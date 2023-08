Cầu Thủ Thiêm 4 sẽ có độ cao tĩnh không thông thuyền phù hợp

Mới đây, cầu Thủ Thiêm 4 được đưa vào danh mục dự án thi đua tiêu biểu chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025). Sở GTVT TP.HCM đang tập trung đẩy nhanh các thủ tục để kịp thời khởi công dự án vào dịp 30/4/2025.



Về cầu Thủ Thiêm 4, một trong những yếu tố đang được doanh nghiệp kinh doanh vận tải thủy quan tâm là tĩnh không thông thuyền (được tính từ mực nước cao nhất đến gầm cầu). Giám đốc Sở GTVT TP.HCM Trần Quang Lâm cho biết, liên quan tĩnh không cầu Thủ Thiêm 4 hiện đang có rất nhiều phương án, đơn vị đang nghiên cứu đề xuất lựa chọn giải pháp phù hợp và hiệu quả nhất.

Vị trí dự kiến sẽ xây dựng cầu Thủ Thiêm 4. Ảnh: Vũ Quyền.

Việc nghiên cứu tĩnh không cầu, ngoài việc liên quan đến giải pháp kỹ thuật để không ảnh hưởng đến quy hoạch hai bên bờ, còn phải xem xét đến chi phí đầu tư và giải pháp kết cấu. "Nếu tĩnh không cao quá thì phải làm cầu mở, cầu quay, như vậy sẽ không ảnh hưởng cảnh quan hai bên", ông Lâm nói.

Theo ông Lâm, lựa chọn tĩnh không phải trên cơ sở các yếu tố kinh tế - kỹ thuật. Hiện, nhiều người dân đang quan tâm việc phát triển đường thủy phía thượng lưu (khu vực cảng Sài Gòn - Khánh Hội). Tuy nhiên, phải đánh giá nhu cầu khai thác đường thủy, cảng gần đó như thế nào cho tối ưu, lúc đó sẽ lựa chọn tĩnh không cầu phù hợp.

Đặc biệt, theo ông Lâm, nghiên cứu tĩnh không cầu Thủ Thiêm 4 phải xét thêm yếu tố về mặt giao thông đường thủy kết hợp đường bộ. Bởi đây là trục giao thông rất lớn, nối từ Thủ Thiêm sang quận 7, đoạn đường này về sau sẽ chia sẻ áp lực giao thông với hầm Thủ Thiêm, đường Tôn Đức Thắng.

"Trục này được đánh giá lưu lượng giao thông lớn, rất hiệu quả, kết nối từ đường Nguyễn Cơ Thạch, TP.Thủ Đức đến đường Lưu Trọng Lư (đoạn nút giao Huỳnh Tấn Phát – Nguyễn Văn Linh, quận 7). Đây là một trục giao thông rất quan trọng đến khu Nam, vì vậy phải đánh giá cả yếu tố đường bộ", ông Lâm đánh giá.

Dự án cầu Thủ Thiêm 4 bắc qua sông Sài Gòn, giúp kết nối giao thông khu đô thị mới Thủ Thiêm với khu đô thị mới Nam Sài Gòn. Ảnh: Vũ Quyền.

Giám đốc Sở GTVT TP.HCM cho hay, tĩnh không cầu là một bài toán kinh tế - kỹ thuật mà đơn vị tư vấn đang nghiên cứu, chọn phương án hợp lý nhất... Tùy theo tính chất của trục giao thông mà cây cầu bắc qua sẽ lựa chọn giải pháp để tính đến hiệu quả về các mặt đường bộ, chi phí, đường thủy. Đó là bài toán tính toán tổng hợp.

Trước đó, tại hội thảo phát triển vận tải hành khách, du lịch đường thủy trên địa bàn TP.HCM giai đoạn 2023-2025 do Sở GTVT TP.HCM phối hợp Sở Du lịch tổ chức đầu tháng 7, nhiều doanh nghiệp chỉ ra rằng giao thông thủy có vai trò quan trọng trong sự phát triển của TP.HCM. Tuy nhiên khi thực hiện, nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn, trong đó có một phần do vấn đề tĩnh không cầu thấp khiến các tàu lớn không qua được.

Theo ông An Sơn Lâm, Giám đốc Công ty TNHH DV Thuyền buồm Đông Dương, khi thành phố đưa vào sử dụng cầu Thủ Thiêm 2, nhiều tàu du lịch cỡ lớn không qua được vì tĩnh không cầu hạn chế. Do đó, ông đề xuất khi thành phố xây dựng các cây cầu trên sông Sài Gòn như cầu Thủ Thiêm 4 thì cần lưu ý độ tĩnh không để doanh nghiệp an tâm đầu tư.

Theo đề xuất ban đầu, cầu Thủ Thiêm 4 nối khu đô thị mới Thủ Thiêm (TP.Thủ Đức) với quận 7, tổng mức đầu tư khoảng 5.000 tỷ đồng theo hình thức BOT (xây dựng - kinh doanh - chuyển giao). Cầu dự kiến dài hơn khoảng 2,2km, rộng 28m với 6 làn xe và 2 lề bộ hành, tuổi thọ thiết kế 100 năm, chịu được động đất cấp 7; tĩnh không thông thuyền 80x10m; vận tốc thiết kế 60 km/h. Dự kiến điểm đầu cầu nằm tại điểm giao giữa đường Huỳnh Tấn Phát với đường Lưu Trọng Lư, điểm cuối đấu nối vào đường Nguyễn Cơ Thạch.