Mới đây, theo Insider, có khả năng cao là nữ diễn viên Vanessa Kirby, ngôi sao nổi tiếng với vai diễn trong "Mission: Impossible" và "Pieces of a Woman" sẽ được xem xét để thể hiện vai Sue Storm, nổi tiếng với tên gọi Invisible Woman. Nhân vật này thuộc series Fantastic Four của Marvel.

Ngoài ra, vai diễn của Johnny Storm còn được gọi là Human Torch, có thể thuộc về Joseph Quinn, người trước đó đã thể hiện vai Eddie trong mùa thứ tư của bộ phim truyền hình nổi tiếng "Stranger Things".

Mỹ nhân "Mission: Impossible" tham gia vũ trụ điện ảnh Marvel?

"Fantastic Four" hé lộ dàn diễn viên. Ảnh: IT.

Bộ phim "Fantastic Four" sẽ là một phần của giai đoạn thứ 6 trong vũ trụ điện ảnh Marvel. Với việc MCU tiến thêm sâu vào các vùng vũ trụ khác nhau, thời điểm này là lúc không thể tốt hơn để đội siêu anh hùng huyền thoại này gia nhập vũ trụ do Disney xây dựng. Bộ phim do đạo diễn Matt Shakman chỉ đạo.

Trước đây, thương hiệu Fantastic Four thuộc Fox. Đơn vị này đã sản xuất ba bộ phim bao gồm: Fantastic Four" và "Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer". Các bộ phim trước đó có sự tham gia của các ngôi sao như Chris Evans, Jessica Alba, Ioan Gruffudd và Michael Chiklis. Năm 2015, thương hiệu này được khởi động lại với "The Fantastic Four" có sự tham gia của Miles Teller, Kate Mara, Michael B. Jordan và Jamie Bell.

Vanessa Kirby là diễn viên triển vọng của điện ảnh thế giới. Ảnh: IT.

Vanessa Kirby sinh ngày 18/4/1988 tại London, Anh. Vanessa được biết đến nhiều nhất nhờ vai diễn Princess Margaret trong bộ phim truyền hình "The Crown" của Netflix, trong đó cô đã nhận được sự công nhận và giành giải thưởng BAFTA cho Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất.

Ngoài ra, Vanessa Kirby cũng đã xuất hiện trong các bộ phim và chương trình truyền hình khác như "Mission: Impossible", "Pieces of a Woman", "Hobbs & Shaw" và "The Frankenstein Chronicles". Cô được đánh giá cao về năng lực diễn xuất và đã được ghi nhận là một trong những diễn viên trẻ triển vọng của nước Anh.

Trong khi đó, Joseph Quinn (sinh năm 1993) được biết tới qua vai Eddie trong mùa thứ tư của bộ phim truyền hình "Stranger Things", một loạt phim kinh dị khoa học viễn tưởng nổi tiếng của Netflix. Với vai diễn này, Joseph đã thu hút sự chú ý của khán giả và nhận được nhiều lời khen ngợi về diễn xuất.

Ngoài ra, anh cũng đã tham gia vào nhiều dự án khác, như các bộ phim điện ảnh "Overlord" và "Catherine the Great", cùng với phim truyền hình như "Dickensian" và "Game of Thrones".