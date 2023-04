Cần Thơ: Bắt đăng kiểm viên Chi cục Đăng kiểm số 8 nhận hối lộ hơn 1 tỷ đồng Cần Thơ: Bắt đăng kiểm viên Chi cục Đăng kiểm số 8 nhận hối lộ hơn 1 tỷ đồng

Sáng 20/4, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận - Giám đốc Công an TP.Cần Thơ cho biết, Cơ quan CSĐT Công an thành phố đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Mai Công Hưng (đăng kiểm viên Chi cục Đăng kiểm số 8) về hành vi "Nhận hối lộ".

