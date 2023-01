"Cánh tay phải" của bầu Đức tiết lộ 3 chuyến đi thay đổi bóng đá Việt Nam

Đối với những người yêu mến CLB HAGL nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung, cái tên Nguyễn Tấn Anh không còn quá xa lạ. Ông chính là Trưởng đoàn bóng đá CLB HAGL trong nhiều năm qua và được coi là cánh tay phải của bầu Đức trong việc quản lý hệ thống bóng đá tại phối Núi. Mới đây, trên trang facebook cá nhân của mình, ông Nguyễn Tấn Anh đã kể về 3 chuyến xuất ngoại quan trọng mà mình góp mặt dưới sự chỉ đạo của bầu Đức. 3 chuyến đi này đã gặp gỡ những nhân vật mang tới thay đổi to lớn cho bóng đá Việt Nam...

Ông Nguyễn Tấn Anh chụp ảnh cùng HLV Park Hang-seo. Ảnh: FBNV.

"Mùng 6 Tết kể chuyện Tết

Cách đây hơn 5 năm, theo sự phân công của anh Đoàn Nguyên Đức, một mình thân chinh sang Hàn Quốc gặp Thầy Park Hang-seo, vợ Thầy và người đại diện Lee Dong-jun. Tiếp theo sau đó là cuộc đàm phán lịch sử tại Sân vận động Seoul World Cup. Phía LĐBĐVN có anh Ba Đức – lúc đó là Phó Chủ tịch LĐBĐVN; anh Trần Quốc Tuấn, lúc đó là Phó Chủ tịch hiện là Chủ tịch LĐBĐVN; anh Lê Hoài Anh, lúc đó là Tổng thư ký LĐBĐVN hiện là Trợ lý Chủ tịch LĐBĐVN. Từ đó, Thầy Park đã có 5 năm dẫn dắt đội tuyển U23 và đội tuyển quốc gia mở ra một chương mới lịch sử bóng đá Việt Nam. Vài hôm nữa là ngày kết thúc hợp đồng giữa Thầy Park và LĐBĐVN (31/1/2023); xin gởi lời tri ân sâu sắc nhất đến sự đóng góp to lớn của Thầy.

Ông Nguyễn Tấn Anh cùng lãnh đạo bóng đá Việt Nam gặp gỡ HLV Park Hang-seo và người đại diện tại Hàn Quốc. FBNV.

Giữa năm 2006 (16 năm đã qua), được sự đồng ý của anh Ba Đức, tôi và anh Tony Định – lúc đó là Giám đốc Công ty Thép Cửu Long - Trưởng đoàn bóng đá HAGL tìm cách liên hệ CLB Chelsea, Tottenham Hotspure (Anh Quốc)… sau đó với sự hỗ trợ của chị Mae Mưa (Công ty Strata), chúng tôi đã kết nối được với CLB Arsenal bắt nhịp cầu xây dựng nên Học viện bóng đá HAGL Arsenal JMG. Từ năm 2014, khi vừa kết thúc chương trình đào tạo 7 năm, các cầu thủ Công Phương, Xuân Trường,Tuấn Anh, Minh Vương, Hồng Duy, Đông Triều, Văn Sơn…19 tuổi, Văn Toàn, Văn Thanh… mới 18 trăng tròn, anh Ba Đức đã tin tưởng giao nhiệm vụ cho HLV Guillaume Grachen dẫn dắt toàn đội lên chơi V.League. Trước khi đá giải, anh Ba Đức dặn: “ Các con hãy chơi hết mình đi. Rớt hạng bác chịu trách nhiệm”.

Ông Nguyễn Tấn Anh chụp ảnh với HLV Arsene Wenger. Ảnh: FBVN.

Các bạn trẻ như những chú nai vàng ngơ ngác trước một V.League đầy chông gai, thử thách. Lối chơi hồn nhiên, trong sáng đã khiến các bạn té lên ngã xuống không biết bao nhiêu lần. Thành tích của đội thì trồi sụt bất thường, có khi suýt rớt hạng (năm 2014), có khi tưởng như vô địch tới nơi (năm 2021 khi đội đang dẫn đầu V.League thì bị hoãn do Covid 19). Minh Vương có lúc cảm thán rằng “dành cả thanh xuân để trụ hạng” cũng đúng. Điều đáng quý nhất là các bạn không bỏ cuộc. Giờ đây sứ mệnh của các cầu thủ khóa 1 đã hoàn thành. Đa số các bạn tung cánh bay khắp muôn nơi. Hành trang của các bạn là những năm tháng được trui rèn bằng chân đất và vốn sống dồi dào sau 7 năm thăng trầm. Cầu chúc cho các bạn vững chải bước đi trên đường đời, luôn mạnh mẽ trước mọi thử thách, gặp hái thành công…

Ông Nguyễn Tấn Anh và bầu Đức chụp ảnh bên ngoài SVĐ Emirates. Ảnh: FBNV.

