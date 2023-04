Khách sạn 5 sao: Hoa hậu Ngô Phương Lan tiết lộ ấn tượng đầu tiên về chồng Tây

Ngô Phương Lan và chồng Tây nên duyên nhờ "bà mối" Diễm Quỳnh

Lần đầu gặp nhau giữa Hoa hậu Ngô Phương Lan và anh Loz Whitaker không có "tia lửa điện" nào xẹt qua. Khi ấy họ cùng tham gia chương trình "Tôi tài năng" của kênh VTV6, cùng ngồi ở vị trí giám khảo bên cạnh nhà báo Đặng Diễm Quỳnh. Cả hai vì thế hay nói chính MC Diễm Quỳnh là người mai mối họ đến với nhau. Ngô Phương Lan nhớ lần đầu tiếp xúc thấy một người đàn ông đang cau có, bực mình nên nghĩ thầm trọng bụng "Ông này có vẻ khó tính". Dù vậy, cô vẫn tới gần hỏi chuyện và giúp đỡ anh. Họ đã làm việc bên nhau cả tuần từ sáng tới đêm ở trường quay và chính những ngày đó đã nhen nhóm tình cảm tốt đẹp giữa hai người.

Ngô Phương Lan và chồng - anh Loz Whitaker. (Ảnh: NSX)

Chùm câu hỏi nhanh từ MC Nguyên Khang dẫn dắt khán giả làm quen với hai khách mời qua những thông tin: Ai là người thích vào bếp nấu ăn?; Ai là người nóng tính hơn?; Ai là người hay quên?; Ai là người thích sự an nhàn?; Ai là người yêu mèo?... Một điều khá hài hước được hoa hậu Ngô Phương Lan tiết lộ: "Anh Loz là người dị ứng với mèo nhưng rất yêu mèo. Trước là do bố mẹ anh nuôi mèo còn giờ do vợ, ngày nào anh cũng phải uống một viên thuốc dị ứng".

Mỗi hành trình tình yêu của các cặp đôi trong Khách sạn 5 sao gắn với các set thực đơn thú vị. Hai quản gia Phương Nga - Đức Châu đã chuẩn bị hai thực đơn mang phong cách nước Anh và Thụy Sĩ với nhiều món ăn: Cornish Pasty, bánh ngọt, trà chiều, Saffron risotto… Mỗi món ăn, đạo cụ sẽ đưa khách mời đến với những câu chuyện, kỷ niệm của mình.

Anh Loz Whitaker sống ở Anh 18 năm. Khi học xong cấp 3, chàng thanh niên người Anh tới Việt Nam theo phân công của công ty thiện nguyện mà chưa khi nào hình dung chỉ sau một năm gắn bó, mình sẽ ở lại đất nước xinh đẹp này cả đời. Những ngày đầu đến một đất nước xa lạ đầy khó khăn nhưng chưa khi nào anh nhụt chí muốn quay trở về. Lương tháng hồi đó rất ít ỏi, mùa hè ở Việt Nam nóng hơn nước Anh rất nhiều nhưng Loz Whitaker cho rằng, ai cũng cần vượt qua những khó khăn. Hơn nữa, anh thấy thích thú vì ở Việt Nam đông vui và muốn khám phá nhiều hơn về đất nước này. Điều khá thú vị là sau đợt dịch Covid-19, cả nhà đã sang Anh mấy tháng để… sống thử, nhưng cuối cùng, đất nước hai vợ chồng chọn lựa vẫn là Việt Nam.

Cả hai đều là hậu phương của nhau

Món Saffron risotto được MC Nguyên Khang ví von là "món ăn toàn cầu" vì có những nguyên liệu xuất xứ từ Trung Đông, Việt Nam và Thuỵ Sĩ. Hoa hậu Ngô Phương Lan đã gắn bó với đất nước Thuỵ Sĩ 7 năm. Cô bật mí việc mình thi hoa hậu là mong muốn của bố mẹ để con gái có thêm trải nghiệm: "Bố mẹ em luôn tạo sự thách thức để em thử sức mình và vượt qua. Vượt qua được bố mẹ lại đưa ra những thử thách mới".

Ngô Phương Lan không phải là người đăng ký dự thi hoa hậu mà gia đình cô gửi đơn rồi bảo con gái sang Anh gặp bạn thân. Cô gái trẻ vô tình bị cuốn vào cuộc thi và đạt giải Á hậu, thế nhưng để quyết định bước tiếp vào vòng Chung kết hoa hậu Thế giới người Việt lại phải nhờ tới sự thuyết phục của mẹ. Dù vậy, Ngô Phương Lan chia sẻ mình chưa chuẩn bị sẵn sàng tinh thần trở thành hoa hậu nên sau đó cô đã quay trở lại học tiếp.

Ngô Phương Lan và Loz Whitaker hạnh phúc nhìn lại hành trình bên nhau. (Ảnh: NSX)

Yêu và cưới một hoa hậu chưa bao giờ là áp lực với Loz Whitaker. Anh chia sẻ hài hước: "Chồng nào lấy vợ đều là áp lực, dù vợ là hoa hậu hay không". Cả hai đến với nhau bắt đầu từ tình bạn, vì thế khi họ tìm hiểu, yêu và cưới nhau đều nhận được sự ủng hộ của hai gia đình, đặc biệt là sự tôn trọng với quyết định của con.

Bố mẹ Ngô Phương Lan mong muốn con gái trở thành một nhà ngoại giao nhưng cô gái xinh đẹp đã tìm thấy một hướng đi khác, đó là chọn nghề giáo dục, cùng con đường với Loz Whitaker. Ngô Phương Lan chia sẻ: "Lĩnh vực giáo dục vừa là nghề chọn, vừa là mình chọn nên có sự hài hoà. Bố mẹ hiểu và tôn trọng quyết định của mình". Cả hai cũng không quá đặt nặng việc Loz Whitaker sống cách xa gia đình cả nửa vòng trái đất, vì bố mẹ Loz cũng là gia đình di chuyển, hiện không sống tại quốc gia của mình. Hai vợ chồng dự định sắp tới sẽ đón bố mẹ chồng sang Việt Nam sống nửa năm.

Với con mắt của người ngoài, dường như Loz Whitaker chấp nhận lùi sau làm hậu phương cho vợ, song bà xã Ngô Phương Lan khẳng định mình cũng là hậu phương tốt của chồng. Anh Loz vui vẻ chia sẻ: "Lan không có Loz sẽ khó khăn nhưng Loz không có Lan khó khăn hơn. Cả hai đều đứng đằng sau".

Loz tự nhận mình "Hy vọng là một người lãng mạn", còn Ngô Phương Lan bật mí "Em cố gắng là một người lãng mạn". Cả hai đều rất xúc động khi xem lại những hình ảnh ngày cưới của 10 năm trước. Ngô Phương Lan là người đã tự tay viết kịch bản cho đám cưới nhưng khi đứng trước sân khấu, nghe anh Loz hát ca khúc Mãi mãi bằng tiếng Việt đã không kìm được nước mắt. Anh Loz bảo khi đó mình cũng không biết vợ khóc vì bản thân anh cũng khóc, vì vui, xúc động và tự hào.

Chương trình Khách sạn 5 sao sẽ phát sóng vào 12 giờ, Chủ Nhật ngày 16/4/2023 trên kênh VTV3.