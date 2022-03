Cần Thơ: Bất thường trong vụ việc phá dỡ tài sản trên đất đang xảy ra tranh chấp

Ngang nhiên đập phá tài sản!



Báo điện tử Dân Việt tiếp nhận đơn tố cáo của ông Lê Anh Tuấn, cư ngụ TP.Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang về việc một nhóm người đập phá tài sản của ông trên phần đất đang xảy ra tranh chấp, nhưng sau 6 tháng tố giác ông Tuấn nhận được công văn trả lời từ Công an quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ với nội dung: Vụ việc trên chưa có dấu của hiệu tội phạm.

Hiện trường vụ đập phá tài sản (hàng rào) của ông Tuấn. Ảnh: Cắt từ clip do người dân cung cấp

Theo hồ sơ, tháng 1/2018, ông Tuấn nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của ông Thái Văn Năm (tọa lạc tại khu vực 2, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) với diện tích trên CNQSDĐ là 72m2, nhưng thực tế cột mốc ranh giới cắm là 126m2 (dư 32m2).

Trong năm 2018, hai ông Mai Văn Lợi, Phan Hữu Dũng (những người sống gần khu đất của ông Tuấn) cho rằng phần đất dư trên là của mình và được UBND phường An Khánh tổ chức hòa giải, cả ông Lợi, ông Dũng không có giấy tờ gì chứng minh phần đất dư là của mình.

Sau đó ông Lợi không tranh chấp, còn ông Dũng làm đơn khởi kiện lên TAND quận Ninh Kiều yêu cầu công nhận quyền sử dụng đất phần đất dư tranh chấp với ông Tuấn cho mình.

Ngày 1/7/2021 ông Lê Anh Tuấn đã xây hàng rào xi măng, lưới B40, với tổng giá trị 100 triệu đồng, đến ngày 7/7 hoàn chỉnh để khoanh lại phần đất đã mua.

Công an phường An Khánh tại hiện trường xảy ra vụ đập phá ngày 8/7/2021. Ảnh: Cắt từ clip do người dân cung cấp

Trả lời phóng viên, đại diện Công an phường An Khánh, cho biết: "Do giá trị tài sản vượt thẩm quyền xử lý (100 triệu đồng) nên Công an phường An Khánh đã chuyển vụ việc về Công an quận thụ lý giải quyết".

Đến khoảng 9 giờ sáng ngày 8/7/2021, một nhóm gồm 7 người trong đó có ông Phan Hữu Sơn đã đập phá làm đổ hoàn toàn hàng rào mới xây của ông Tuấn (cả phần diện tích đang có tranh chấp và phần không tranh chấp).

Ngay sau khi hay tin ông Tuấn đã trình báo với Công an phường An Khánh và được công an phường đến lập biên bản vụ việc.

Ngày 27/7/2021, ông Tuấn đã làm đơn tố giác tội phạm gửi đến Công an TP.Cần Thơ và được chuyển đơn về Công an quận Ninh Kiều xử lý.

Sau nhiều lần liên hệ với điều tra viên thuộc Cơ quan CSĐT Công an quận Ninh Kiều vẫn không có kết quả giải quyết vụ việc, đến ngày 6/1/2022 ông Tuấn đã làm đơn khiếu nại gửi Công an TP.Cần Thơ về việc Công quận Ninh Kiều chậm giải quyết đơn tố giác tội phạm của ông.

Có dấu hiệu tội phạm hay không?



Ngày 12/1/2022, ông Tuấn nhận được văn bản trả lời đơn tố giác tội phạm của ông từ Cơ quan CSĐT Công an quận Ninh Kiều, nội dung nêu: "Vụ việc trên chưa có dấu hiệu của tội phạm".

Công văn trả lời đơn tố giác của Cơ quan CSĐT Công an quận Ninh Kiều. Ảnh: Chụp từ hồ sơ người tố cáo cung cấp

Lý do được Cơ quan CSĐT Công an quận Ninh Kiều đưa ra là: "Do phần đất trên đang tranh chấp và Chi cục THADS quận Ninh Kiều đã có Quyết định về việc thi hành án (THA) chủ động đối với thửa đất đang tranh chấp. Trong đó "Cấm ông Lê Anh Tuấn thay đổi hiện trạng tài sản đang tranh chấp có diện tích 32m2, tuy nhiên ông Tuấn vẫn xây dựng hàng rào trên phần đất đang tranh chấp với ông Dũng".

Do đó Cơ quan CSĐT Công an quận Ninh Kiều đề nghị ông Tuấn liên hệ với TAND quận Ninh Kiều để được hướng dẫn, giải quyết.

Tuy nhiên, theo ông Tuấn trong suốt thời gian qua ông chưa từng nhận quyết định THA của Chi cục THADS hay của TAND quận Ninh Kiều và ông hoàn toàn không hề biết gì về quyết định trên (!?).

PV Dân Việt đã làm việc với Công an quận Ninh Kiều, TAND quận Ninh Kiều và Chi cục Thi hành án dân sự để làm rõ vấn đề trên.

Ông Phan Hữu Sơn (người đứng, không liên quan đến đất tranh chấp) đứng ra chỉ đạo đập phá sụp đổ hoàn toàn hàng rào mới xây của ông Tuấn. Ảnh: Cắt từ clip do người dân cung cấp

Ngày 10/3, trao đổi với phóng viên, Đại tá Trần Văn Sáu - Trưởng Công an quận Ninh Kiều, cho biết: "Do phần đất đang tranh chấp nên đợi sau khi Tòa án xét xử xong có kết quả thì Công an quận Ninh Kiều sẽ căn cứ vào đó để xử lý.



