấm để chuẩn bị trải thảm.

Cầu Bến Mới vượt sông Đáy nối hai tỉnh Nam Định và Ninh Bình

Ông Đào Nguyên Thứ (xã Yên Phong, huyện Ý Yên) vui mừng: "Tôi năm nay 90 tuổi, nhưng thật sự thấy cây cầu Bến Mới nối hai tỉnh Nam Định và Ninh Bình rất đẹp. Cầu Bến Mới hoàn thiện người dân chúng tôi đi lại thuận lợi hơn, cũng như thúc đẩy bộ mặt nông thôn ngày càng đổi mới".

Ông Đào Nguyên Thứ (xã Yên Phong, huyện Ý Yên) vui mừng khi cầu Bến Mới đang gần hoàn thiện. Ảnh: Vũ Thượng

Ông Thứ cùng những người bạn đi bộ qua cầu Bến Mới. Ảnh: Vũ Thượng

Đối với phía xã Ninh Khang, huyện Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình), hiện nay đang được đơn vị thi công tiến hành lu mặt đường.

Ông Đinh Xuân Đạt (xã Ninh Khang) nói: "Tôi có đứa cháu bên huyện Ý Yên, trước kia muốn sang thăm cháu phải ngồi đò, mùa mưa bão hầu như đò không hoạt động. Giờ cầu Bến Mới gần hoàn thiện chúng tôi thấy phấn khởi lắm".

Phía tỉnh Ninh Bình đang được đơn vị thi công tiến hành lu mặt đường. Ảnh: Vũ Thượng

Phần đường phía tỉnh Ninh Bình dài khoảng 1.660m. Ảnh: Vũ Thượng

Qua tìm hiểu, công trình xây dựng cầu Bến Mới là cây cầu lớn nhất thuộc Dự án cải tạo cầu yếu và cầu kết nối trên các quốc lộ (giai đoạn 1), sử dụng nguồn vốn vay ưu đãi của Quỹ Hợp tác và Phát triển kinh tế của Chính phủ Hàn Quốc.

Công trình do Ban quản lý dự án 2, Bộ Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư. Qua đó liên danh Lsung Construction Co., Ltd (Hàn Quốc) - Tổng công ty Thăng Long là nhà thầu thi công.

Cầu Bến Mới hình thành sẽ thúc đẩy kinh tế các vùng lân cận. Ảnh: Vũ Thượng

Lan can tại cầu Bến Mới nối hai tỉnh Nam Định và Ninh Bình. Ảnh: Vũ Thượng

Tổng chiều dài tuyến là hơn 3,2 km, trong đó chiều dài cầu chính là 648m (tính đến đuôi mố) được đầu tư quy mô 2 làn xe cơ giới. Phần đường dẫn phía Nam Định dài khoảng 890m, phía Ninh Bình dài khoảng 1.660m.

Thiết kế đường cấp IV đồng bằng, mặt cắt ngang nền đường 9m, mặt đường 8m. Với tổng mức đầu tư là hơn 360 tỷ đồng.

Cầu Bến Mới được đầu tư quy mô hai làn xe cơ giới. Ảnh: Vũ Thượng

Đơn vị đang phun chống thấm để tiến hành trải thảm. Ảnh: Vũ Thượng

Công nhân kiểm tra, hoàn thiện công đoạn cuối cùng trên cầu Bến Mới. Ảnh: Vũ Thượng

Công trình sau khi hoàn thành sẽ kết nối hoàn chỉnh QL38B, tạo thêm trục kết nối giữa các khu, điểm du lịch của 2 tỉnh và mở rộng không gian phát triển đô thị khu vực phía Bắc thành phố Ninh Bình.

Trụ cột cầu Bến Mới cắm xuống sông Đáy. Ảnh: Vũ Thượng

Ống thoát nước từ trên cầu Bến Mới xuống dưới đất. Ảnh: Vũ Thượng