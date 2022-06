Dự án kè Cái Sơn dài hơn 2,8 km, đi qua quận Ninh Kiều và quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ với tổng kinh phí đầu tư gần 315 tỷ đồng. Đây là dự án thành phần nằm trong chương trình mục tiêu ứng phó biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh được Chính phủ phê duyệt thực hiện trong giai đoạn 2016-2020.

Dự án kè Cái Sơn. Ảnh: Huỳnh Xây

Dự án do Chi cục Thủy lợi (Sở NNPTNT TP.Cần Thơ) làm chủ đầu tư, còn Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, cân đối nguồn vốn Trung ương.

Mặc dù được đấu thầu, khởi công xây dựng từ tháng 12 năm 2019, thời gian hoàn thành là cuối năm 2020.

Tuy nhiên, đến nay, tiến độ thực hiện dự án kè Cái Sơn chỉ đạt 67%, trong đó, gói thầu số 1 và gói thầu số 2 nằm ở địa phận quận Ninh Kiều chỉ đạt gần 38% và 66%, riêng gói thầu số 3 đã hoàn thành.

Về nguyên nhân chậm tiến độ của dự án, ông Nguyễn Quí Ninh - Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi, chủ đầu tư dự án thông tin: "Không phải do thiếu vốn, cũng không phải do năng lực nhà thầu yếu mà là do công tác giải phóng mặt bằng".

"Giải phóng mặt bằng chậm là do nhiều nhà dân được dựng lên cạnh rạch Cái Sơn, không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất dẫn đến khó khăn trong đo đạc. Thực trạng này làm chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư phát sinh thêm 30 tỷ đồng so với dự án được duyệt" - ông Ninh nói.

Cũng theo ông Ninh, dự án ảnh hưởng 200 hộ dân ở quận Ninh Kiều, trong đó có khoảng 35 hộ dân ở gói thầu số 1 và gói thầu số 2 (quận Ninh Kiều) được xem xét tái định cư nhưng đến nay vẫn chưa có chỗ tái định cư.

Chủ đầu tư giải thích: "35 hộ dân nói trên có chủ trương bố trí vào khu tái định cư An Bình năm 2020 nhưng hiện nay khu đó chưa xong, chưa có nền. Do đó, thành phố mới có chính sách tạm cư cho các hộ này".

Dự án kè chống sạt lở, xâm nhập mặn, ứng phó biến đổi khí hậu khu vực rạch Cái Sơn ở TP.Cần Thơ có tổng kinh phí đầu tư gần 315 tỷ đồng và thời gian hoàn thành là trong năm 2020. Tuy nhiên, đến nay dự án vẫn chưa thực hiện xong. Ảnh: Huỳnh Xây

Theo phóng viên tìm hiểu, từ đầu năm 2022 đến nay, dự án tiếp tục tạm dừng thi công do hết thời gian thực hiện. Chủ đầu tư là Chi cục Thủy lợi đã đề nghị Sở NNPTNT, Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND thành phố xem xét, trình Hội đồng nhân dân chấp thuận chủ trương tiếp tục điều chỉnh thời gian thực hiện dự án sang năm 2022. Nếu tháng 7 tới, Hội đồng nhân dân TP.Cần Thơ chấp thuận, chủ đầu tư sẽ phối hợp với các nhà thầu tiếp tục thực hiện dự án.

Ở một diễn biến khác, ông Nguyễn Ngọc Hè - Phó Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ vừa ký văn bản đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho phép kéo dài thực hiện và tiếp tục giải ngân nguồn ngân sách Trung ương năm 2020 sang năm 2022 đối với dự án kè Cái Sơn.

Trong văn bản trên, nêu nguyên nhân dự án chậm tiến độ là do quy mô dự án khá lớn, công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư mất nhiều thời gian. Ngoài ra, dự án kè Cái Sơn chậm tiến độ còn ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và giá vật tư tăng rất nhiều làm cho các nhà thầu khó khăn trong cân đối tài chính.