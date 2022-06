Cao tốc Bắc-Nam giai đoạn 2017-2020 chậm tiến độ: Giải phóng mặt bằng còn nan giải

Dự án cao tốc Bắc-Nam giai đoạn 2017-2020 đang được Bộ GTVT đốc thúc các đơn vị liên quan khẩn trương thi công đảm bảo kịp tiến độ đã đề ra. Theo Cục Quản lý Xây dựng và Chất lượng công trình giao thông (Cục QLXD&CLCTGT, Bộ GTVT), kể từ khi bắt đầu triển khai dự án, Chính phủ, Bộ GTVT đã có nhiều công điện chỉ đạo, các địa phương đã tích cực thực hiện công tác bồi thường GPMB.

Về công tác giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2017-2020, đã được các địa phương hoàn thành công tác bồi thường (đạt 100%), bàn giao 652,205/652,86 km (đạt 99,7%).

Dự án cao tốc Bắc-Nam đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu đang được gấp rút triển khai. Ảnh: Thế Anh

Đây là dự án trải dài qua nhiều địa phương (13 tỉnh), diện tích GPMB, tái định cư lớn, quá trình thực hiện có nhiều vấn đề phát sinh (xác định đơn giá bồi thường; di dời mồ mả, hạ tầng kỹ thuật, đường điện; khiếu nại của người dân…), từ năm 2019 đến nay vẫn còn vướng khoảng 0,655 km chưa bàn giao mặt bằng và một số công trình hạ tầng kỹ thuật chưa di dời.

Cụ thể, dự án cao tốc Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 gồm 11 dự án thành phần, tổng chiều dài 652,86 km đi qua 13 tỉnh: Chiều dài qua tỉnh Nam Định là 5,1 km; Ninh Bình: 24,45 km; Thanh Hóa: 98,82 km; Nghệ An: 87,93 km; Hà Tĩnh: 4,84 km; Quảng Trị: 37,3 km; Thừa Thiên Huế: 61 km; Khánh Hòa: 54,10 km; Ninh Thuận: 61,50 km; Bình Thuận: 160,47 km; Đồng Nai: 51,33 km; Tiền Giang: 4,93 km và Vĩnh Long: 1,08 km.

Lãnh đạo Cục QLXD&CLCTGT thông tin, hiện nay, đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu (địa bàn Nghệ An) vướng 0,1 km; Đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt (địa bàn Nghệ An) khoảng 0,055 km; Đoạn Nha Trang - Cam Lâm (địa bàn Khánh Hòa) vướng 0,5 km. Dự án thành phần Nghi Sơn - Diễn Châu còn vướng mắc là do quá trình thi công phát sinh một số tồn tại.

Tại địa bàn xã Quỳnh Trang và thị xã Hoàng Mai vướng đất nghĩa trang giáo xứ. Hiện, địa phương đang tích cực làm thủ tục thu hồi, cưỡng chế. Phạm vi thi công dự án cũng còn 12 vị trí đường điện cao thế đang lắp đặt. Những vướng mắc trên dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 6/2022.

Tiến độ triển khai cụ thể các dự án, tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 đã được Quốc hội phê chuẩn chủ trương đầu tư năm 2017 với chiều dài 654km, đã khởi công rải rác trong 3 năm (2019, 2020 và 2021), sẽ hoàn thành toàn tuyến vào năm 2023.

Đến nay, Chính phủ đã thành lập Ban Chỉ đạo với thành viên là lãnh đạo các bộ, ngành, các địa phương có tuyến cao tốc đi qua; thực hiện giao ban định kỳ hàng tháng để kiểm điểm tiến độ công việc.

Bộ GTVT và các chủ đầu tư thực hiện giao ban hàng tuần để tháo gỡ những khó khăn, xử lý các nhà thầu không đảm bảo tiến độ. Trường hợp tới đây các nhà thầu chậm tiến độ phải thay ngay. Các Ban quản lý Dự án phải chủ động phải tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn, mới có thể bảo đảm tiến độ của các dự án.

Chính phủ quyết tâm rất cao để thực hiện bằng được mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội XIII đã đề ra, để hoàn thành 3.000km đường cao tốc đến năm 2025 và 5.000km đường cao tốc đến năm 2030.