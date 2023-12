Cây thông Noel "tràn" xuống lòng đường trên phố Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm

Dù chưa đến Giáng sinh, nhưng du khách đến mua hàng và tham quan phố Hàng Mã rất đông. Nhân cơ hội đó, các cửa hàng kinh doanh tại đây đã tái chiếm vỉa hè để làm nơi bày bán đủ những món quà, món đồ trang trí Giáng sinh, khiến du khách tham quan phải đi bộ xuống dưới lòng đường.

Không chỉ chiếm dụng hết vỉa hè để bày hàng hoá, người bán còn mang ghế nhựa đặt sạp hàng và ngồi xuống cả lòng đường để chào mời khách mua hàng. Đáng chú ý, nhiều cây thông với đủ loại kích cỡ khác nhau được người bán trang trí lộng lẫy rồi để tràn xuống đường, nơi ngã tư, nhằm mục đích "câu khách" ghé vào chụp ảnh, gây ảnh hướng đến giao thông.

Các cửa hàng chiếm luôn vỉa hè làm nơi bày bán hàng hóa, dù biết đây là hành vi trái quy định.

Chị Hoàng Thu Huyền (28 tuổi), du khách từ TPHCM chia sẻ cảm thấy khó chịu khi phải đi bộ và chen chúc dưới lòng đường, bên cạnh dòng xe phóng nhanh; qua đó làm tăng nguy cơ tai nạn giao thông.



"Việc lấn chiếm vỉa hè, thậm chí hàng hóa tràn xuống đường không những gây mất an toàn, mà còn mất mỹ quan đô thị và vẻ đẹp vốn có của phố cổ", chị Huyền chia sẻ thêm.

Không những vậy, việc đặt những cây thông được trang trí bóng đèn lộng lẫy đã thu hút các bạn trẻ dừng lại "check-in" sống ảo. Tuy nhiên, để có bức ảnh đẹp, nhiều bạn không ngần ngại đứng ra giữa đường để lấy góc chụp, bất chấp một lượng lớn phương tiện qua lại thường xuyên và gây mất an toàn giao thông.

Cây thông Noel được đặt cả dưới lòng đường, thu hút nhiều bạn trẻ đến tụ tập chụp ảnh, gây mất an toàn giao thông.

Trên phố Hàng Mã (quận Hoàn Kiếm) khó thấy được cảnh người dân đi bộ trên vỉa hè.

Anh Đỗ Ngọc Hoàng (21 tuổi, trú tại Thanh Xuân, Hà Nội) tỏ ra mệt mỏi và bức xúc khi đi làm về qua con phố này: "Phố Hàng Mã và các tuyến phố cổ khác khá nhỏ, vỉa hè thì bị lấn chiếm để bán hàng. Mỗi khi khách du lịch dừng lại chụp ảnh, người đi bộ và xe hòa làm một, khiến con đường càng thêm ách tắc".

"Khi thấy cảnh tắc đường, nhiều người đã góp ý để hàng hóa vào trong cho xe dễ di chuyển. Thay vì xin lỗi, nhiều người bán hàng còn tỏ thái độ và thách thức lại người tham gia giao thông", Hoàng nói.

Đồng quan điểm trên, anh Đoàn Công Quyền (23 tuổi), lái xe ôm trên tuyến phố Hàng Mã cho hay, không chỉ ách tắc giao thông, những cây thông Noel cao hơn 2 mét được để ra đường, gặp gió to cây dễ đổ, gây vướng và nguy hiểm cho người đi đường.

Lực lượng chức năng vẫn thường xuyên túc trực trên phố này.

Một số mặt hàng bị lực lượng chức năng thu giữ.

Để ngăn tình trạng lấn chiếm vỉa hè, công an phường Hàng Mã đã nhiều lần đi dẹp, thậm chí cưỡng chế và tịch thu hàng hóa. Tuy nhiên, "ngựa quen đường cũ" nên chỉ vài phút sau khi lực lượng chức năng đi khỏi, các hộ dân kinh doanh lại tiếp tục hàng hóa và những cây thông Noel xuống lòng đường để trưng bày.

Nhiều hộ dân quanh khu phố Hàng Mã dù không kinh doanh nhưng vẫn chiếm dụng vỉa hè, lòng đường để làm nơi trông, giữ xe trái quy định.

Trước đó, vào tháng 2/2017, Hà Nội thực hiện chiến dịch lập lại trật tự đô thị, giành lại vỉa hè cho người đi bộ trong khoảng nửa năm, đã đạt nhiều kết quả tích cực. Sau đó nhiều địa bàn do không duy trì được, tình trạng lấn chiếm vỉa hè bán hàng, trông giữ phương tiện lại tái diễn.

Mới đây, vào giữa tháng 2/2023, Ban Chỉ đạo liên ngành về công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội, trật tự đô thị do Công an Hà Nội làm thường trực (Ban chỉ đạo 197) tiếp tục ban hành kế hoạch tổng kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị trên địa bàn.

Quy định tại khoản 1 Điều 12 Nghị định 100/2019/NĐ-CP, phạt tiền từ 100.000 - 200.000 đồng đối với cá nhân, từ 200.000 - 400.000 đồng đối với tổ chức, khi thực hiện hành vi bán hàng rong hoặc hàng hóa nhỏ lẻ trên lòng đường đô thị, trên vỉa hè các tuyến phố có quy định cấm bán hàng. Việc sử dụng trái phép lòng đường đô thị, hè phố để họp chợ; kinh doanh dịch vụ ăn uống; bày, bán hàng hóa sẽ bị phạt tiền từ 2.000.000 - 6.000.000 đồng. Đồng thời, xử phạt tiền từ 1.000.000 - 2.000.000 với cá nhân, từ 2.000.000 - 4.000.000 triệu đồng với tổ chức, trong trường hợp đổ rác ra đường bộ không đúng quy định. Ngoài ra, nếu chiếm dụng lòng đường đô thị hoặc hè phố làm nơi trông, giữ xe thì bị phạt tiền từ 4.000.000 - 30.000.000 đối với cá nhân và tổ chức vi phạm.