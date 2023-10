Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố hai bị can trong vụ án: "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" do nhà báo Đặng Thị Hàn Ni và luật sư Trần Văn Sỹ thực hiện hôm 12/10.

Liên quan đến kết luận này, vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng, ông Huỳnh Uy Dũng đã đề nghị nhà báo Hàn Ni, luât sư Trần Văn Sỹ bồi thường 300 – 500 tỷ đồng, vì xúc phạm, làm ảnh hưởng đến hoạt động Công ty CP Đại Nam, cũng như Quỹ từ thiện Hằng Hữu.

Vì sao bà Phương Hằng - ông Dũng "lò vôi" yêu cầu bồi thường 300 – 500 tỷ đồng

Kết luận điều tra bổ sung của Công an TP.HCM, thể hiện ông Huỳnh Uy Dũng yêu cầu cơ quan điều tra xử lý theo đúng quy định pháp luật đối với hành vi của nhà báo Đặng Thị Hàn Ni. Vì bà Hàn Ni đã đưa ra những nội dung bịa đặt, sai sự thật xâm phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm của bản thân ông Dũng, bà Nguyễn Phương Hằng.

Còn ông Trần Văn Sỹ đã đưa ra những nội dung gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của bản thân ông Dũng, bà Hằng, Công ty cổ phần Đại Nam và quỹ từ thiện Hằng Hữu.

Vợ chồng CEO Nguyễn Phương Hằng yêu cầu nhà báo Hàn Ni, luật sư Trần Văn Sỹ bồi thường 300 - 500 tỷ đồng. Ảnh: M.Q

Trong khi đó, bà Phương Hằng yêu cầu cơ quan điều tra xử lý theo đúng quy định của pháp luật đối với hành vi của các đối tượng, đã gây ảnh hưởng đến uy tín, danh dự, vu khống, làm nhục bà Hằng, ông Dũng, Công ty cổ phần Đại Nam và quỹ từ thiện Hằng Hữu.

Do các đối tượng đã xúc phạm danh dự, nhân phẩm, gây thiệt hại kinh tế Công ty cổ phần Đại Nam và gây mất uy tín Quỹ từ thiện Hằng Hữu rất nặng nề, nên bà Hằng yêu cầu bồi thường thiệt hại số tiền 300 - 500 tỷ đồng, để sung vào công quỹ của Nhà nước.

Đến nay, ông Dũng và bà Hằng chưa cung cấp các tài liệu để chứng minh thiệt hại về vật chất và thiệt hại về tinh thần.

Căn cứ nào để vợ chồng CEO Nguyễn Phương Hằng đưa ra mức đền bù 300 – 500 tỷ đồng?

Về yêu cầu bồi thường thiệt hại 300-500 tỷ đồng của vợ chồng CEO Nguyễn Phương Hằng đối với nhà báo Đặng Thị Hàn Ni và luật sư Trần Văn Sỹ, theo luật sư Trương Văn Tuấn (Đoàn Luật sư TP.HCM): Cá nhân, pháp nhân có quyền dân sự bị xâm hại thì có quyền yêu cầu bồi thường, và có thể được bồi thường toàn bộ hoặc một phần thiệt hại, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

Vì vậy, trong trường hợp của bà Hằng, bà Hằng hoàn toàn có quyền yêu cầu và được xem xét yêu cầu bồi thường thiệt hại. (Điều 13 Bộ luật Dân sự 2015).

Luật sư Trương Văn Tuấn (Đoàn Luật sư TP.HCM): Trong trường hợp của bà Hằng, bà hoàn toàn có quyền yêu cầu và được xem xét yêu cầu bồi thường thiệt hại. (Điều 13 Bộ luật Dân sự 2015). Ảnh: NVCC

Đối với căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường, nếu CEO Nguyễn Phương Hằng chứng minh được bà Đặng Thị Hàn Ni và ông Trần Văn Sỹ trên thực tế có hành vi gây thiệt hại, về cả vật chất lẫn tinh thần, thì bà Ni và ông Sỹ có nghĩa vụ phải bồi thường toàn bộ thiệt hại. (Điều 584 Bộ luật Dân sự 2015).

Đối với mức bồi thường, các bên hoàn toàn có thể thỏa thuận với nhau về mức bồi thường. Trong trường hợp không thỏa thuận được, thì có quyền yêu cầu tòa án giải quyết.

Bà Hằng có quyền đưa ra yêu cầu mức bồi thường, tuy nhiên phải tự chứng minh yêu cầu của mình là có cơ sở. (Khoản 1 Điều 585 Bộ luật Dân sự 2015).

Đối với thiệt hại về vật chất, bà Hằng phải chứng minh trên thực tế, bà Ni và ông Sỹ đã có hành vi trái pháp luật, xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản làm cho tài sản bị mất, bị hủy hoại hoặc bị hư hỏng. (Điều 589 Bộ luật Dân sự 2015).

Đối với thiệt hại về danh dự, nhân phẩm, uy tín, bà Ni, ông Sỹ có nghĩa vụ bồi thường các chi phí hợp lý để hạn chế, khắc phục thiệt hại, thu nhập thực tế bị mất, hoặc các thiệt hại khác, nếu như bà Hằng chứng minh được các thiệt hại trên.

Ngoài ra, các bên có thể thỏa thuận về mức bồi thường, trong trường hợp không thỏa thuận được, mức tối đa cho một người có danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm không quá 10 lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định (Điều 592 Bộ luật Dân sự 2015).

Hiện nay, mức lương cơ sở đang được áp dụng là 1,8 triệu đồng, do đó, 10 tháng lương cơ sở là 18 triệu đồng.

"Như vậy, khi yêu cầu bồi thường thiệt hại do bà Hàn Ni và ông Sỹ gây ra, vợ chồng CEO Nguyễn Phương Hằng phải có nghĩa vụ chứng minh đối với các yêu cầu của mình. Số tiền bồi thường cũng sẽ phải căn cứ vào mức độ thiệt hại dựa vào hành vi trên thực tế của bà Ni, ông Sỹ mà bà Hằng chứng minh được", luật sư Tuấn phân tích.