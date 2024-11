CEO Ngân hàng Quân đội hát, nhảy "Bên trên tầng lầu" gây sốt

Hồi tháng 6.2023, Chủ tịch Ngân hàng ACB Trần Hùng Huy từng tạo nên cơn sốt truyền thông khi đầu tư màn hát dưới mưa ấn tượng, hát 2 ca khúc "Always Remember Us This Way" và "Cô đơn trên sofa".

Nhờ ngoại hình nổi bật, khả năng đàn, hát, nhảy linh hoạt, Trần Hùng Huy trở thành cái tên gây sốt, video của ông được chia sẻ rầm rộ.

Đầu năm 2024, màn cover "Cắt đôi nỗi sầu" của 4 shark (các nhà đầu tư) trong chương trình "Shark Tank" mùa 6 thu hút sự chú ý.

Chỉ sau vài ngày đăng tải, màn nhảy ngẫu hứng của Shark Bình, Shark Hưng, Shark Hùng Anh và Shark Minh đã thu hút hàng trăm nghìn lượt xem trên các nền tảng.

Ở mùa 4, dàn "cá mập" gồm Shark Nguyễn Thanh Việt, Shark Đỗ Liên, Shark Nguyễn Xuân Phúc, Shark Phạm Thanh Hưng, Shark Louis Nguyễn và Shark Nguyễn Hòa Bình có màn rap ngắn khiến khán giả thích thú.

Những màn trình diễn đặc biệt của các doanh nhân luôn thu hút sự quan tâm của khán giả. Nhiều người bất ngờ khi được chứng kiến khía cạnh khác của các CEO, giám đốc - vốn làm trong lĩnh vực kinh doanh, tưởng như sẽ thờ ơ với các bản hit triệu view đang dẫn đầu xu hướng.