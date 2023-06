Cặp VĐV đội tuyển quốc gia mới đến với nhau đã bị HLV phát hiện, phải vượt bao sóng gió mới có được nhau

Tình yêu của cặp đôi VĐV đội tuyển quốc gia

Xuất hiện ấn tượng với một vài động tác cơ bản của 2 bộ môn thể thao: Thể dục nghệ thuật và Thể dục dụng cụ - hai huấn luyện viên Thu Hà và Trương Minh Sang mang tới một không khí mới mẻ cho Khách sạn 5 sao ngay từ những phút đầu tiên.

"Ai là người tỏ tình trước?", "Ai là người nấu ăn ngon hơn?", "Ai là người nói nhiều hơn?"… Chùm câu hỏi nhanh ở phần Phong cách 5 sao mang tới những thông tin ngắn đầu tiên về cặp vợ chồng huấn luyện viên này.

Nhiều năm trước, người ngỏ lời đầu tiên là Trương Minh Sang với câu hỏi "Em có thích anh không?", sau mấy ngày dài chờ đợi, chỉ thấy đối phương nhắn tin bảo gửi cho anh cái này, rồi nàng ào tới đưa cho cuốn truyện, thơm má một cái chạy về.

Chưa tin đó là sự thật, chàng vẫn gặng hỏi điều ấy nghĩa là thế nào và nhận được… đáp án: "Đó là câu trả lời". Trương Minh Sang là người nấu ăn nhiều hơn do hoàn cảnh sống xa nhà từ nhỏ, nhớ hương vị phương Nam nên anh tự tìm hiểu để vào bếp, còn người hay thử những món ăn đó là Thu Hà. Ở trong nhà, Sang là người nói nhiều hơn còn Thu Hà nói ít hơn, tạo không khí dung hòa cho tổ ấm của họ.

Trương Minh Sang và Thu Hà trong chương trình "Khách sạn 5 sao". (Ảnh: VTV)

HLV Trương Minh Sang chia sẻ, VĐV không có nhiều tiền nên món phở gắn bó với tình yêu của hai người. Ngày đó, Trương Minh Sang và Thu Hà đến với nhau không dễ dàng do bị HLV… phát hiện ngay. Lúc đầu, tình yêu của họ chưa được sự đồng ý của HLV vì lo vận động viên yêu đương ảnh hưởng tới tâm lý tập luyện và thi đấu.

Thế nhưng qua thời gian, cặp đôi của đội tuyển quốc gia đã chứng minh tình yêu chính là động lực giúp họ tập luyện và thi đấu thăng hoa với bảng thành tích cao ở các giải đấu trong nước và quốc tế. Trương Minh Sang là người miền Nam ra Bắc sống nên gắn bó với món phở. Lúc yêu nhau, phở chỉ có 15 nghìn đến 20 nghìn một bát, nhiều khi hai người ăn xong trong túi chỉ còn mấy chục nghìn đồng đổ xăng chạy quanh Hà Nội rồi về.

Đôi đũa gợi nhắc tới tuổi thơ của Trương Minh Sang với chiếc xe hủ tiếu nuôi cả 8 anh chị em, trong đó Minh Sang là con út trong nhà: "Thời điểm đó, cả nhà sống ở vỉa hè, mấy chị em không ai đi học. Sau có một Mạnh thường quân người nước ngoài thấy hoàn cảnh gia đình khó khăn nên đã giới thiệu cho các cháu tới một ngôi trường vừa học vừa làm. 10 tuổi Trương Minh Sang mới vào lớp 1, lên lớp 2 may mắn được tuyển trong danh sách 30 vận động viên thể dục dụng cụ. Thường bộ môn này tuyển từ độ tuổi 5-6 tuổi, Sang tuy lớn tuổi hơn nhưng người bé nhỏ nên may mắn được chọn. Điều này làm thay đổi Sang và có Sang ngày hôm nay".

Không trải qua tuổi thơ nhiều thăng trầm và sóng gió như chồng, Thu Hà được ví như một nàng công chúa của bộ môn Thể dục nghệ thuật. Hà sinh ra trong một gia đình có bố mẹ cùng là ca sĩ, được bố hướng theo con đường ca hát. Một lần tình cờ được bố mẹ đưa đi xem chương trình ca nhạc ở Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức, cô bé Hà được lọt vào mắt xanh của một chuyên gia Thể dục nghệ thuật người Trung Quốc, được bà ngỏ ý với bố mẹ cho con gái đi theo bộ môn này.

