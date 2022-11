Cao Thái Hà, Huỳnh Hồng Loan hé lộ cách nhập vai đặc biệt của Thái Hòa trong phim "Mẹ rơm"

Bộ phim Mẹ rơm chiếu trên VTV1 đang nhận được sự quan tâm của khán giả. Dàn diễn viên nữ trong phim là những gương mặt ăn khách của phim truyền hình hiện nay như Cao Thái Hà, Huỳnh Hồng Loan. Đây là các diễn viên trẻ nhưng đã tạo được dấu ấn trên màn ảnh.

Tham gia bộ phim Mẹ rơm, Cao Thái Hà và Huỳnh Hồng Loan đặc biệt ấn tượng với lối diễn xuất và cách nhập vai của đàn anh Thái Hòa trong vai Mô "gù". Đây là nam diễn viên được coi là "bảo chứng phòng vé" phim rạp Việt với các phim như: Long Ruồi (2011) thu về 42 tỷ đồng, Cưới ngay kẻo lỡ (2012) thu về 34 tỷ đồng, Tèo em (2013) với kỷ lục doanh thu trong năm đạt 85 tỷ đồng, Quả tim máu (2014) với 85 tỷ đồng, Chàng vợ của em (2018) thu về 86 tỷ đồng, gần đây nhất là Tiệc trăng máu (2020) của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng với 175 tỷ đồng…

Ngoài phim điện ảnh, Thái Hòa thu hút sự quan tâm của khán giả khi đảm nhận vai Ngọc trong bộ phim truyền hình hot gần đây Cây táo nở hoa. Sự tham gia của Thái Hòa cũng là lý do chính để Cao Thái Hà nhận lời góp mặt trong Mẹ rơm. Sau quá trình làm việc chung, Cao Thái Hà và Huỳnh Hồng Loan đã quan sát, học hỏi rất nhiều từ người đàn anh nổi tiếng này.

Thái Hòa và Cao Thái Hà trong buổi ra mắt phim Mẹ rơm. Ảnh: NVCC

Chia sẻ với Dân Việt, Cao Thái Hà cho biết: "Có hai lý do khiến tôi nhận lời tham gia bộ phim này. Đầu tiên là bởi phim do anh Nguyễn Phương Điền là đạo diễn. Lý do thứ hai là sự có mặt của anh Thái Hòa cũng khiến tôi cảm thấy rất hào hứng.

Đúng như mong đợi của tôi, trong quá làm việc với anh Thái Hòa, tôi rất tập trung vào vai diễn của mình. Những khi không có cảnh quay, tôi cũng thường xuyên quan sát cách anh Thái Hòa làm việc và hóa thân vào nhân vật. Từ đó, tôi đã học được rất nhiều, từ cách anh Thái Hòa phân tích, tỉ mỉ, cần cù sáng tạo cho vai diễn của mình.

Diễn viên Thái Hòa và Huỳnh Hồng Loan trong một phân cảnh phim Mẹ rơm. Ảnh: NVCC

Buổi tối, trước khi ăn cơm, anh Thái Hòa thường đọc trước kịch bản cho ngày quay hôm sau để lên ý tưởng cho mình. Từ những điều đó, tôi cảm thấy rất tôn trọng người anh mà mình ngưỡng mộ.

Trong đoàn, anh cũng là người thường xuyên truyền động lực cho toàn bộ ê-kíp. Trong bối cảnh nhiều thành viên khó lòng thích nghi được với điều kiện và thời tiết khắc nghiệt ở Phan Rang nên anh Thái Hòa thường xuyên quan tâm, để ý từng thành viên một. Điều đó đã tạo ra động lực và năng lượng lớn cho mọi người hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Thái Hòa vai Mô "gù" đã bảo vệ Loan (Huỳnh Hồng Loan) và nhận nuôi đứa con cô chửa hoang. Ảnh: NVCC

Cao Thái Hà cũng cho biết, thời gian đầu do chưa hòa nhập được bối cảnh quay nên bị "khớp", cô đã rất lo lắng nên tâm sự với Thái Hòa. Thái Hòa đã giúp cô lấy lại tinh thần để tiếp tục làm việc. Nam diễn viên gạo cội có quan niệm rất đặc biệt với việc diễn xuất.

Cao Thái Hà kể: "Anh Thái Hòa đã khuyên tôi: "Em hãy nghĩ thế này, khi mình dành trọn thời gian sống với nhân vật giống như mình đi tu tập trong vài tháng, cực khổ mấy cũng là quá trình rèn luyện, tu tập. 20-30 năm nữa, khi mình về già, ngồi xem lại những phim mình đóng, nếu mình đóng không tốt thì lúc ấy mình sẽ rất tức giận và thất vọng về bản thân. Tại sao khi còn trẻ, khỏe, có sức như thế mà không làm vai tốt nhất có thể? Khi đã về già, dù có muốn, chúng ta cũng không còn sức để làm tốt được nữa".

Thái Hòa (ngoài cùng bên phải hàng sau) thường xuyên ở trần tại đoàn phim cho da đen đi. Ảnh: NVCC

Nữ diễn viên Huỳnh Hồng Loan – vai Loan trong phim Mẹ rơm cũng chia sẻ với Dân Việt rằng: "Anh Thái Hòa rất giỏi, diễn xuất tốt, nhập vai rất giỏi. Anh rất yêu nhân vật của mình. Anh Thái Hòa sống cùng nhân vật không chỉ lúc đang quay lẫn lúc ở ngoài đời. Thời tiết khắc nghiệt như vậy nhưng anh thậm chí tự phơi nắng cho da đen thêm để làm cho làm mọi thứ chân thật nhất cho nhân vật. Ngoài lúc diễn, anh Thái Hòa cũng rất hài hước, dù ít nói nhưng khi anh nói câu gì là mọi người là cười lăn lộn. Với tôi, anh là một người đàn anh rất giỏi và hài hước!".

Thái Hòa và Huỳnh Hồng Loan trong bối cảnh phim Mẹ rơm. Ảnh: NVCC

Sau Ngọc của phim Cây táo nở hoa đến phim Mẹ rơm, Thái Hòa một lần nữa lại vào vai sở trường là người đàn ông khắc khổ, cam chịu nhưng giàu tình thương là Mô "gù". Mô "gù" mồ côi cha mẹ, phải tự mình bươn chải mưu sinh. Mô thầm yêu Loan (Huỳnh Hồng Loan). Loan khờ khạo, bị lừa tình dẫn đến có thai. Ngày Loan sinh con giữa núi rừng hoang vu, chỉ có Mô giúp đỡ.

Sau khi Loan mất tích, Mô bất đắc dĩ trở thành cha đứa bé, đặt tên là Hạt Dẻ. Diễn biến bộ phim đang được khán giả quan tâm theo dõi trên kênh VTV1.