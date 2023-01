Mới đây, tạp chí danh tiếng Rolling Stone công bố 200 gương mặt trong danh sách Greatest Singers of All Time - Danh sách 200 ca sĩ vĩ đại nhất mọi thời đại. Danh sách gây tranh cãi khi một số tên tuổi nổi tiếng lại bị xếp ở top dưới hoặc vắng mặt. Trong đó, Diva Celine Dion không được xướng tên đã gây tranh cãi.

Giới yêu nhạc và cộng đồng fan của Celine Dion bày tỏ sự bức xúc và tuyên bố ngừng ủng hộ tạp chí âm nhạc của Mỹ trên mạng xã hội.

Celine Dion bị loại khỏi danh sách 200 ca sĩ vĩ đại nhất lịch sử

"Họ để Michael Jackson ở vị trí thứ 86 và hoàn toàn không có Celine Dion? Michael Jackson nên đứng trong top ba và Celine Dion nên ít nhất trong top 10", diễn viên Yvette Nicole Brown - từng được đề cử Emmy khẳng định. Nhà phê bình nghệ thuật Robert Daniels viết: "Tôi chưa bao giờ thấy toàn bộ danh sách nào bị chỉ trích chỉ vì một thiếu sót như vậy trong đời". Daniels còn ví chuyện này như thể loại bỏ ban nhạc The Beatles ra khỏi danh sách.

Celine Dion không lọt vào danh sách 200 ca sĩ vĩ đại nhất mọi thời đại. (Ảnh: IT).

Diva người Canada được đánh giá là một trong những giọng ca thành công nhất lịch sử nhạc pop với 5 giải Grammy, 6 giải AMA, bảy giải Billboard Award, 12 giải World Music Award... Tờ TMZ khẳng định: "Cô lẽ ra phải xuất hiện đâu đó trong danh sách".

Celine Dion (sinh năm 1968) là ca sĩ người Canada. Cô được xếp hạng The Vocal Trinity - một trong ba diva có tầm ảnh hưởng lớn nhất trên thế giới, bên cạnh Whitney Houston và Mariah Carey. Cô đã phát hành một số album tiếng Anh và tiếng Pháp cùng những bản "hit" như: "The Power of Love", "Because You Loved Me", "Where Does My Heart Beat Now?"... Cô cũng thể hiện hai ca khúc kinh điển "My Heart Will Go On" và "Beauty and the Beast".

Hiện tại, Celine Dion đang đối mặt với hội chứng người cứng. Đây là hội chứng rối loạn vận động ảnh hưởng tới hệ thần kinh trung ương (não hoặc tủy sống). Bệnh lần đầu tiên được Henry William Woltman mô tả đầy đủ vào năm 1956, phổ biến ở nữ hơn nam. Nữ ca sĩ buộc phải dời lịch chuyến lưu diễn Courage World Tour từ mùa xuân năm 2023 sang năm 2024.

Sự co cứng cơ có thể xuất hiện tự phát hoặc khi có các yếu tố kích thích bất ngờ như tiếng động, căng thẳng tâm lý, cử động hay bị chạm vào người.

“Mặc dù tôi vẫn đang tìm hiểu về tình trạng hiếm gặp này nhưng giờ đây tôi biết đâu là nguyên nhân gây ra tất cả các cơn co thắt mà tôi đang gặp phải. Thật không may, những cơn co thắt này ảnh hưởng đến mọi khía cạnh trong cuộc sống hằng ngày của tôi, đôi khi gây khó khăn khi tôi đi lại và không cho phép tôi sử dụng dây thanh quản để hát theo cách quen thuộc”, Celine Dion chia sẻ trên trang cá nhân.

Hồi cuối năm ngoái, diva 53 tuổi chia sẻ trong nước mắt khi phải hủy chuyến lưu diễn của mình: "Tôi vẫn giữ hy vọng rằng mình sẽ ổn và chỉ cần kiên trì tuân theo chế độ ăn uống, tập luyện và thuốc thang của bác sĩ. Thế nhưng thật khó khăn, phải chuẩn bị rất nhiều cho khâu tổ chức chuyến lưu diễn của tôi. Vì vậy, tôi phải đưa ra quyết định ngày hôm nay, chuyến lưu diễn trong 2 tháng tới của tôi có thể bị ảnh hưởng. Tôi sẽ rất vui mừng nếu sức khỏe tiến triển tốt hơn, cũng như đại dịch sẽ nhanh chóng qua đi để được một lần nữa đứng trên sân khấu".