20 năm trước, cũng theo sự phân công của anh Ba Đức, tôi sang Thái Lan gần một tháng để tìm cách tiếp cận, mời cho bằng được tiền đạo xuất sắc nhất Đông Nam Á lúc bấy giờ Kiatisak Semanuang thi đấu cho CLB HAGL. Hồi đó, anh Ba Đức chỉ đạo anh Ẩn – giờ vẫn còn làm cho HAGL - chở tôi gõ cửa nhờ khắp nơi để xin visa vào Thái Lan gấp để kịp đưa Kiatisak về đá giai đoạn 2 giải hạng nhất 2002. Ngày đám cưới Kiatisak, anh Ba Đức, chú Trân – lúc đó là Giám đốc điều hành CLB HAGL và tôi đến khách sạn Radission thủ đô Bangkok chúc mừng. Vợ chồng anh Kiatisak xúc động trước nghĩa cử tốt đẹp và sự chân thành của anh Ba Đức nên gật đầu nhận lời về chơi cho một đội hạng nhất Phố Núi. Ngày anh Kiatisak sang Việt Nam đúng vào dịp Tết Nguyên Đán 2002, hàng ngàn cổ động viên HAGL đón anh ở sân bay Tân Sơn Nhất và sân bay Pleiku. Riêng ở sân bay Pleiku, chuyến bay ART 75 chở một đoàn nhà báo quốc tế như BBC, AP, Reuters… lên dự họp báo do Tỉnh tổ chức đã phải hoãn sang buổi chiều vì các phóng viên choáng ngợt trước rừng người chào đón Kiatisak. Thế là họ tò mò theo chân đoàn người hâm mộ rồng rắn kéo về trụ sở Xí Nghiệp Tư doanh Hoàng Anh Pleiku hỏi chuyện anh Ba Đức và Kiatisak vì sao người dân thành phố Pleiku đông vui như trẩy hội?

Ông Nguyễn Tấn Anh và các cộng sự trong lễ cưới của Kiatisak. Ảnh; FBNV.

Ngày hôm sau, anh Phạm Văn Tuấn – Giám đốc Sở TDTT Gia Lai lúc đó bị lãnh đạo Tỉnh gọi lên đòi kỷ luật vì không kiểm soát được tình hình, làm vỡ kế hoạch của tỉnh. Cũng may là sự kiện đón anh Kiatisak hôm đó diễn ra trật tự, vui vẻ nên sau khi đoàn nhà báo ra về, họ có cảm tình với cách ứng xử văn hóa của lãnh đạo địa phương tỉnh Gia Lai. Kể từ hôm đó, Kiatisak cùng đội HAGL đi đến đâu: sân nhà phố núi Pleiku, TP.HCM, Cần Thơ, Long An, Đồng Tháp, Đà Nẵng, Bình Dương, Hải Phòng, Nghệ An, Thanh Hóa hay Nam Định… tất cả các sân đều đầy ắp khán giả. 20 năm sau, anh trở lại CLB HAGL, vẫn với dáng người nhanh nhẹn, vẫn với nụ cười thân thiện và hai tay chấp tay trước ngực khi cúi chào mọi người, Kiatisak vẫn tạo nên sức hút lớn…

Thời gian trôi đi thật mau, nhân dịp năm mới kể lại chuyện cũ để tri ân những người đã giúp bóng đá Việt Nam hết lòng; họ đã làm việc cật lực không quản ngày đêm, gian nan vất vả; vượt qua không biết bao nhiêu rào cản để góp một vài điều tốt đẹp cho đất nước, cho cuộc sống; đồng thời tôi xin bày tỏ lời cảm ơn những ân nhân đã giúp đỡ cả những người công kích. Đây cũng là dịp để nhắc nhở mình cần cố gắng nhiều hơn nữa, cố gắng mỗi ngày…", ông Nguyễn Tấn Anh chia sẻ về những kỷ niệm đáng nhớ nhân ngày mùng 6 Tết.