Nếu tòa phán quyết phần đất đó là của ông Tuấn, ông Tuấn xây hàng rào trên đất hợp pháp thì Công an quận Ninh Kiều sẽ khởi tố bắt giam nhóm đối tượng kia ngay!?".

Trưởng Công an quận Ninh Kiều cũng nói thêm: "Ông Tuấn nên xác định thời gian xây dựng hàng rào, nếu ông Tuấn xây dựng hàng rào sau thời gian có quyết định THA là ông Tuấn sai nghiêm trọng, không coi cấp chính quyền ra gì, cấm mà vẫn làm. Còn nếu ông Tuấn xây hàng rào trước khi có quyết định THA mà nhóm người kia kéo đến đập phá là hình sự rõ ràng".

Phóng viên đặt vấn đề: Việc ông Tuấn tố cáo hành vi phá hoại tài sản là vụ án hình sự, còn tranh chấp đất là một vụ án dân sự khác do Tòa án thụ lý?

Ông Sáu nói: "Mặc dù hai vụ án dân sự và hình sự khác nhau nhưng có logic với nhau, có dân sự mới dẫn tới hình sự !".

Trong khi đó, trả lời phóng viên Dân Việt, ông Nguyễn Quốc Sử - Phó Chánh án TAND quận Ninh Kiều cho biết, quyết định THA được Chi cục THADS quận Ninh Kiều triển khai lúc 13 giờ ngày 7/7/2021, còn TAND quận Ninh Kiều có triển khai đến ông Tuấn bằng một hình thức tố tụng khác (!)

Ông Tuấn tiếp tục tố cáo lên cấp trên hành vi thiếu trách nhiệm trong giải quyết khiếu nại đối với Công an quận Ninh Kiều. Ảnh: Hiện trường vụ việc cắt từ clip do người dân cung cấp

Ngày 17/3, trao đổi với phóng viên ông Nguyễn Hữu Trung - Chi cục trưởng Chi cục THADS quận Ninh Kiều cho biết, sau khi TAND quận Ninh Kiều ra quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời thì cơ quan THA ra quyết định THA chủ động tống đạt cho 2 bên đương sự.

Đối với trường hợp ông Tuấn, chấp hành viên tống đạt nhưng ông không có mặt tại địa phương nên về mặt thủ tục sẽ tiến hành niêm yết tại phần đất đang tranh chấp (UBND phường An Khánh) ngày 7/7/2021 và niêm yết tại địa phương ông Tuấn cư trú (tại nhà ông Tuấn, tại 710, KV 5, phường Ngã Bảy, TP.Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang) ngày 8/7/2021.

Nếu như các bên không chấp hành theo quyết định THA thì một bên phải báo cho tòa, cho Thẩm phán xử lý vụ án và nếu không thống nhất quyết định đó thì họ có quyền khiếu nại lên Chánh án Tòa án.

Đối với trường hợp trong quá trình THA có phát sinh xô xát, tháo dỡ thì thuộc về hành vi khác, trách nhiệm của địa phương xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự tùy theo tính chất vụ việc.

Quyết định phải được tống đạt cho người có yêu cầu

Luật sư Nguyễn Văn Đức, Đoàn Luật sư TP.HCM để phân tích: theo quy định tại điều 139 của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015, quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời (QĐADBPKCTT) phải được tống đạt cho người có yêu cầu, người bị áp dụng, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan, cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền và Viện kiểm sát cùng cấp.

Theo trình bày của ông Tuấn, đến thời điểm này ông không nhận được QĐADBPKCTT của TAND quận Ninh Kiều. Cơ quan THADS quận Ninh Kiều cho biết ngày 7/7/2021 niêm yết ở UBND phường An Khánh, nơi có đất tranh chấp và ngày 8/7/2021 mới xuống tống đạt tại nơi cư trú của ông Tuấn do ông Tuấn không có nhà.

Có thể nói thủ tục tống đạt QĐADBPKCTT được bắt đầu từ ngày 7/7/2021, trong khi ông Tuấn xây dựng hàng rào vào ngày 1/7/2021, tức trước thời điểm cơ quan có thẩm quyền triển khai QĐADBPKCTT và Quyết định THA chủ động đối với ông Tuấn.

Luật sư Nguyễn Văn Đức cũng nói thêm: "Kể cả trong trường hợp ông Tuấn xây dựng trên phần đất đang tranh chấp thì đương sự còn lại trong vụ án hoặc bất kỳ ai cũng không được đập phá bức tường này cho đến khi có quyết định hoặc bản án có hiệu lực pháp luật của TAND cấp có thẩm quyền".

Không đồng ý với nội dung công văn trả lời của Cơ quan CSĐT Công an quận Ninh Kiều, cũng nhưng trả lời của Trưởng Công an quận Ninh Kiều, ngày 11/3 ông Tuấn tiếp tục làm đơn tố cáo gửi Bộ Công an, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, Ban Nội chính TP.Cần Thơ, Giám đốc Công an TP.Cần Thơ, tố cáo hành vi thiếu trách nhiệm trong giải quyết khiếu nại đối với Công an quận Ninh Kiều.