Thu Hà tập luyện muộn hơn 1-2 năm so với các bạn cùng lứa, thể hình bị đánh giá dễ bị béo trong khi bộ môn này cần vận động viên có thể hình gầy, do đó đợt đi tập huấn Hà bị loại. Nhờ có HLV Thanh Xuân can thiệp, phân tích Hà có tố chất và người rất dẻo nên đã được cử đi. Trong số 7 thành viên ngày đó, về sau mọi người lần lượt giải nghệ, riêng Hà vẫn gắn bó với bộ môn này. Điều tiếc nuối của Thu Hà khi cầm trên tay chiếc Huy chương vàng của chồng đó là: "Bộ môn Thể dục nghệ thuật giành được Vàng rất khó, màu này em luôn chạm tay vào mà chưa có duyên".

Phía sau những bảng thành tích đáng mơ ước với những bộ huy chương trong nước và quốc tế, cặp đôi vàng trong làng thể thao Việt Nam từng trải qua nhiều khó khăn trong quá trình tập luyện và thi đấu, cả những chấn thương xảy ra bất cứ lúc nào. Họ luôn chia sẻ những khó khăn và thất bại với nhau và với những đồng nghiệp khác của mình, nỗ lực cho từng tấm huy chương mang về cho Tổ quốc.

Làm hoà với vợ bằng những bó hoa

Thử thách "Nón lá và chiếc máy ảnh" mang lại bất ngờ cho cả hai vợ chồng HLV Trương Minh Sang - Thu Hà. Ngoài đời, Thu Hà rất thích được chụp ảnh còn Trương Minh Sang lại thích chụp ảnh cho bà xã và con trai. Còn ở Khách sạn 5 sao, cả hai hoán đổi vị trí: Thu Hà làm phó nháy còn người tạo dáng là Trương Minh Sang với nhiều động tác phối hợp cùng chiếc nón mang lại sự thú vị cho khán giả khi theo dõi.

HLV Trương Minh Sang chia sẻ nhiều câu chuyện tình yêu tại chuơng trình "Khách sạn 5 sao". (Ảnh: VTV)

Trong nhà, Trương Minh Sang và Thu Hà có nhiều điểm tương đồng song cũng không ít điểm khác biệt. Về trang phục, Minh Sang thích sự đơn giản, ít màu sắc trong khi bà xã luôn rực rỡ và phong cách. Cả hai khắc khẩu với nhau nên không tránh được lúc to tiếng song luôn có một người biết lui lại. Để tránh việc lời lẽ đi xa không cần thiết, những lúc ấy Trương Minh Sang thường xách xe ra ngoài đi uống café, rồi có hành động "làm hòa" bằng một bó hoa. Nam HLV cũng hay trổ tài các món ăn miền Nam trong đó có những món chinh phục bà xã như thịt kho hột vịt, mực xào xả ớt… Anh cũng luôn sẵn sàng chia sẻ công việc nhà với vợ để cả hai cùng cảm thấy hạnh phúc.

Do đặc thù công việc cả hai vợ chồng thường xuyên xa nhà nên nhiều lúc con cái chịu thiệt thòi. Năm 2017, Thu Hà đi tập huấn rồi thi đấu, Trương Minh Sang cũng lên đường thi đấu sau đó, trong khi đứa con đang bị sốt xuất huyết phải nhập viện.

Khi hai vợ chồng gặp nhau, Minh Sang không thể vui nổi, chờ cho tới khi vợ tập trung thi đấu SEA Games xong mới báo. Vì thế, Trương Minh Sang thích mang huy chương và linh vật của các kỳ SEA Games về cho con. Bé Ken rất thích chụp ảnh với lá cờ Việt Nam cũng như con linh vật của các nước.

Hành trình gần 20 năm bên nhau của vợ chồng HLV Trương Minh Sang và Thu Hà trải qua nhiều vất vả, khó khăn song cũng đầy vinh quang sẽ được kể lại trong Khách sạn 5 sao (12h00 chủ nhật ngày 25/6/2023 - VTV3).