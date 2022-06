Chân dung 4 nữ Bí thư làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh

1. Bà Nguyễn Thanh Hải, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Thái Nguyên

Bà Hải sinh năm 1970, quê quán: Hà Nội. Bà là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII; Đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV, XV.

Ảnh Q.H

Trong quá trình công tác bà từng là giảng viên Đại học Bách khoa Hà Nội; Phó Giám đốc Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam; Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội (nay là Ủy ban Văn hóa, Giáo dục); Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng; Trưởng Ban Dân nguyện.

Từ tháng 6/2020 bà giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên.

2. Bà Đào Hồng Lan, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Bắc Ninh

Bà Lan sinh năm 1971, quê Hải Dương. Bà là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII (Dự khuyết), khóa XIII; Đại biểu Quốc hội XV.

Ảnh D.V

Trong quá trình công tác, bà có nhiều năm làm việc tại Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, trải qua các vị trí công tác như Phó Chánh Văn phòng rồi Chánh Văn phòng Bộ; Thứ trưởng.

Tháng 2/2018, bà được điều động về giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh. Đến tháng 9/2020, bà giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh.

3. Bà Lê Thị Thủy, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Hà Nam

Bà Thủy sinh năm 1964, quê Nghệ An; Bà là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII; Đại biểu Quốc hội khóa IX, XIV.

Ảnh VGP

Trong quá trình công tác bà từng giữ chức Phó Chánh Thanh tra tỉnh Nghệ An; Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Hưng Nguyên, Nghệ An; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An; Chánh Thanh tra tỉnh Nghệ An; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An.

Năm 2010, bà giữ chức Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, sau đó giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhiệm kỳ Đại hội XII.

Tháng 7/2019, bà được điều động giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam nhiệm kỳ 2015-2020; bà tái cử chức vụ này nhiệm kỳ 2020-2025. Đến tháng 7/2021, bà đảm nhiệm thêm chức Chủ tịch HĐND tỉnh.

4. Bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Quảng Ngãi

Bà Vân sinh năm 1974, quê Quảng Ngãi. Bà là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII (Dự khuyết), khóa XIII.

Đ.X

Trong quá trình công tác, bà từng giữ chức Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Ngãi; Bí thư Huyện ủy Tư Nghĩa (Quảng Ngãi); Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy kiêm Bí thư Huyện ủy Lý Sơn; Phó Bí thư Tỉnh ủy; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy rồi Bí thư Tỉnh ủy. Bà còn là Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 và nhiệm kỳ 2021-2026.