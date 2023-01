Những ngày qua, cánh đồng hoa hướng dương ở xã Nghĩa Lâm, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An nở rộ trên diện tích hàng chục ha. Màu vàng của hoa hướng dương đã nhuộm rực một góc trời tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp thu hút hàng vạn du khách tìm về để thăm quan, chụp ảnh check-in.



Lượng du khách đổ về quá đông khiến đường mòn Hồ Chí Minh đoạn qua huyện Nghĩa Đàn nhiều thời điểm bị tắc nghẽn. Có những du khách phải đỗ xe ở khoảng cách khá xa rồi, bộ cả một đoạn đường dài để đến được với cánh đồng hoa hướng dương.

Cánh đồng hoa hướng dương cách đường mòn Hồ Chí Minh chừng 1km, thuộc địa phận xã Nghĩa Lâm, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An, do một công ty sữa trên địa bàn trồng. Tuy nhiên, nhiều năm qua, vẻ đẹp rực rỡ của cánh đồng hoa hướng dương luôn thu hút đông đảo khách du lịch tới check-in, trải nghiệm.

Du khách đổ về cánh đồng hoa hướng dương rất đông, nên các bãi đỗ xe luôn chật kín các phương tiện. Ảnh: Rạng Đông

Khi du khách tới đây tham quan, sẽ không phải mất bất cứ một khoản phí nào. Ngoài ra, nhiều dịch vụ kèm theo như cho thuê trang phục, các quầy bán đặc sản địa phương cũng được bố trí dọc bên đường vào cánh đồng hoa để phục vụ du khách.

Ngay từ phía xa, những khu vực dừng, đỗ xe đã chật kín các phương tiện. Những đoàn khách tấp nập, từ đường mòn Hồ Chí Minh đổ về cánh đồng hoa hướng dương với tâm trạng vui vẻ, ai cũng muốn tranh thủ những ngày hoa nở rực để ghi lại khoảnh khắc đẹp này.

Dòng người đổ từ khắp mọi nơi đổ về cánh đồng hoa hướng dương ở xã Nghĩa Lâm, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An những ngày qua. Ảnh: Rạng Đông

Anh Nguyễn Văn Hữu (SN 1988, trú tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) chia sẻ, tôi thấy bạn bè đều đã lên đây thăm quan, chụp ảnh rất đẹp nên quyết định đưa gia đình lên để trải nghiệm. Lần đầu đến đây tôi cũng thấy choáng ngợp trước khung cảnh bạt ngàn hoa hướng dương như thế này, đúng là không bõ công lái xe 80km để đến được đây".

Du khách tìm về cánh đồng hoa hướng dương đang nở rộ, vàng rực để ghi lại những khoảnh khắc đẹp, chụp ảnh check-in. Ảnh: Rạng Đông

Những bông hoa hướng dương vàng óng trong nắng nhẹ tạo nên vẻ đẹp quyến rũ. "Cả nhóm chúng em gồm 8 người, khi nghe tin cánh đồng hoa hướng dương đã nở rộ thì liền lên đường. Cảnh ở đây quá đẹp, đây là một địa điểm mà những nhóm ưa thích chụp ảnh và đi phượt không thể bỏ qua", chị Nguyễn Thúy Hà (SN 1998, trú tại huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) chia sẻ.

Mỗi du khách đều cố gắng ghi lại những khung hình đẹp nhất khi về với cánh đồng hoa hướng dương đang nở rộ, vàng rực. Ảnh: Rạng Đông

Năm nay, hoa hướng dương được gieo một lần, dự kiến thời gian cánh đồng hoa nở rộ kéo dài đến hết tháng 1/2023. Dự kiến trong những ngày nghỉ lễ Tết Nguyên đán cánh đồng hoa hướng dương sẽ còn thu hút rất đông du khách tìm về thăm quan, chụp ảnh.

Dự kiến, cánh đồng hoa hướng dương sẽ nở rộ đến hết tháng 1 dương lịch, vì thế trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán sẽ có rất đông du khách tìm về đây để thăm quan. Ảnh: Rạng Đông

Ông Lê Trung Kiên - Chủ tịch UBND xã Nghĩa Lâm, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An cho biết, rất đông du khách đổ về cánh đồng hoa hướng dương từ ngày đầu kỳ nghỉ tết Dương lịch, trung bình mỗi ngày có hàng ngàn người. Trong những ngày qua, chính quyền địa phương này cũng đã phối hợp với lực lượng công an huyện Nghĩa Đàn triển khai các biện pháp để đảm bảo an toàn, an ninh cho du khách.