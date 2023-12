Tại Hội nghị DealBook của New York Times, Giám đốc điều hành Disney, Bob Iger đã chia sẻ ý kiến về việc thiếu sâu sát khi theo dõi các hoạt động trên trường quay đã gây ra thất bại tại phòng vé của bộ phim "The Marvels". Bob Iger cho biết, sự kết hợp giữa hạn chế do đại dịch Covid-19 và sản lượng điện ảnh tăng mạnh của Disney, đặc biệt là qua dịch vụ phát trực tuyến Disney+ đã tạo ra thách thức trong việc kiểm soát sự thành công của các sản phẩm mới.

CEO thừa nhận "bội thực" phim siêu anh hùng Marvel

Bộ phim "The Marvels" do nữ diễn viên Brie Larson dẫn dắt đã chỉ thu về vỏn vẹn 77 triệu USD tại phòng vé trong nước và 187 triệu USD trên toàn thế giới kể từ khi ra rạp vào tháng 11. Đây là một thất bại lớn trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU) và trở thành bộ phim đầu tiên của MCU không vượt qua mốc 100 triệu USD nội địa.

Bob Iger giải thích, “The Marvels được quay trong thời gian diễn ra Covid-19. Có thể nói, không có nhiều sự giám sát trên trường quay. Bình thường, chúng tôi có các giám đốc điều hành luôn theo dõi mọi thứ diễn ra".

Thất bại của The Marvels là một trong những "bom xịt" tiếp theo của Disney trong năm nay, sau các bộ phim như Ant-Man and the Wasp: Quantumania và Indiana Jones and the Dial of Destiny. Năm 2023 sẽ là lần đầu tiên, trừ năm 2020 và 2021 vì đại dịch, Disney không có bộ phim nào có giá trị hàng tỷ USD. Bob Iger nhấn mạnh: “Chúng tôi đã phát triển đến mức nếu một bộ phim không kiếm được hàng tỷ đô la phòng vé toàn cầu thì sẽ rất thất vọng. Đó là một tiêu chuẩn cao khủng khiếp và tôi nghĩ chúng ta phải thực tế hơn".

Nói về sản lượng điện ảnh bùng nổ của Disney, ông Iger thêm: “Tôi không tiếc khi liên tục ra mắt phần tiếp theo của các loạt phim. Một số trong số đó đã làm rất tốt và chúng là những bộ phim hay. Tôi nghĩ bạn phải có lý do để làm chúng, như một câu chuyện hay. Và thường thì câu chuyện không theo kịp hoặc không đủ hay bằng câu chuyện gốc. Đó là vấn đề".

Theo CNBC, Bob Iger cho rằng, để có một bộ phim tiếp theo thành công, cần phải có lý do “ngoài thương mại" và Disney đã “làm quá nhiều” trong vài năm qua. Ông cũng nói thêm: “Điều đó không có nghĩa là chúng tôi sẽ không tiếp tục sản xuất. Trên thực tế, chúng tôi đang sản xuất một số nhưng ban lãnh đạo sẽ chỉ bật đèn xanh cho phần tiếp theo nếu chúng tôi tin rằng câu chuyện mà người sáng tạo muốn kể là đáng để nghe".

The Marvels thất bại ngay từ khi ra mắt, thu về 47 triệu USD tại phòng vé trong nước, mức khởi chiếu thấp nhất trong lịch sử MCU. Tình trạng của The Marvels trở nên tồi tệ hơn khi phim giảm đến 78% trong tuần thứ hai, giữ kỷ lục là mức giảm cuối tuần thứ hai lớn nhất của MCU.

Trong một cuộc phỏng vấn với Yahoo Entertainment, ngôi sao của The Marvels, Iman Vellani cho biết các con số không thành công tại phòng vé là vấn đề của Bob Iger, không phải là vấn đề của cô. Cô nói: “Phòng vé không liên quan gì đến tôi. Tôi hài lòng với sản phẩm hoàn thiện và những người mà tôi quan tâm đều thích bộ phim".