Cầu bắc qua sông Lam trị giá 166 tỷ làm xong rồi rào lại vì 170m đường dẫn chưa thông

Cầu Thanh Nam bắc qua sông Lam là dự án trọng điểm của huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An. Cây cầu góp phần hoàn chỉnh hệ thống mạng lưới giao thông, đáp ứng nhu cầu đi lại cho nhân dân trên địa bàn. Đồng thời, cầu Thanh Nam là nhân tố góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh - quốc phòng trên địa bàn.



Cầu Thanh Nam bắc qua sông Lam là một trong những dự án trọng điểm của huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An. Cầu Thanh Nam có tổng mức đầu tư 166 tỷ đồng. Ảnh: N.T

Cầu Thanh Nam được thiết kế dài 412m, rộng 9m kết nối xã Bồng Khê với thị trấn Con Cuông, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An. Công trình do Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An làm chủ đầu tư. Cầu Thanh Nam khởi công tháng 8/2021. Dự án có tổng mức đầu tư 166 tỷ đồng. Theo kế hoạch công trình hoàn thành vào tháng 9/2023.

Hiện các hạng mục của cầu Thanh Nam cơ bản đã hoàn thành. Ảnh: N.T

Đến nay, cầu Thanh Nam cơ bản đã hoàn thành các hạng mục. Tuy nhiên, trái với mong mỏi của người dân, sau khi hoàn thành lực lượng chức năng lại làm hàng rào bằng cọc tre, gắn biển báo "công trường đang thi công, không phận sự miễn vào" để người dân không đi qua cầu nhằm đảm bảo an toàn.

Tuy nhiên trái với mong mỏi của người dân, sau khi hoàn thành cầu Thanh Nam lại chưa thể sử dụng do vướng 170m đường dẫn chưa được thi công. Ảnh: N.T

Để có thể qua sông Lam, người dân ở xã Bồng Khê và các vùng khác vẫn sử dụng hai cầu treo bắc qua sông Lam là cầu treo Thanh Nam và cầu treo Khe Rạn.

Tuy nhiên, những chiếc cầu treo này chỉ sử dụng cho các phương tiện tải trọng nhỏ, xe thô sơ, xe gắn máy. Đối với các phương tiện có tải trọng lớn buộc phải đi đường vòng từ cầu Cây Chanh cách đó khá xa.

Một số người dân vẫn cố gắng "vượt rào" để qua cầu Thanh Nam. Ảnh: N.T

Nguyên nhân, cầu Thanh Nam với tổng mức đầu tư 166 tỷ dù đã hoàn thành nhưng vẫn chưa được đưa vào sử dụng là do 170m đường dẫn lên cầu vẫn chưa được thi công vì vướng giải phóng mặt bằng.

Theo kế hoạch, 3 hộ dân sinh sống trước cầu Thanh Nam phải di dời đến nơi ở mới, nhường đất để làm đường dẫn từ cầu ra quốc lộ 7A. Ngoài ra, còn có 38 ki ốt kinh doanh phía ở chợ Con Cuông trước cầu Thanh Nam phải di dời để mở đường dẫn từ quốc lộ 7A vào cầu.

Đường dẫn từ quốc lộ 7A lên cầu Thanh Nam sẽ đi qua chợ Con Cuông nên các ki ốt kinh doanh của người dân bị ảnh hưởng. Ảnh: N.T

Ki ốt kinh doanh của những tiểu thương này đều bám mặt đường, bởi thế họ lo ngại khi chuyển đến vị trí mới diện tích bị thu hẹp, nằm sâu sẽ khó kinh doanh.

Ông Nguyễn Hữu Thịnh - Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An cho biết, đường dẫn từ cầu Thanh Nam ra quốc lộ 7A đi qua chợ Con Cuông, bởi thế diện tích chợ sẽ bị thu hẹp.

Hiện địa phương vẫn đang tiếp tục tổ chức các cuộc họp với 38 tiểu thương có ki ốt bị ảnh hưởng để thuyết phục, tìm tiếng nói chung. Theo kế hoạch, việc giải phóng mặt bằng để thi công đường dẫn cầu Thanh Nam sẽ xong trong tháng 8/2024.

Người dân địa phương mong muốn dự án sớm hoàn thành, cầu Thanh Nam được đưa vào sử dụng giúp người dân phát triển kinh tế. Ảnh: N.T

Người dân nơi đây cũng mong muốn cầu Thanh Nam sớm được thông để việc vận chuyển, thông thương hàng hóa được thuận tiện. Từ đó góp phần thúc đẩy kinh tế, đời sống của nhân dân trong vùng.

Báo Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin.