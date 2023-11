Mặc dù hơn còn 2 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán 2024, tuy nhiên, ghi nhận của PV Dân Việt, chiều 23/11, dọc các con phố Lạc Long Quân, Âu Cơ (quận Tây Hồ), Nguyễn Quốc Trị (quận Cầu Giấy) xuất hiện nhiều hoa lê rừng được các tiểu thương đưa từ Cao Bằng, Lạng Sơn, Lào Cai… về bán cho người dân yêu thích chơi hoa Tết.



Có kinh nghiệm bán hoa Tết nhiều năm, anh Nguyễn Văn Bầu, tiểu thương chợ Nam Trung Yên cho biết, những năm gần đây, người dân Hà Nội có xu hướng chơi hoa Tết từ sớm, "đón sóng" thị trường, anh đã trực tiếp lên Lạng Sơn, vào tận vườn để xem chất lượng từng gốc lê rừng.

Anh Nguyễn Văn Bầu đang cắt tỉa lại cành thừa và tạo thế cho cành hoa lê rừng. Ảnh: Nguyễn Nam

Theo anh Bầu, để có những cây lê rừng ưng ý, phải xem xét thật kĩ, "hoa ra nhiều hay không phụ thuộc vào từng mầm, đầu nụ của từng gốc".

Lên tận vườn cũng anh nắm được giá cả, lựa chọn cành đẹp, có dáng, thế độc, lạ, nhìn bắt mắt. Vào các bản chọn từng cảnh lê trắng, trung bình mỗi vườn 5 - 15 cành, sau đó đánh dấu, đặt cọc tiền cho chủ vườn. Nhận thấy cây nào nụ nở, chuẩn bị ra hoa thì thuê người cắt rồi vận chuyển ra ô tô tải đưa về Hà Nội tiêu thụ.

Anh Bầu vui vẻ chp hay, người dân chơi hoa Tết ngày một sành, cành đẹp cũng dễ bán thôi, nhưng tôi thường trêu khách là bán cành củi khô, nhưng nếu khách biết nhìn thì... "cành củi khô sẽ biến thành bông tuyết".

Hoa lê rừng được nhiều người lựa chọn chọn để chơi Tết từ rất sớm, giá mỗi cành hoa lê rừng to từ 2 - 3 triệu đồng. Ảnh: Nguyễn Nam

Vừa tỉa cành, sắp xếp lại cành hoa lê rừng, anh Bầu tâm sự: "Làm nghề này phải biết nhìn hoa, biết các thế cây, nhất là nhìn nụ để biết thời điểm nào lê rừng ra hoa, biết cây nào đẹp, vườn đẹp để mình "đặt cọc" với chủ vườn.

Nhiều lúc vào bản thấy nhiều người cũng vào mua hoa lê nhưng cạnh tranh hét giá cao quá nên tôi thường tìm nhà khác hoặc đi vào bản sâu hơn. Mình còn phải cân đối giữa câu chuyện mua – bán sao cho hài hòa và bản thân mình có lãi dù ít chứ không được lỗ".

Theo anh Bầu, dịp Tết, hoa lê rừng dễ bán hơn so với bán đào, quất, bởi hoa lê rừng có sức sống lớn, hoa nở lâu dao động từ 1 – 2 tháng nên khi nở đến đâu mình có thể cắt nhỏ ra để bán lẻ.

Từ 1 cành to 4 - 5 mét có thể chia thành 2 - 3 cành trung bình, nếu không bán hết và hoa lê nở tiếp thì chia thành 4 – 5 cành nhỏ hơn nữa, tách các cành hoa đã nở ra để bán trước.

Theo anh Bầu, giá hoa lê rừng năm nay thấp hơn năm ngoái. Ảnh: Nguyễn Nam

"Trực tiếp lên bản, chọn từng cành lê rừng mang xuống dưới xuôi bán nên tôi luôn bán với giá rẻ hơn so với mặt bằng chung của thị trường", anh Bầu nói, và cho biết, giá của các cành lê rừng tùy thuộc vào cành to, cành nhỏ. Cành to có thể lên đến 2 - 3 triệu triệu đồng, cành nhỏ 200 nghìn - 1 triệu đồng.

Anh Bầu cho hay, do đầu vụ nên thời điểm này ít người mua nên giá rẻ hơn so với thời điểm gần Tết âm lịch. Hiện, bán chạy nhất là các cành nhỏ với mức dao động từ 500 nghìn - 1 triệu đồng, bởi giá tiền đó phù hợp với mức bình quân của người dân, không thấp quá hay cao quá.



Vài năm trở lại đây, hoa lê rừng được nhiều người dân Hà Nội lựa chọn để chơi trong những ngày Tết Nguyên đán. Ảnh: Nguyễn Nam

Tranh thủ đi làm về, chị Lê Hương (quận Thanh Xuân) đã chọn cho mình 1 cành lê rừng để cắm trong nhà. "Năm ngoái tôi cũng mua hoa lê về chơi Tết từ rất sớm, nhưng giá cả năm nay rẻ hơn và hoa lê rừng năm nay cũng đẹp hơn, nhiều nụ và cành to hơn", chị nói.

Chị Hương nói thêm: "Bản thân rất thích trồng cây, ngắm hoa, nhất là cảm giác chờ đợi hoa lê rừng từ lúc còn là nụ chỉ bằng hạt thóc rồi bung nở trắng xóa cả phòng khách. Lúc đó mình thấy đẹp và rất vui vì cả căn phòng như có diện mạo mới, đồng thời, tôi cũng chia sẻ khoảnh khắc đó lên mạng xã hội cũng được mọi người khen khá nhiều. Hoa lê rừng cũng chơi được khá lâu, từ 1 - 2 tháng nên tôi cũng chọn lựa để cắm trong nhà để chơi trong những ngày Tết".

Anh Chu Xuân Trường cho biết, mới nhập 2 xe hoa lê rừng về bán để phục vụ người dân Thủ đô chơi Tết Nguyên đán 2024. Ảnh: Nguyễn Nam

Còn anh Chu Xuân Trường - tiểu thương bán hoa trên đường Lạc Long Quân cho biết, hôm qua mới thuê 2 xe ô tô giá hơn 60 triệu đồng chở hơn 50 gốc lê rừng lớn, nhỏ từ các tỉnh miền núi về để bán cho người dân chơi Tết dương lịch và Tết âm lịch 2024.

Theo quan sát của PV Dân Việt, những cây hoa lê rừng của anh Trường với vẻ bề ngoài mốc thếch và có tuổi đời nhiều năm tuổi nhanh chóng thu hút người chơi hoa đến xem, hỏi giá.

Theo anh Trường, hoa lê rừng trái vụ năm nay tương đối đẹp, nụ nhiều, cành to, khỏe nên chắc chắn khi nở hoa sẽ rất đẹp. "Năm nay, thời tiết rét muộn nên cũng không ảnh hưởng nhiều đến khả năng nở hoa lê rừng nên tôi thấy năm nay lượng khách tìm mua hoa chắc chắn đông hơn năm ngoái.

Đặc điểm của hoa lê rừng là thiếu nước nên khi cắt đem về xuôi chỉ cần cắm trong bình hoặc chậu chứ không cần đốt gốc hay cho B1 để hãm nở như chơi một số cây khác. Từ khi hoa lê bắt đầu nở lác đác mấy cành đến khi tàn cũng chơi được từ 1 - 2 tháng", anh Trường nói.